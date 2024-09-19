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    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие доказывает веру в себя

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

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    19 сентября 2024, 14:48 • Новости дня

    Европарламент призвал к снятию ограничений на удары по России

    Евродепутаты выступили с инициативой разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают страны ЕС отменить ограничения на использование западного оружия против России. Евродепутаты считают, что это позволит Украине «в полной мере осуществлять право на самооборону».

    В документе также содержатся призывы к увеличению военной помощи Украине, в том числе поставкам дальнобойных ракет, созданию военных производств на украинской территории, интеграции ВПК Украины в оборонную промышленность ЕС и давлению на Венгрию с целью выделения дополнительной финансовой помощи Киеву, сообщает ТАСС.

    Кроме того, евродепутаты выступили за скорейшее предоставление Украине многомиллиардного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами.

    Они предложили ужесточить санкции против России, запретив импорт широкого спектра товаров, включая зерно, удобрения, сырье и энергоносители.

    Евродепутаты заявили, что конечной целью является достижение мира на Украине на условиях Киева.

    Напомним, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

    В ЕП призвали отстранить Венгрию от Шенгена из-за визовых послаблений для россиян.


    18 сентября 2024, 23:08 • Новости дня
    ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске

    ВС России тремя ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске

    ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России нанесли три удара авиабомбами ФАБ-1500 по подразделению Нацгвардии Украины в Волчанске Харьковской области, боевики были уничтожены, сообщили военкоры.

    Авиабомбы разрушили здание, где находился украинский спецназ, удары произошли с интервалом в несколько минут, пишет «Российская газета» со ссылкой «Военную хронику».

    Отмечается, что от объекта осталась «мелкая стружка и бетонная пыль».

    Ранее сообщалось, что в Волчанске был уничтожен старший офицер 5-го отряда специального назначения «Омега» капитан Владислав Никитчук.

    До этого ударом авиабомбы уничтожен личный состав ВСУ в колонии под Селидово.

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    19 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат, находясь в Курской области.

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак признался в убийстве трех пленных российских солдат, как сообщает РИА Новости. Гусак рассказал, что его взвод, попавший в Курскую область, получил задачу открыть огонь по гражданскому поезду. Они окопались на 363-м километре железной дороги недалеко от села Коренево, где в плен были взяты трое российских солдат.

    Гусак рассказал, что его командир, известный под позывным «Электрик», приказал ему расстрелять пленных. Он отказался выполнить приказ, но командир угрожал ему, и в итоге Александр был вынужден подчиниться, опасаясь за свою жизнь. По его словам, он отошел на свою позицию и, находясь в кустах, открыл огонь по пленным солдатам.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Козинка в Грайворонском округе Белгородской области украинскими террористами погибла женщина и ранен мужчина. Также украинские диверсанты обстреляли группу эвакуируемых детей в селе Красное Грайворонского района, в результате чего погиб ребенок и пострадали двое взрослых. В дополнение сообщалось, что украинские боевики обстреляли автомобиль вблизи пункта пропуска Шебекино, погибли двое мужчин.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    18 сентября 2024, 22:23 • Новости дня
    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН

    Линда Томас-Гринфилд: Украина обоснованно ставит вопрос об исключении России из СБ ООН

    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США считают, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН, заявила в среду постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

    «Россия – постоянный член СБ ООН, который атаковал соседнюю страну в нарушение всех ценностей Устава ООН», – приводит РИА «Новости» слова Томас-Гринфилд.

    По ее словам, запрос Финляндии по членству России в Совбезе ООН она не слышала, зато знает, что Украина регулярно поднимает этот вопрос. Постпред США подчеркнула, что из-за того, что СВО продолжается на Украине, понятно, почему ряд стран задаются вопросом о правомерности присутствия России в составе СБ ООН.

    Ранее первый заместитель постпреда России при Всемирной Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН.

