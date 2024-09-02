Силы России за неделю уничтожили почти 12 тыс. военных ВСУ, пытавшихся контратаковать в ЛНР

  • Новость часаПосле обстрела ВСУ Белгородского района загорелись два дома и четыре автомобиля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
    Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
    В МИД пообещали изменение ядерной доктрины России в связи с СВО и действиями Запада
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке
    В Норвегии найден мертвым российский «кит-шпион»
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    2 сентября 2024, 07:57 • Новости дня

    Силы России за неделю уничтожили почти 12 тыс. военных ВСУ, пытавшихся контратаковать в ЛНР

    Марочко: Силы России за неделю уничтожили почти 12 тыс. военных ВСУ, пытавшихся контратаковать в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие за минувшую неделю отбили 39 попыток противника контратаковать на рубежах ЛНР, уничтожив почти 12 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, с 24 по 30 августа подразделениями группировок «Юг» и «Запад» отражено 39 контратак ВСУ, потери противника в зоне ответственности группировок «Юг», «Север» и «Запад» составили около 11870 украинских боевиков и наемников, передает РИА «Новости».

    Марочко сообщил, что за данный период ВС России уничтожили восемь танков, 130 орудий полевой артиллерии, пять пусковых установок РСЗО, 39 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 34 склада боеприпасов и свыше 400 различных боевых машин украинской армии.

    Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли за август в зоне проведения специальной операции более 68 тыс. военнослужащих.

    1 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БПЛА

    Эксперт Козюлин: ПВО снивелировала информационно-террористический эффект атак ВСУ

    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БПЛА
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для успешной защиты от БПЛА России нужно ускорить создание новой структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, а также налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. За прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА.

    «Удара ВСУ такой массовости и глубины я, честно говоря, не припомню. Понятно, что целью атак в первую очередь была энергетическая инфраструктура. Поэтому мы видели попытки атак по НПЗ, причем прилет был даже по Московскому НПЗ в Капотне. У врага был расчет на то, что произойдет массовое отключение света, пожары», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же сегодня 1 сентября. Атака украинских БПЛА должна была затмить День знаний, показать школьникам и их родителям якобы нестабильность в стране. Киев рассчитывал на информационно-пропагандистский террористический эффект. Но, судя по всему, наша разведка сработала хорошо, о прилетах было известно заранее, поэтому российским системам ПВО и удалось сбить так много БПЛА противника», – добавил он.

    «Думаю, ВСУ будут наращивать подобные атаки – судя по тем сведениям, которые поступают с Украины о количестве производимых дронов и о денежных потоках, поступающих Киеву. К тому же дело и просто в доступности этих средств. Украина, в отличие от России, может просто по каталогам производителей приобретать в любой стране необходимые компоненты для производства дронов», – напомнил эксперт.

    «Кроме того, Запад тоже заинтересован в поставках БПЛА на Украину – производители и военные ведомства испытывают, проверяют в бою технологии и компоненты на надежность, точность. Но и наша сторона создает новые структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, для сбора лучших технологий, практик, опыта. Это делают и государственные структуры, и бизнес-сообщества, и волонтерские организации», – заметил он.

    «Думаю, самое главное для нас – ускоряться в этих процессах, налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью. Конечно, у нас большие заводы, оборонные предприятия, сложнее на ходу перестраиваться. Но делать это необходимо», – подчеркнул собеседник.

    «К тому же уже много раз говорилось, что у государства не хватит средств и сил, чтобы прикрыть все важные объекты, тем более немалая их часть принадлежит частникам. Соответственно, для защиты каких-то стратегических объектов можно подтягивать средства ПВО, но здесь должна быть и частная инициатива. Хозяева компаний, менеджеры должны помогать военным ресурсами, деньгами, чем-то еще для защиты своих объектов. Где-то это уже делается и дает неплохие результаты», – пояснил Козюлин.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Курской областью ночью было уничтожено и перехвачено 46 беспилотников, над Брянской – 34, над Воронежской – 28, над Белгородской – 14, восемь – над Рязанской, два – над Москвой, семь – над Московской областью.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один сбитый беспилотник после падения попал в отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. «Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», – заявил он. Также три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава Каширского городского округа Михаил Шувалов. «Жертв нет. Атака не привела к пожару или разрушениям. Абоненты продолжают получать электроэнергию», – отметил он.

