Tекст: Денис Тельманов

«Telegram в последние годы превратился в площадку для сбора различных правоэкстремистских групп... Расистские, антисемитские, антиисламские и ориентированные на насилие высказывания вплоть до абстрактных или конкретных намерений совершить убийства часто не встречают возражений или находят поддержку среди других пользователей», – сообщается в тексте, передает ТАСС.

Отмечается, что в Telegram радикалы распространяют «идеологические материалы», которые «не проходят никакую фильтрацию», а также анонсируют мероприятия и вербуют новых последователей.

Ранее сообщалось, что основателя Telegram отпустили под судебный надзор, запретили покидать территорию страны и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции.

Эксперты уверены, что в его лице западные страны пытаются наказать всех независимых интернет-деятелей.