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    19 сентября 2024, 11:32 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского

    Политолог Скачко: «План победы» Зеленского основан на надежде спровоцировать войну НАТО с Россией

    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «План победы» Украины станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики. Однако вероятность того, что инициативу начнут реализовывать, крайне мала. Киев может рассчитывать лишь на частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о полной готовности «плана победы».

    «Продолжение военного конфликта для Владимира Зеленского является способом удержаться у власти, а также сохранить статус, деньги и гарантии собственной безопасности. Он настаивал на войне и будет продолжать это делать, поскольку просто не знает, как еще ему можно оставаться на плаву», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    По прогнозам собеседника, в Вашингтоне, куда Зеленский вскоре должен отправиться, он снова попытается всем доказать, что Украина может победить Россию или склонить Москву к перемирию на чужих условиях. «Но также прозвучат заявления о том, что возможно это только при условии помощи со стороны Запада», – уточнил он.

    «Отсюда и появляются такие «хотелки» Зеленского, как вступление Украины в НАТО до конца года, разрешение на удары вглубь российской территории. Фактически анонсированный «план победы» основан на надежде Киева спровоцировать войну Североатлантического альянса с Россией. Другое дело, что Запад не готов к полномасштабному конфликту», – акцентировал Скачко.

    «План победы» Украины станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики, считает спикер. Однако, добавил он, вероятность того, что инициативу киевских властей начнут реализовывать, крайне мала.

    «На мой взгляд, единственное, на что может рассчитывать Зеленский по итогам визита в Вашингтон, – это частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги. Кроме того, ему, вероятно, пообещают помочь с организацией второго «мирного саммита», – предположил политолог. Таким образом, реакция США на «план победы» Украины будет не той, на которую надеется Зеленский.  

    Несколько по-другому на эту идею могут смотреть в Британии, считает эксперт. «Лондон формально выступает с Вашингтоном единым фронтом, но все же ведет свою игру. Британские политики, как мне кажется, будут подзуживать украинское руководство и делать ровно то, что делал Борис Джонсон в 2022 году, – настаивать на продолжении конфликта и его дальнейшей эскалации», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский объявил, что полностью подготовил «план победы» Украины. «Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали», – заявил он. По его словам, сейчас Киеву необходима «решимость в реализации».

    Зеленский уже говорил о «плане победы», но не уточнял, что имеет в виду. В начале сентября он так описал пункты плана: «Четыре – это то, что нам необходимо, и один – это после войны». Как писал таблоид Bild, план якобы включает возможность заморозки конфликта на некоторых участках фронта.

    Еще одним ключевым элементом «плана победы» является вступление Украины в НАТО, утверждала Le Monde. Зеленский рассчитывает, что президент США Джо Байден предложит Киеву стать членом альянса до окончания своего срока в Белом доме.

    Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко в свою очередь отмечал, что план Зеленского по завершению конфликта основан на том, что западные страны одобрят удары вглубь территории России. «Намек Зеленского очень прозрачный – если реализация «плана победы» зависит от Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие <…>. Поэтому мы понимаем, про что идет речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим», – приводит ТАСС его слова.

    В России сочли бессмысленным комментировать заявления Зеленского. Представитель МИД Мария Захарова пояснила ТАСС, что за Зеленского «играют», и надо комментировать шаги и действия со стороны «главного игрока».

    Коментарии (6)
    18 сентября 2024, 18:55 • Новости дня
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России, можно охарактеризовать фразой «слабоумие и отвага», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Есть такое выражение – «слабоумие и отвага». Это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях и другого цвета линиях. Вопрос в здравом смысле», – сказала Захарова в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

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    18 сентября 2024, 23:50 • Новости дня
    Киев выдал удар украинской ракетой по парку в Харькове за атаку России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины выдали попадание зенитной управляемой ракеты ВСУ по парку Юрьева в Харькове за обстрел Вооруженных сил России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По данным Лисняка, 31 августа украинская ПВО осуществила ложный выпуск зенитной управляемой ракеты по гражданским объектам в районе  парка Юрьева в Харькове, передает РИА «Новости».

