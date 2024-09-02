Путин: Нет враждебных России стран, есть враждебные элиты, желающие ее ослабить и разделить

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы ни от чего не отказываемся: у нас нет враждебных языков, у нас даже нет враждебных стран. У нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками с целью ослабить страну, потому что они считают, что она слишком большая – им угрожает такая большая страна, как Россия, они стараются наше развитие затормозить», – передает ТАСС слова Путина.

Ранее Путин заявил, что Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах.