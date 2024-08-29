Лукьянов: Дурова во Франции посадили на привязь

Политолог Лукьянов: Взять и скрыться у Дурова вряд ли получится

Tекст: Анастасия Куликова

«Решение по делу Павла Дурова по меркам французского законодательства представляется очень жестким. Да, основатель Telegram не будет сидеть в камере, но бизнесмен буквально «на привязи»: ему запретили покидать страну, обязали выплатить огромный залог, дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению политолога, в данном случае нельзя говорить о том, что «Дуров легко отделался». «Сейчас ему предъявлены официальные обвинения, то есть дело переходит в другую фазу. Все идет своим чередом. Более того, бизнесмен уже никуда не сможет деться. Впрочем, он, наверное, и не стал бы пытаться. Это человек такого масштаба, что просто взять и скрыться у него вряд ли бы получилось», – полагает эксперт. В заключение он выразил уверенность в том, что никакое общественное мнение и международная реакция не могли повлиять на решение французского суда.

Ранее Павла Дурова выпустили под судебный надзор. Основатель Telegram должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции. Дуров обязан дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там.

Бизнесмен обвиняется в шести правонарушениях. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций (преступление, влекущее максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере 500 тыс. евро), отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег.

Напомним, Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Вплоть до вечера 28 августа он находился под стражей без официального предъявления обвинений. Предварительное расследование против Telegram началось в феврале после того, как профильные ведомства констатировали, что Telegram почти не отвечает на запросы о сотрудничестве по уголовным делам против сексуального насилия над детьми, торговли наркотиками и онлайн-преступлений на этой почве, следует из заявления прокуратуры Парижа, которое приводит ТАСС.



«Именно это побудило Национальный офис по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа начать расследование на предмет возможной уголовной ответственности руководителей этого мессенджера за совершение этих преступлений», – сказано в документе. Издание Politico накануне сообщало, что власти Франции выдали ордера на арест Дурова и его брата Николая еще в марте 2024 года. Однако на данном этапе дело не затрагивает родственника Павла, также пишет ТАСС со ссылкой на источники в парижской прокуратуре.

Задержание Дурова вызвало широкую общественную критику во многих странах. На этом фоне Эммануэлю Макрону пришлось объясняться: он заявил, что дело не является «политически мотивированным». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.