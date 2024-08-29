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    Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

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    29 августа 2024, 13:40 • Новости дня

    Рар: Парижу нужна публичная порка Дурова

    Политолог Рар: Власти Франции дали Дурову время, чтобы пойти на сотрудничество

    Рар: Парижу нужна публичная порка Дурова
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эпопея для Павла Дурова не закончена, впереди его ждет много допросов. Сам процесс может стать показательным, ведь западные элиты стоят перед решающей битвой за сохранение либеральной демократической системы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Дурова отпустили под подписку о невыезде с обязательством отмечаться в полиции.

    «Дело Павла Дурова касается шести возможных правонарушений. И все эти обвинения звучат устрашающе», – сказал германский политолог Александр Рар. Собеседник полагает, что судебный процесс станет «показательным». «Цель – запугать других строптивых владельцев соцсетей», – уточнил эксперт.

    «Правящие элиты Запада стоят перед решающей битвой за сохранение либеральной демократической системы. Все возможные медийные и правоохранительные органы брошены на борьбу с такими «антидемократическими силами», как, например, Дональд Трамп, Марин Ле Пен, партия «Альтернатива для Германии». Преследование и устрашение Дурова – это часть большой игры», – убежден он.

    Говоря о решении поместить Дурова под судебный надзор, спикер подчеркнул: для бизнесмена «эпопея не закончена». «Ему дали время на то, чтобы пойти на сотрудничество с властями. Стоит ожидать, что на основателя Telegram будут продолжать оказывать давление, его будут запугивать. Впереди еще много допросов», – считает политолог.

    При этом французские власти не собираются сдаваться в том числе перед общественным мнением. «Парижу нужна публичная порка основателя Telegram», – акцентировал собеседник.  Впрочем, поддержка бизнесмена оказалось довольно сдержанной, добавил он. «Дуров, как российский предприниматель, не пользуется большой популярностью у западной либеральной прессы, которая определяет общественное мнение. А НПО, которые, как правило, сражаются за права человека, не считают бизнесмена героем, каковым для них был Джулиан Ассанж», – заключил Рар.

    Ранее Павла Дурова освободили под судебный надзор. Основатель Telegram должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Ему также запрещено покидать территорию Франции, бизнесмен обязан дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там.

    Дуров обвиняется в шести правонарушениях. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций (преступление, влекущее максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере 500 тыс. евро), отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег.

    Напомним, Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Вплоть до вечера 28 августа он находился под стражей без официального предъявления обвинений. Предварительное расследование против Telegram началось в феврале после того, как профильные ведомства констатировали, что Telegram почти не отвечает на запросы о сотрудничестве по уголовным делам против сексуального насилия над детьми, торговли наркотиками и онлайн-преступлений на этой почве, следует из заявления прокуратуры Парижа, которое приводит ТАСС.

    «Именно это побудило Национальный офис по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа начать расследование на предмет возможной уголовной ответственности руководителей этого мессенджера за совершение этих преступлений», – сказано в документе. Издание Politico накануне сообщало, что власти Франции выдали ордера на арест Дурова и его брата Николая еще в марте 2024 года. Однако на данном этапе дело не затрагивает родственника Павла, также пишет ТАСС со ссылкой на источники в парижской прокуратуре.

    Задержание Дурова вызвало широкую общественную критику во многих странах. На этом фоне Эммануэлю Макрону пришлось объясняться: он заявил, что дело не является «политически мотивированным». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

    29 августа 2024, 04:43 • Новости дня
    Появились первые кадры с Дуровым после освобождения в Париже

    Опубликовано видео с Дуровым после освобождения из-под стражи в Париже

    Появились первые кадры с Дуровым после освобождения в Париже
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликована первая видеозапись с основателем Telegram Павлом Дуровым после заседания суда, на котором судья его отпустили под залог в 5 млн евро и отправили под судебный надзор.

