Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем Рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.0 комментариев
Путин: Нет враждебных России стран, есть враждебные элиты
Путин: Нет враждебных России стран, есть враждебные элиты, желающие ее ослабить и разделить
Враждебных России языков и стран нет, есть враждебные элиты, которые хотят ее ослабить и разделить. Они считают, что такая большая страна, как РФ, им угрожает, заявил президент Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.
«Мы ни от чего не отказываемся: у нас нет враждебных языков, у нас даже нет враждебных стран. У нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками с целью ослабить страну, потому что они считают, что она слишком большая – им угрожает такая большая страна, как Россия, они стараются наше развитие затормозить», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее Путин заявил, что Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах.