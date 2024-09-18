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Контрразведка ФРГ назвала Telegram ключевой площадкой общения правых радикалов
Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ, которое выполняет функции контрразведки страны, назвало мессенджер Telegram ключевой платформой для общения правых экстремистов в Германии, поскольку в нем отсутствует фильтрация экстремистских материалов. Такие данные опубликованы на сайте ведомства в брошюре «Правый экстремизм в интернете».
«Telegram в последние годы превратился в площадку для сбора различных правоэкстремистских групп... Расистские, антисемитские, антиисламские и ориентированные на насилие высказывания вплоть до абстрактных или конкретных намерений совершить убийства часто не встречают возражений или находят поддержку среди других пользователей», – сообщается в тексте, передает ТАСС.
Отмечается, что в Telegram радикалы распространяют «идеологические материалы», которые «не проходят никакую фильтрацию», а также анонсируют мероприятия и вербуют новых последователей.
Ранее сообщалось, что основателя Telegram отпустили под судебный надзор, запретили покидать территорию страны и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции.
Эксперты уверены, что в его лице западные страны пытаются наказать всех независимых интернет-деятелей.