    На кадрах Дуров выходит с территории суда. На нем бейсболка и солнцезащитные очки. Он не стал ничего комментировать и быстро сел в тонированный минивен, пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Ранее адвокат Дурова Давид-Оливье Камински заявил, что основатель Telegram внесет залог в размере 5 млн евро в ближайшее время.

    Судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести правонарушениям, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы для незаконных транзакций.

    Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию.

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    28 августа 2024, 22:52 • Новости дня
    Дуров выпущен под судебный надзор во Франции

    Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение и запретила покидать Францию

    Дуров выпущен под судебный надзор во Франции
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель Telegram Павел Дуров освобожден под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 млн евро, сообщила прокуратура Парижа.

    В прокуратуре Парижа сообщили, что Дуров должен внести залог 5 млн евро, отмечаться в полиции два раза в неделю и не покидать Францию, передает РИА «Новости».

    Он обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    Ранее Дурова в среду доставили в суд во Франции.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. По данным СМИ, его подозревают в 12 преступлениях. Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
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    28 августа 2024, 23:29 • Новости дня
    Дурову грозит до десяти лет тюрьмы по предъявленному обвинению

    Прокуратура Парижа: Дурова обвинили в шести из ранее озвученных правонарушений

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Париже обвинил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в шести из 12 ранее озвученных правонарушений, среди которых соучастие в распространении детской порнографии, сообщила прокуратура Парижа.

    В заявлении указано, что предварительное расследование против Тelegram во Франции было начато в феврале 2024 года из-за «почти полного отсутствия ответа на судебные запросы», передает ТАСС.

    Прокуратура Парижа отмечает, что Дурову было предъявлено шесть из 12 озвученных ранее правонарушений, в том числе, в отказе сотрудничать с властями, соучастии в распространении детской порнографии, в наркотрафике, в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, а также в мошенничестве в составе группы. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    Ранее Дуров был помещен под судебный надзор во Франции, он должен внести залог в 5 млн евро.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. По данным СМИ, его подозревают в 12 преступлениях.

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

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    28 августа 2024, 15:51 • Новости дня
    Дурова доставили в суд во Франции

    AFP: Дурова доставили в суд во Франции

    Дурова доставили в суд во Франции
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова в среду доставили в суд во Франции, сообщают информационные агентства.

    Бизнесмена доставили в суд во второй половине дня, передает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.

    Ранее пресса сообщала, что Дуров намеревался встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также отмечалось, что несколько лет назад французский лидер предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж.

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    28 августа 2024, 14:35 • Новости дня
    Франция объявила в розыск брата Дурова

    Politico: Франция объявила в розыск брата Дурова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брат задержанного в Париже сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова Николай объявлен в розыск на территории Франции, пишет Politico со ссылкой на судебный документ.

    По данным Politico, ордеры на арест братьев Дуровых были выданы властями Франции в марте этого года по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы, передает ТАСС.

    Франция выдала ордеры после того, как Telegram проигнорировал запрос об установлении личности пользователя мессенджера, который обвиняется в распространении и изготовлении детской порнографии, говорится в материале. Также в обосновании ордеров указано использование мессенджера преступными группировками.

    В материалах дела также фигурирует вице-президент Telegram Илья Перекопский, пишет издание.

    Ранее стало известно возможное место заключения Дурова во Франции.

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    28 августа 2024, 22:15 • Новости дня
    У МИД Франции появились вопросы к получению гражданства Дуровым

    le Monde: МИД Франции засомневался в выполнении условий получения гражданства Дуровым

    У МИД Франции появились вопросы к получению гражданства Дуровым
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    У МИД Франции возникли претензии к выполнению основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым условий получения гражданства республики, сообщила газета le Monde.

    По данным издания, при предварительном рассмотрении запроса Дурова о получении гражданства, в МИД Франции посчитали, что условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину» не выполнены. Отмечается, что Дуров подтвердил знание французского языка, но должен был доказать, что помогает повышению «влияния Франции», пишут «Известия» со ссылкой на le Monde.

