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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    18 сентября 2024, 20:04 • Новости дня

    Контрразведка ФРГ назвала Telegram ключевой площадкой общения правых радикалов

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ, которое выполняет функции контрразведки страны, назвало мессенджер Telegram ключевой платформой для общения правых экстремистов в Германии, поскольку в нем отсутствует фильтрация экстремистских материалов. Такие данные опубликованы на сайте ведомства в брошюре «Правый экстремизм в интернете».

    «Telegram в последние годы превратился в площадку для сбора различных правоэкстремистских групп... Расистские, антисемитские, антиисламские и ориентированные на насилие высказывания вплоть до абстрактных или конкретных намерений совершить убийства часто не встречают возражений или находят поддержку среди других пользователей», – сообщается в тексте, передает ТАСС.

    Отмечается, что в Telegram радикалы распространяют «идеологические материалы», которые «не проходят никакую фильтрацию», а также анонсируют мероприятия и вербуют новых последователей.

    Ранее сообщалось, что основателя Telegram отпустили под судебный надзор, запретили покидать территорию страны и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции.

    Эксперты уверены, что в его лице западные страны пытаются наказать всех независимых интернет-деятелей.

    18 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей

    ВС России уничтожили под Суджей силы спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward

    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли сокрушительный удар по подразделениям спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward под Суджей, рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

    Как передает РИА «Новости», российские вооруженные силы нанесли поражение украинским силам под Суджей. В ходе сражений были уничтожены несколько тысяч солдат и сотни единиц техники противника.

    «Аид» сообщил, что среди уничтоженных подразделений были 61-я, 80-я и 82-я бригады ВСУ, а после этого в Курскую область были переброшены дополнительные силы в виде 92-й штурмовой бригады и 106-й бригады теробороны, а также новый батальон 80-й бригады и другие подразделения.

    По информации командира, украинские ССО и американская частная военная компания Forward также были вовлечены в боевые действия в этом районе. «Аид» подчеркнул, что Forward является профессиональной военной структурой и не должна сравниваться с иностранным легионом. Он подтвердил, что все вновь прибывшие силы также понесли значительные потери.

    Ранее «Аид» сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    17 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поругались во время встречи в Киеве. Об этом пишет польский журнал Onet со ссылкой на участников переговоров.

    «По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре», – приводит сообщение РБК

    Источники сообщили, что якобы Зеленский обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины, и призвал Варшаву сбивать российские ракеты над Украиной. Сикорский в ответ заявил, что такие действия невозможны без решения НАТО.

    Кроме того, Зеленский попросил передать Киеву больше военной техники и в то же время обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни. Сикорский в ответ призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения, но Зеленского «это не убедило».

    Ранее сообщалось, что Киев пытается втянуть Польшу в войну с Белоруссией

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    18 сентября 2024, 06:30 • Новости дня
    Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину

    Избранный президент Мексики Шейнбаум отказалась посетить Украину

    Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

    «Думаю, что нет», – заявила Шейнбаум, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину.

    Она объяснила, что ее задача – управлять Мексикой, и ее ответственность находится там. Шейнбаум не исключила, что поедет на некоторые международные мероприятия, но «путешествовать» много не будет, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнула, что курс внешней политики определен конституцией Мексики, который предполагает не вмешиваться во внешние дела и придерживаться мирного решения вопросов.

    Инаугурация избранного президента Мексики состоится 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. На церемонию приглашен президент России Владимир Путин.

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    18 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Скачко о задержании Усика: Для поляков нет ничего «святого» в политическом украинстве

    Политолог Скачко: Поляки могли задержать Усика из-за обиды на Зеленского

    Скачко о задержании Усика: Для поляков нет ничего «святого» в политическом украинстве
    @ MICHAL CHWIEDUK/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боксер Александр Усик стал своего рода символом Украины. И его задержание в польском аэропорту аккурат после ссоры Владимира Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским – неслучайность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Продолжается процесс приручения поляками украинцев в контексте Волынской резни. Дело в том, что этот вопрос – незаживающая рана двух стран, а Варшава требует искупления покаянием и разрешением на эксгумацию и опознание жертв тех событий. Но Киев этого не хочет», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Теперь произошло очередное обострение противостояния, в которое укладывается задержание Усика. Он, надо признать, выдающийся боксер, его знают во всем мире. Это прямо-таки символ Украины. И поляки, видимо, показывают, что для них ничего «святого» в так называемом политическом украинстве нет», – продолжил собеседник.