    Ранее сообщалось, что в сентябре начнут дорожать дроны из-за новых экспортных ограничений Китая. Речь идет о корпусах беспилотников, моторах, лопастях, навигационных и видеосистем, различных контроллерах и многих других узлах.

    От китайских компонентов к беспилотникам зависят все, но ввод на них экспортных ограничений заметнее скажется на Украине, потому что у России более мощная промышленная база, пояснял газете ВЗГЛЯД Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Кроме того, для защиты от БПЛА России необходимо усилить меры противовоздушной обороны мобильными группами, оснащенными переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», выразил мнение научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

    Коментарии (31)
    1 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке

    Силовики: ВСУ в Красногоровке и окрестностях рискуют попасть в окружение

    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ в Красногоровке и севернее города рискуют оказаться в окружении, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, бои ведутся в районе Желанного Второго, где ситуация для противника плачевная, а поэтому остатки Красногоровской группировки ВСУ рискуют остаться в котле, как и те, кто сидит на позициях севернее.

    Он добавил, что к северу от Красногоровки ВСУ бегут с позиций из-за риска попасть в окружение.

    Ранее в Минобороны России сообщали, что в Красногоровке российские военные взяли под контроль городские кварталы.

    Коментарии (5)
    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 10:19 • Новости дня
    Минобороны России подсчитало потери ВСУ за август

    МО: Киев за август потерял более 68 тысяч военных в зоне СВО

    Минобороны России подсчитало потери ВСУ за август
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли за август в зоне проведения специальной операции более 68 тыс. военнослужащих, следует из сводок Министерства обороны России.

    Как говорится в сообщении ТАСС, с 1 по 9 августа потери Киева составляли до 18730 военных, с 10 по 16 августа – до 14560, с 17 по 23 августа – до 16155, с 24 по 31 августа – до 18935.

    Соответственно, общие потери Киева за август составили до 68380 военнослужащих.

    Напомним, за июль ВСУ потеряли более 60 тыс. человек

    Коментарии (16)
    1 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в течение минувших суток уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, уничтожена украинская РЛС RPS-42 производства Израиля и поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    На Волчанском и Липцовском направлениях Северная группировка поразила формирования 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Кудиевки и Волчанска Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, БТР, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30 и РСЗО Vampire.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Петропавловки, Кругляковки Харьковской области, Ямполя и Красного Лимана ДНР.

    Кроме того, отражены четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-го батальона нацгвардии.

    В боях с Западной группировкой ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, танк, бронемашину «Козак» и девять автомобилей.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены установка AS-90 Braveheart, гаубицы М777 и М198, две гаубицы Д-30, гаубица L-119, РЛС AN/TPQ-36, станция РЭБ «Анклав» и шесть полевых складов боеприпасов.

    Военнослужащие группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Водяного, Новоукраинки и Разлива ДНР, а также отразили контратаку штурмовиков 72-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, установка Krab, гаубица М198 производства США.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Малых Щербаков, Малой Токмачки Запорожской области, Змиевки и Веселого Херсонской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы FH-70.

    ПВО сбила три авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 171 беспилотник.

    Всего с начала СВО уничтожен 641 самолет, 283 вертолета, 30 920 БПЛА, 575 ЗРК, 17 801 танк и другие бронемашины, 1434 РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 501 единица спецтехники.

    Коментарии (5)
    1 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Сырский признал превосходство ВС России в людях и технике в Донбассе
    Сырский признал превосходство ВС России в людях и технике в Донбассе
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация на основных направлениях ударов ВС России является сложной для ВСУ, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, на направлении главного удара ситуация сложная, российские войска «имеют преимущество в количестве вооружения и людей», передает ТАСС.

    Ранее Сырский признал, что атакой на Курскую область не удалось отвлечь ВС России с Красноармейского (Покровского) направления.

