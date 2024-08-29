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    29 августа 2024, 17:20 • В мире

    Франция посадила Дурова на привязь

    Эксперты спрогнозировали развитие судебного дела против Дурова

    Франция посадила Дурова на привязь
    @ REUTERS/Albert Gea

    Tекст: Анастасия Куликова

    Франция продолжает следствие в отношении Павла Дурова. Основателя Telegram отпустили под судебный надзор: ему запретили покидать территорию страны и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции. Эксперты уверены, что в его лице западные страны пытаются наказать всех независимых интернет-деятелей. Как в дальнейшем будет развиваться дело против Дурова?

    Павла Дурова освободили под судебный надзор. Основатель Telegram должен внести залог в размере пяти млн евро. Ему также запрещено покидать территорию Франции, поскольку бизнесмен обязан дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там. Также суд изъял у него все паспорта.

    Дуров обвиняется в шести правонарушениях. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, а также отмывание денег.

    По словам французского адвоката Дэвида Либескинда, судебный надзор над предпринимателем может длиться все время расследования. В интервью РИА «Новости» он отметил, что во Франции подобные уголовные дела могут занимать три или четыре года – максимального срока не существует. При этом бизнесмена могут регулярно вызывать на допросы.

    Еще одна причина интереса силовиков к Дурову – «практически полное отсутствие ответов на судебные запросы» со стороны администрации популярного мессенджера. При этом следствие выдало еще и ордер на арест брата бизнесмена, Николая, являющегося соучередителем платформы, пишет Politico.

    Задержание Дурова обрастает новыми подробностями. По данным таблоида Daily Mail, следствию могла содействовать спутница Павла – Юлия Вавилова. Ее подозревают в работе на «Моссад» и в том, что она намеренно отмечала геолокацию во время путешествий с бизнесменом, чтобы западные спецслужбы могли отследить их перемещение.

    Параллельно с этим Павел Дуров стал фигурантом другого уголовного дела в Швейцарии. Некая Ирина Болгар, называющая себя матерью трех детей предпринимателя, обратилась к правоохранителям якобы из-за невыплат алиментов со стороны отца. Кроме того, она обвинила создателя Telegram в физическом насилии по отношению к сыну, сообщает Forbes.

    «Дело Павла Дурова касается шести возможных правонарушений. И все эти обвинения звучат устрашающе», – сказал германский политолог Александр Рар. Собеседник полагает, что судебный процесс станет «показательным». «Цель – запугать других строптивых владельцев соцсетей», – уточнил эксперт.

    «Правящие элиты Запада стоят перед решающей битвой за сохранение либеральной демократической системы.

    Все возможные медийные и правоохранительные органы брошены на борьбу с такими «антидемократическими силами», как, например, Дональд Трамп, Марин Ле Пен, партия «Альтернатива для Германии». Преследование и устрашение Дурова – это часть большой игры», – убежден он.

    Говоря о решении поместить Дурова под судебный надзор, спикер подчеркнул: для бизнесмена «эпопея не закончена». «Ему дали время на то, чтобы пойти на сотрудничество с властями. Стоит ожидать, что на основателя Telegram будут продолжать оказывать давление, его будут запугивать. Впереди еще много допросов», – считает политолог.

    При этом французские власти не собираются сдаваться в том числе перед общественным мнением. «Парижу нужна публичная порка основателя Telegram», – акцентировал собеседник.  Впрочем, поддержка бизнесмена в западном обществе оказалось довольно сдержанной. «Дуров, как российский предприниматель, не пользуется большой популярностью у западной либеральной прессы, которая определяет общественное мнение. А правозащитные НКО не считают бизнесмена героем, каковым для них был Джулиан Ассанж», – уточнил Рар.

    Решение по делу Павла Дурова по меркам французского законодательства представляется очень жестким,

    полагает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай». «Да, основатель Telegram не будет сидеть в камере, но бизнесмен буквально «на привязи»: ему запретили покидать страну, обязали выплатить огромный залог, дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там», – сказал он.

    По мнению политолога, в данном случае нельзя говорить о том, что «Дуров легко отделался». «Сейчас ему предъявлены официальные обвинения, то есть дело переходит в другую фазу. Все идет своим чередом. Более того, бизнесмен уже никуда не сможет деться. Впрочем, он, наверное, и не стал бы пытаться. Это человек такого масштаба, что просто взять и скрыться у него вряд ли бы получилось», – полагает эксперт. В заключение он выразил уверенность в том, что никакое общественное мнение и международная реакция не могли повлиять на ситуацию.

    За решением о судебном надзоре наверняка прячутся скрытые договоренности,

    предположил политолог Владимир Корнилов. Он допускает, что основатель Telegram мог согласиться на «некую сделку». «Не зря его «мариновали» в застенках. Что с ним делали на протяжении этого времени, чем угрожали, не знает никто. Возможно, даже его адвокаты», – отметил собеседник.

    Корнилов не исключает: предварительное освобождение Дурова также могло стать результатом закулисных торгов. Причем шли они вовсе не с французским правосудием. «Мы прекрасно понимаем, «под кем ходит» Европа. Более того, стоит вспомнить, как американцы «прогибали» шведское и британское правосудие по поводу Ассанжа. Аналогии между двумя делами напрашиваются сами собой», – уточнил политолог.

    Он также допустил, что Дурова могут вновь «закрыть», причем под самым надуманным предлогом. «Поэтому бизнесмен вместе с адвокатами и юристами обдумывают разные варианты своих дальнейших действий, в том числе и побег из Франции. Я думаю, такой шаг он тоже рассматривает, просчитывает все риски», – заключил Корнилов.

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