    Не последнюю роль в этой истории сыграл и конфликт Владимира Зеленского с Радославом Сикорским, считает эксперт. Он также допускает, что задержание могло быть не столько указанием польских властей, сколько решением силовиков в аэропорте, оскорбившихся поведением Киева.

    Ранее украинский боксер Александр Усик назвал недоразумением свое задержание в Польше. Он выразил уважение польским правоохранителям, которые «выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии».

    Напомним, Усика задержали вечером 17 сентября в аэропорту Кракова. В ситуацию вмешались украинские дипломаты: на место выехал генконсул Украины. Глава МИД Андрей Сибига поручил ему выразить протест польской стороне.

    Позднее Владимир Зеленский сообщил, что Усика отпустили. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», – заявил он. Однако как сообщил пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела Службы охраны границы Яцек Михаловский, «это было не задержание, а сопровождение в служебные помещения».

    «Оба мужчины не были допущены на рейс авиаперевозчиком и потеряли статус пассажиров. Они не хотели покинуть выход на посадку, несмотря на просьбы службы охраны аэропорта <…> Оба мужчины довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли», – приводит ТАСС слова Михаловского.

    Примечательно, что накануне СМИ сообщали о ссоре Владимира Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Польский портал Onet отмечал, что среди прочего Зеленский обвинил Варшаву в недостаточной поддержке Украины в вопросе ее вступления в ЕС. Сикорский в ответ заявил, что Польше потребовалось десятилетие для членства в объединении, а запрашиваемые украинским президентом сроки нереалистичны. Также стороны поспорили по вопросу эксгумации жертв Волынской резни.

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    17 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Guardian: Пассажиры затонувшего батискафа Titan осознавали неминуемость гибели
    Guardian: Пассажиры затонувшего батискафа Titan осознавали неминуемость гибели
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пассажиры батискафа Titan, потерпевшего крушение в 2023 году, скорее всего, понимали, что их ждет катастрофа, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian, в иске, поданном семьей Поля-Анри Наржоле против компании OceanGate, производителя батискафа Titan, утверждается, что пассажиры судна, вероятно, осознавали неминуемость гибели. Такой вывод эксперты делают, анализируя данные о последних сообщениях с борта судна и характеристики самого батискафа, передает Lenta.ru.

    Согласно иску, «хваленая акустическая система безопасности» батискафа должна была предупредить экипаж о трещинах в углеродном волокне корпуса под воздействием колоссального давления на глубине. Логичным решением в такой ситуации было бы сбросить балласт и попытаться всплыть. Однако, как отмечается в иске, такое маневрирование вряд ли могло спасти пассажиров, учитывая глубину, на которой они находились. «Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, пока еще были живы», – говорится в иске.

    Последнее сообщение с борта Titan подтверждает, что экипаж предпринял попытку сбросить балласт. Однако после этого связь с батискафом была потеряна, а судно достигло глубины 3346 метров, где корпус не выдержал давления и разрушился.

    Семья Наржоле требует от компании OceanGate компенсации в размере не менее 50 млн долларов, мотивируя это тем, что пассажиры в последние минуты своей жизни осознавали неизбежность гибели и испытывали страдания.

    В июне 2023 года OceanGate Expeditions сообщила о потере связи с аппаратом «Титан», который доставлял туристов к месту гибели лайнера «Титаник». Позже под обломками батискафа нашли человеческие останки.

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    18 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Очевидец рассказал о 15 дронах в Тверской области

    Очевидцы сообщили о 15 дронах в Тверской области

    Очевидец рассказал о 15 дронах в Тверской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Торопец в Тверской области в ходе атаки дронов заметили минимум 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщила дочь местного жителя.

    В ходе атаки осколки посекли не только базу с боеприпасами, но и несколько жилых домов Торопца и соседних деревень, в том числе деревню Знаменское, сказала собеседница «Газеты.Ru».