    Коментарии (6)
    1 сентября 2024, 08:57 • Новости дня
    ВСУ перебросили иностранных наемников под Макеевку

    Марочко: Киев перебросил под Макеевку в ЛНР порядка 30 иностранных наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 30 хорошо оснащенных иностранных наемников прибыли под Макеевку в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в Макеевку прибыло подразделение, состоящее полностью из иностранных наемников, которые оснащены и укомплектованы, количеством около 30 человек, передает ТАСС. Марочко добавил, что у них на форме нет знаков различий и принадлежности, общаются они на испанском, также в переговорах присутствует английский и французский языки.

    Он добавил, что на данный момент российские военнослужащие уточняют цели и задачи прибытия упомянутого подразделения под Макеевку.

    Ранее Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 13:15 • Новости дня
    МО: Евкуров вручил орден Кутузова 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил псковскому гвардейскому соединению ВДВ орден Кутузова, а двум его полкам – ордена Суворова, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, в день 85-й годовщины со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии во Пскове прошла торжественная церемония прикрепления к боевым знаменам соединения и полков орденов Кутузова и Суворова, передает РИА «Новости». Там добавили, что ордена к полотнищам прикрепил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

    За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе СВО, 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия награждена орденом Кутузова, а 237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский Краснознаменный полк и 1140-й гвардейский артиллерийский дважды Краснознаменный полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии награждены орденами Суворова. Заместитель министра обороны на торжественной церемонии поздравил личный состав соединения с 85-й годовщиной образования, а также с награждением дивизии и полков высокими государственными наградами.

    Как сказал Евкуров, зачитывая поздравление министра обороны Р Андрея Белоусова, дивизия прошла поистине героический путь по полям сражения Великой Отечественной войны, всех послевоенных вооруженных конфликтов на Северном Кавказе и Грузии, Балканах и Южной Осетии, вписав золотыми буквами в историю Воздушно-десантных войск примеры доблести, мужества и славы.

    «В ходе специальной военной операции десантники соединения выполняют самые сложные задачи, действуют смело, решительно, проявляют мужество. Уверен, что личный состав соединения будет впредь вносить значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и защиты ее национальных интересов», – сказал Евкуров.

    Он также назвал сегодняшнее вручение поистине историческим событием и поздравил десантников и ветеранов ВДВ.

    Также состоялось награждение государственными наградами военнослужащих соединения за проявленные мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО. Они были награждены орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами и «За отвагу».

    Врио командира Псковского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов от имени личного состава соединения поблагодарил руководство страны, Минобороны России и ВДВ за высокую оценку труда всего без исключения личного состава соединения.

    «С 24 февраля 2022 года с мужеством и отдачей десантники нашей дивизии выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Успешным решением боевых задач отличаются все без исключения подразделения, штурмовые, которые постоянно находятся на переднем крае. Мне хочется отметить, что за 85 лет исторического пути в дивизии 50 Героев Советского Союза и 61 Герой Российской Федерации, больше 50 тыс. военнослужащих награждены государственными орденами и медалями», – добавил Шихабидов.

    Напомним, в сентябре 2023 года в Сети появилась видеозапись того, как четыре псковских десантника из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 украинских военных в Запорожской области.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Дополнительные силы спасателей направили на НПЗ в Капотне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дополнительные подразделения спасателей направлены для тушения пожара на МНПЗ в Капотне, рассказал представитель экстренных служб.

    Как сообщил источник РИА «Новости», на место пожара по пятому номеру сложности направлены дополнительные дежурные подразделения спасателей.

    Как сказал источник ТАСС в оперативных службах, в настоящее время происходит факельное горение, на место возгорания направлены пожарные подразделения из всех округов Москвы.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода повреждено в результате атаки беспилотника.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 09:21 • Новости дня
    Украинский БПЛА уничтожили под Ярославлем

    Губернатор Евраев: На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БПЛА был уничтожен на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    По его словам, отражена атака украинского БПЛА на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны России сообщали, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА над 15 регионами России, в том числе Москвой.

    Коментарии (2)
    1 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России освободили Птичье и Выемку в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Птичье, Южная группировка освободила населенный пункт Выемка в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили населенный пункт Птичье в ДНР и продолжают продвижение в глубину обороны противника, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой народной республики.

    Ранее российские войска освободили Артемово дзержинской агломерации в ДНР.