    «Удар по парку был представлен как результат попаданий Вооруженных Сил Российской Федерации», – сообщил Лисняк, добавив, что ночью в тот же день сотрудники ЖКХ спешно убирали следы от поражающих элементов украинской ракеты на детской площадке.

    Он считает, что акция была задумана для того, чтобы обвинить Россию в обстреле мирных жителей и гражданских объектов.

    Ранее Лисняк сообщил, что ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей из Купянского района Харьковской области, чтобы избежать свидетелей предполагаемого мародерства украинских военных до прихода российских войск.

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    19 сентября 2024, 11:00 • Новости дня
    ВСУ отступили в Запорожской области под давлением ВС России
    ВСУ отступили в Запорожской области под давлением ВС России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении, что позволило российским войскам улучшить позиции и расширить серую зону на переднем крае, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ были вынуждены отступить на Ореховском направлении в Запорожской области в районе сел Малая Токмачка, Марфополь и Новая Даниловка, передает РИА Новости.

    По словам Рогова, российские войска на этом участке фронта смогли улучшить свои позиции и расширить серую зону.

    Ранее российские войска перехватили инициативу на Запорожском направлении, что позволило им контролировать ситуацию и успешно сорвать ротацию ВСУ. На этом фоне ВСУ пытались улучшить свои позиции, однако российские силы сохраняли боеспособность и смогли отразить атаки.

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    19 сентября 2024, 06:05 • Новости дня
    Зеленский заявил о полной готовности «плана победы»

    Владимир Зеленский заявил, что «план победы» полностью готов

    Зеленский заявил о полной готовности «плана победы»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский президент Владимир Зеленский объявил, что полностью подготовил «план победы» Украины, следует из сообщения в его Telegram-канале.

    «Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», – заявил Зеленский, передает «Газета.Ru».

    По его словам, сейчас Киеву необходима решимость в реализации подготовленного «плана победы».

    Ранее источник в украинском правительстве сообщил агентству Киодо, что план Зеленского предполагает использование западного дальнобойного оружия, инвестиции в украинский ВПК и стремление к скорейшему вступлению в НАТО для усиления давления на Россию.

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    18 сентября 2024, 19:50 • Новости дня
    Коц: В Курской области впервые уничтожили Leopard
    Коц: В Курской области впервые уничтожили Leopard
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За все время вторжения украинских оккупантов в Курской области не уничтожали немецких танков, в последние сутки российские военные ликвидировали одну такую машину, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц в своем Telegram-канале обратил внимание на сводку Министерства обороны России, в которой в числе уничтоженных украинских машин за сутки указан танк Leopard.

    «Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», – подчеркнул военный корреспондент.

    Минобороны указывало, что в числе уничтоженной за этот период техники оказался еще один танк, пять БМП, включая две CV-90, БТР и 15 боевых бронированных машин.

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    18 сентября 2024, 21:44 • Новости дня
    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска хотели совершить нападение на пассажирский поезд на территории Курской области, сообщил попавший в плен военнослужащий ВСУ.

    «Перед заходом нас собрали и сказали: нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально», – сказал пленный на видео, которое распространило РИА «Новости». Военнослужащий уточнил, что речь шла о гражданском поезде.

    По его словам, они с другими украинскими боевиками соорудили окопы в лесопосадке по обе стороны железнодорожных путей, прождали 12 дней, но поезда так и не дождались.

    Ранее ВСУ обстреляли в Курской области авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.

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    19 сентября 2024, 06:30 • Новости дня
    ВСУ сбежали с позиций в Гродовке под Красноармейском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР, сообщили в силовых структурах.

    Уточняется, что ВСУ почти полностью покинули позиции в Гродовке, оставив в поселке точечные и немногочисленные очаги сопротивления, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Красноармейске уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии в результате ударов российских авиабомб.