    Она добавила, что ее отец проснулся от взрывов, взял документы, в этот момент в дом прилетел осколок дрона. У мужчины зафиксированы ранения лица и тела. Тяжело пострадавших эвакуировали в больницу.

    Остальных же отправили в поселок Плоскошь в Торопецком районе.

    До этого глава региона Игорь Руденя сообщал, что в Торопце в результате падения обломков дрона начался пожар, проводилась частичная эвакуация.

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    18 сентября 2024, 13:17 • Новости дня
    Генерал-майора ЦВО Путилова арестовали за взятку в 10 млн рублей
    Генерал-майора ЦВО Путилова арестовали за взятку в 10 млн рублей
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майор Денис Путилов был задержан следователями по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей, сообщили в СК.

    Там сообщили, что начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майор Денис Путилов был задержан по обвинению в получении взятки, сообщает ТАСС.

    По информации СК, Путилову вменяют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

    Ранее в СК сообщили, что заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майору Валерию Муминджанову предъявлено обвинение по делу о взятке, он не признал вины.

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    18 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    В Бейруте произошел новый массовый подрыв устройств связи
    В Бейруте произошел новый массовый подрыв устройств связи
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южной части Бейрута в среду произошли десятки детонаций портативных раций, сообщил источник в мэрии города.

    Произошел подрыв переговорных устройств (раций) уоки-токи, сказал собеседник ТАСС. Взрывы происходили на улицах, есть пострадавшие, в их числе одна женщина. Он предположил, что это стало последствиями израильской атаки.

    Напомним, израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров у сторонников движения «Хезболла» в Ливане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как израильским спецслужбам удалось провести такую операцию.

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    17 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Президент Ирана раскрыл цели сотрудничества с Россией

    Президент Ирана Пезешкиан заявил, что отношения Москвы и Тегерана будут развиваться на постоянной основе

    Tекст: Денис Тельманов

    Отношения между Россией и Ираном будут развиваться на постоянной основе, это поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

    «Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе», – приводятся слова иранского президента на его официальном сайте, сообщает ТАСС

    По мнению Пезешкиана, углубление сотрудничества между двумя странами поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Иранский президент также выразил надежду на плодотворное взаимодействие между Россией и Ираном в рамках БРИКС и ШОС.

    Ранее сообщалось, что Шойгу во вторник прибыл в Иран и встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

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    18 сентября 2024, 10:54 • Новости дня
    Пашинян обвинил ОДКБ в угрозе суверенитету Армении
    Пашинян обвинил ОДКБ в угрозе суверенитету Армении
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности и суверенитету республики, он отметил приближение к точке невозврата в отношениях с ОДКБ.

    На втором Армянском глобальном саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения решила заморозить участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как структура представляет угрозу для суверенитета республики, сообщает ТАСС.

    Пашинян подчеркнул, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении и ее будущему существованию.

    Премьер-министр добавил, что Армения близка к точке невозврата в отношении с ОДКБ. Он отметил, что чем дольше организация не реагирует на вопросы, поднятые Арменией, тем ближе республика оказывается к этой точке. Пашинян выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего взаимодействия с ОДКБ и подчеркнул необходимость реагирования на запросы Армении.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на возобновление партнерства с Ереваном в рамках ОДКБ.

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    18 сентября 2024, 04:27 • Новости дня
    Частичная эвакуация жителей началась в Торопце Тверской области из-за сбитого БПЛА

    Руденя: Продолжается отражение массовой атаки БПЛА в Торопце, часть населения эвакуируют

    Частичная эвакуация жителей началась в Торопце Тверской области из-за сбитого БПЛА
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать массовую атаку беспилотников в небе над Торопцом Тверской области, где тушат пожар, часть населения эвакуируют, сообщил губернатор области Игорь Руденя.

    Сообщается, что в Торопце идет тушение пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом.

    Губернатор решил частично эвакуировать население с той территории, где работает ПВО и тушат пожар.

    Ранее в результате падения обломков БПЛА в Тверской области начался пожар.