    Коментарии (0)
    2 сентября 2024, 00:24 • Новости дня
    МИД: США указано на недопустимость участия наемников в атаках на Россию

    МИД: США указано на недопустимость участия американских наемников в атаках Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Россия по разным линиям на постоянной основе указывает США на недопустимость участия американских наемников в атаках на российскую территорию, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    По его словам, Россия по разным линиям, и на всех уровнях, по которым такого рода контакты ведутся, указывает на недопустимость участия наемников США в атаках на российскую территорию, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала на брифинге, что иностранные наемники активно участвуют в нападении на Курскую область.

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел участие американской ЧВК Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область вызовом, на который Россия обязательно ответит.

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 22:24 • Новости дня
    На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2

    Tекст: Вера Басилая

    Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Украине во время учебно-тренировочного полета, погибли два члена экипажа, сообщили в Харьковском национальном университете воздушных сил.

    По его информации, погибли члены экипажа вертолета. На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты и специалисты Минобороны Украины, передает ТАСС.

    Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16 был по ошибке сбит ракетой Patriot.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 11:59 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области с помощью беспилотников. Один из них попал в движущийся по дороге легковой автомобиль в Белгородском районе, водитель получил черепно-мозговую травму, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, на участке автодороги Ясные Зори – Никольское в Белгородском районе БПЛА атаковал едущий по дороге легковой автомобиль, передает ТАСС. Раненого водителя с черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада СМП доставила в больницу Белгорода.

    Также, ВСУ атаковали село Байцуры Борисовского района, где повреждения получил жилой дом.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА над 15 регионами России.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 22:33 • Новости дня
    ВСУ атаковали три села в Белгородской области

    Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    Сразу три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале , что обстрелу FPV-дронов подверглось село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, в результате произошли обрывы на линии электропередачи. После атаки беспилотника в селе Петровка Белгородского района повреждено остекление на одном из социальных объектов.

    В селе Тишанка Волоконовского района произошёл пожар в трех частных  домовладениях в результате прилетов снарядов.

    Ранее Гладков сообщил, что число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область выросло до 11 человек.

    Коментарии (0)
    2 сентября 2024, 01:52 • Новости дня
    В Полтаве и Харькове прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв произошел в Полтаве в центральной части Украины, а также взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

    Сообщается, что в Харькове произошло несколько взрывов, при этом подробности не приводятся, передает ТАСС.

    Между тем, в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

    Ранее сообщалось, что после взрывов на территории города Сумы получили повреждения два предприятия.

    Коментарии (0)
    Главное
    Песков: ЕС будет долго разгребать последствия конфронтации с Россией
    АдГ победила на земельных выборах в Германии
    Лидер АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на «Ниве»
    В России разработали специальный закрытый мессенджер для военных
    Стало известно об уничтожении 360 боевиков ВСУ в Курском приграничье
    В центре Москвы произошла драка со стрельбой
    Генштаб ВС Ирана назвал основную причину крушения вертолета Раиси

    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году

    В середине 2025 года может разразиться новый мировой финансовый кризис, сравнимый по масштабу с 2008 годом, не исключает Банк России. Его пугает самый быстрый в истории скачок ключевых ставок в развитых странах за последние два года после почти 15 лет околонулевых значений. Чем ситуация похожа на 2008 год, каковы шансы у нового кризиса и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    В Британии испугались мести России за Крым

    Бывший министр обороны Великобритании и отъявленный русофоб Бен Уоллес предупредил нацию: очень скоро президент России Владимир Путин обратит свою военную мощь против британцев, чтобы отомстить им за Крым. Что имеется в виду? И что на самом деле доказывают такие статьи британских политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

    В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Ошибка МИД Украины усугубила ненависть поляков к соседям

    Глава МИД Украины спровоцировал очередной скандал. Слова Дмитрия Кулебы об «украинских территориях» в Польше и сравнение операции «Висла» с Волынской резней вызвали гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое. В чем заключалась суть исторического ляпа Кулебы и как позиция польских элит сказывается на отношении простых поляков к украинцам? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Национализм оказался лучшим другом глобализма

      Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

      2 комментария
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Бежавшие либералы повторяют путь предателей

      Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

      16 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      ОПЕК ждут новые бунты

      Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

      7 комментариев
    Перейти в раздел

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............