    Издание пишет, что после того, как Дуров получил французский паспорт, он раскритиковал модерацию в Telegram и не стал сотрудничать с европейскими властями, а также осудил французские власти после терактов в Париже.

    Кроме того, издание пишет, что якобы до получения гражданства Франции, Дуров тайно пару раз встречался с президентом Эммануэлем Макроном.

    Бизнесмен получил гражданство Франции в 2018 году по процедуре предоставления «выдающемуся иностранцу», как человеку, который «способствует росту влияния Франции». На практике гражданство для влиятельных иностранцев могут запросить президент или министры.

    Ранее Дурова в среду доставили в суд во Франции.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет «политической подоплеки».

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

    Коментарии (3)
    29 августа 2024, 12:54 • Новости дня
    Политолог назвал освобождение Дурова результатом торгов

    Политолог Корнилов: Дурова могут вновь «закрыть» в любой момент

    Политолог назвал освобождение Дурова результатом торгов
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение о судебном надзоре для Павла Дурова стало результатом закулисных торгов, причем шли они вовсе не с французским правосудием. Вместе с тем основателя Telegram в любой момент могут вновь «закрыть» под надуманным предлогом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Дурову назначили залог и отпустили под подписку о невыезде с обязательством отмечаться в полиции.

    «Если бы я верил в верховенство права в Европе и не видел бы, что творили с Джулианом Ассанжем, я бы поверил, что французский судья строго следует закону. Но поскольку мы знаем, как в европейских странах закрывают людей такого рода, можно предположить, что за решением о судебном надзоре кроются скрытые договоренности», – считает политолог Владимир Корнилов.

    Он не исключает, что основатель Telegram мог согласиться на «некую сделку». «Не зря его «мариновали» три дня в застенках. Что с ним делали на протяжении этого времени, чем угрожали, не знает никто, возможно, даже его адвокаты», – отметил собеседник. Корнилов на этом фоне напомнил о появившихся накануне сообщениях об ордере на арест брата Павла – Николая Дурова.

    Политолог сомневается, что на решение парижского суда повлияла международная критика. «Задержание основателя Telegram вызвало резонанс преимущественно в России и некоторых странах, где пользуются мессенджером. На Западе эта новость не стала «первополосной». Можно представить, что было бы, если бы Дурова задержали в 2017 году в России – европейская пресса поместила бы его фото на первые страницы с призывом освободить «борца за свободу слова». Но в этом случае ничего подобного не было», – заметил он.

    «Многие зарубежные издания поначалу никак не отреагировали на задержание бизнесмена, – добавил Корнилов. – Затем в некоторых странах, в том числе и во Франции, вскользь были даны скупые сообщения. И только потом появились материалы, в которых аудитории разъясняли, что такое Telegram».

    «Тем не менее шум поднимался только благодаря Илону Маску и другим деятелям в социальных сетях. Но мейнстримные европейские СМИ постарались представить историю с задержанием очень осторожно», – уточнил он. Корнилов не исключает: предварительное освобождение Дурова стало результатом закулисных торгов. Причем шли они вовсе не с французским правосудием.

    «Мы прекрасно понимаем, «под кем ходит» Европа. Более того, стоит вспомнить, как американцы «прогибали» шведское и британское правосудие по поводу Ассанжа. Аналогии между двумя делами напрашиваются сами собой. Кроме того, Дурова в любой момент могут вновь «закрыть» под надуманным предлогом, и он это прекрасно понимает», – считает политолог.

    Спикер допускает, что бизнесмен вместе с адвокатами и юристами обдумывают разные варианты своих дальнейших действий, в том числе и побег из Франции. «Я думаю, такой шаг он тоже рассматривает, прогнозирует все риски», – заключил Корнилов.