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    18 сентября 2024, 02:40 • Новости дня
    Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать правом вето СБ ООН

    Полянский: Россия призывает лишить Запад возможности манипулировать СБ ООН правом вето

    Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать правом вето СБ ООН
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в рамках реформы Совета Безопасности ООН призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН, заявил первый заместитель постпреда России при Всемирной организации объединенных наций Дмитрий Полянский.

    Полянский упрекнул США в том, что они делят мир на две категории: самопровозглашенных «властителей Вселенной», которым разрешено делать все, что заблагорассудится во имя интересов США, и на остальные страны мира, передает РИА «Новости».

    Российский дипломат напомнил, что в связи с обострением палестино-израильского конфликта США применили право вето уже пять раз и помешали Совбезу ООН «осудить действия ХАМАС». При этом вспоминать об этом в Вашингтоне не любят.

    «Вето – это не просто привилегия, это инструмент для недопущения принятия односторонних решений. И именно США злоупотребляют им, как в случае с Газой», – отметил Полянский.

    Он добавил, что США и союзники «давят численностью и блокируют принятие решений, не прибегая при этом к фактическому вето», именно для того, чтобы лишить коллективный Запад численного превосходства нужна реформа СБ ООН.

    Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон использует право вето для продвижения собственных интересов и не собирается оправдываться.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что действия Британии и США фактически парализовали работу Совета Безопасности ООН, что требует реформирования организации с участием стран глобального Юга.

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    17 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    В Татарстане обнаружили погребения древнее египетских пирамид

    В Татарстане обнаружили девять погребений древнее египетских пирамид

    В Татарстане обнаружили погребения древнее египетских пирамид
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе раскопок «Новобиксинтеевского могильника» в Мензелинском районе Татарстана ученые обнаружили девять погребений первобытных людей каменного века, сообщила пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.

    Археологи обнаружили каменные наконечники стрел, а также украшения, сообщает «Российская газета». Отмечается, что могильник датируется временем задолго до появления египетских пирамид.

    Ранее египетские археологи в провинции Эль-Бухейра в Египте обнаружили хорошо сохранившийся военный лагерь времен правления фараона Рамзеса II, включая его личное оружие – бронзовый меч с именной табличкой.

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    18 сентября 2024, 14:33 • Новости дня
    Депутат: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Депутат Иванов: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В надзорные органы начали массово поступать обращения от женщин и девушек, которые сообщают, где скрываются их бывшие мужья, которые вроде бы ушли на СВО, но по какой-то причине сидят дома, сообщил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов.

    По словам Иванова, в одном из обращений женщина написала, что ее мужчина «сбежал с фронта», а потом от нее «сбежал к другой», передает «Московский комсомолец».

    Она также указала его адрес и попросила «забрать обратно на СВО».

    Депутат добавил, что и сам получал подобное обращение. Ему написала женщина с просьбой разобраться, не сбежал ли с СВО ее бывший супруг, который не платит алименты.

    Иванов призвал мужчин расставаться с женщинами «достойно и по-доброму», отметив, что обижать женщину «позорно и недопустимо». «Жизнь длинная, земля круглая. Кто знает, как оно все повернется», – подытожил он.

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    18 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Эстония и Финляндия решили разработать планы по запрету флота России на Балтике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью газете Helsingin Sanomat заявил о необходимости разработки совместных с Финляндией планов по ограничению передвижения российского флота в Финском заливе.

    Как сообщает ТАСС, командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил о планах Эстонии и Финляндии по усилению морской обороны. Мерило отметил, что страны должны разработать более конкретные меры для ограничения деятельности российского флота в Финском заливе.

    Мерило подчеркнул, что НАТО в основном контролирует Финский залив и сотрудничество в области морской обороны Эстонии и Финляндии будет усиливаться. Оба государства стремятся к созданию планов, которые позволят закрыть Финский залив для российского флота, если это потребуется для обеспечения безопасности.

    На вопрос о потенциальных условиях закрытия Финского залива, Мерило ответил, что меры будут зависеть от ситуации с безопасностью в регионе. Он добавил, что союзники готовы принять такие меры, если возникнет опасность.

    Ранее посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда, если Москва бросит вызов НАТО. Он отметил, что после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для блока.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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