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    19 сентября 2024, 11:35 • Новости дня
    Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС

    Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от правил ЕС по беженцам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Европейского союза, заявив, что для выхода из действующей системы обеим странам потребуется согласие всех 27 членов ЕС, что делает их инициативу маловероятной.

    Министр Венгрии по европейским делам Янош Бока подчеркнул необходимость жестких мер против нелегальной миграции, заявив о планах подать соответствующую заявку в Еврокомиссию. Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марджолейн Фабер также сообщила о своих намерениях, отметив важность возврата контроля над национальной политикой предоставления убежища, сообщает Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом).

    Герт Вилдерс, лидер правой Партии свободы в Нидерландах, поддержал инициативу Фабер, признавая долгосрочный характер процесса, но подчеркивая, что это «признак нового ветра». Он также отметил историческое значение заявления министра о желании Нидерландов выйти из миграционной системы ЕС.

    Тем не менее эксперты указывают на маловероятность успеха этих инициатив, так как для исключения из миграционной системы ЕС требуется согласие всех 27 стран-членов.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно критиковал политику Евросоюза по приему мигрантов. 

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    19 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Георгиевку в ДНР
    Российские войска освободили Георгиевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки «Южная» группировка освободила населенный пункт Георгиевка в Донецкой народной республике, сообщило министерство обороны.

    Группировка за этот период также поразила формирования 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ у Константиновки, Курахово, Григоровки, Зализнянского и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 690 человек, две немецких БМП Marder, американские гаубицу М777 и орудие М119, три гаубицы Д-30, станцию РЭБ «Анклав-Н» американскую и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Дзержинска, Калиново, Горького, Михайловки и Розовки в ДНР.

    Также она отразила девять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной бригады, штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, 2-й, 3-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли более 510 человек, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, американское орудие М101 и противотанковую пушку «Рапира».

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    19 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    В Подмосковье раскрыли спонсируемую с Украины нарколабораторию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московской области обнаружили нарколабораторию, ее сотрудника спонсировали с украинской территории, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

    Подпольная лаборатория по производству наркотиков находилась в деревне Алферово, правоохранители задержали члена ОПГ за производство и сбыт метадона, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Изъято 103 килограмма прекурсоров и химическое оборудование для изготовления синтетического наркотика.

    Найденного сырья хватило бы на производство свыше 80 кг метадона, цена такого объема запрещенного вещества на черном рынке превысит 400 млн рублей.

    Лабораторию удалось выявить, отследив фуру, перевозившую запрещенные вещества из Казахстана в логистический центр Москвы. Получателем значился 34-летний гражданин России.

    Он ожидал бочки с белым порошком в Алферово в арендованном для преступных целей доме.

    При обыске нашли порошкообразные вещества, емкости с жидкостями, стеклянные колбы, пробирки, трубки. Отмечается, что финансирование его деятельности велось с Украины, он через интернет закупал сырье, варил метадон и передавал наркотики закладчикам. Партии дробили на закладки и сбывали в Москве и в Московской области.

    Дело завели по статье о контрабанде прекурсоров, совершенной организованной группой в особо крупном размере, подозреваемому грозит от 15 до 20 лет заключения и штраф до 1 млн рублей или пожизненное лишение свободы.

    Ранее полицейские накрыли нарколабораторию в городе Шахтерске, в которой росли более 400 кустов конопли.

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    19 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Киев отреагировал на предложение главы МИД Польши по Крыму

    Ермак ответил на предложение главы МИД Польши Сикорского по Крыму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ответил на предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского провести в Крыму референдум под мандатом ООН, заявив, что полуостров якобы является территорией Украины.

    По утверждению Ермака, «Крым – это Украина», а Россия в ходе событий весной 2014 года якобы «нарушила международное право и должна отвечать за это», передает «Газета.Ru».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для организации референдума о статусе полуострова, что было озвучено на встрече YES в Киеве.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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