    Ранее Павла Дурова освободили под судебный надзор. Основатель Telegram должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Ему также запрещено покидать территорию Франции, бизнесмен обязан дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там.

    Дуров обвиняется в шести правонарушениях. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций (преступление, влекущее максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере 500 тыс. евро), отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег.

    Напомним, Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Вплоть до вечера 28 августа он находился под стражей без официального предъявления обвинений. Предварительное расследование против Telegram началось в феврале после того, как профильные ведомства констатировали, что Telegram почти не отвечает на запросы о сотрудничестве по уголовным делам против сексуального насилия над детьми, торговли наркотиками и онлайн-преступлений на почве, следует из заявления прокуратуры Парижа, которое приводит ТАСС.

    «Именно это побудило Национальный офис по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа начать расследование на предмет возможной уголовной ответственности руководителей этого мессенджера за совершение этих преступлений», – сказано в документе. Издание Politico накануне сообщало, что власти Франции выдали ордера на арест Дурова и его брата Николая еще в марте 2024 года. Однако на данном этапе дело не затрагивает родственника Павла, также пишет ТАСС со ссылкой на источники в парижской прокуратуре.

    Задержание Дурова вызвало широкую общественную критику во многих странах. На этом фоне Эммануэлю Макрону пришлось объясняться: он заявил, что дело не является «политически мотивированным». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

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    29 августа 2024, 00:22 • Новости дня
    Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом 5 млн евро

    Павел Дуров покинул здание суда в Париже после предъявления обвинений

    Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом 5 млн евро
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель Telegram Павел Дуров был освобожден из-под стражи, и покинул здание суда в Париже, где ему были предъявлены обвинения, сообщили СМИ.

    Дуров уехал с территории суда на частном автомобилей черного цвета, комментариев журналистам он не дал, передает ТАСС.

    Ранее судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести правонарушениям, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы для незаконных транзакций.

    Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию.

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    28 августа 2024, 15:19 • Новости дня
    Прокуратура Франции отказалась комментировать сведения о розыске брата Дурова

    Прокуратура Франции заявила об отсутствии других фигурантов в деле Дурова

    Прокуратура Франции отказалась комментировать сведения о розыске брата Дурова
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По делу Telegram проходит единственный фигурант – сооснователь мессенджера Павел Дуров, заявили во французской прокуратуре.

    В ведомстве не стали комментировать сообщения о том, что Франция выдала ордер на арест брата Павла Дурова Николая, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Такое решение принято для сохранения «тайны следствия».

    Собеседник агентства добавил, что французская прокуратура планирует опубликовать заявление по ситуации с Павлом Дуровым вечером в среду.

    Ранее газета Politico сообщила, что Франция объявила в розыск брата задержанного в Париже сооснователя Telegram Павла Дурова.

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    29 августа 2024, 02:03 • Новости дня
    Карлсон: Франция не могла задержать Дурова без согласования с США
    Карлсон: Франция не могла задержать Дурова без согласования с США
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Французские власти не могли задержать основателя мессенджера Telegram Павла Дурова без согласования с администрацией президента США Джо Байдена, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    По его словам, арест Дурова –­ большой шаг, на который президент Франции Эмманюэль Макрон вряд ли мог решиться без поддержки США, или согласия администрации Байдена, передает ТАСС.

    Ранее Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом 5 млн евро.

    Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет «политической подоплеки».

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

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    28 августа 2024, 20:02 • Новости дня
    Посольство: Франция до сих пор не обеспечила российским дипломатам доступ к Дурову

    В посольстве заявили, что Франция до сих пор не обеспечила российским дипломатам доступ к Дурову

    Посольство: Франция до сих пор не обеспечила российским дипломатам доступ к Дурову
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Франция все еще не ответила на запрос российского посольства в Париже с требованием предоставить консульский доступ к основателю Telegram Павлу Дурову, сообщили в дипмиссии.

    Собеседник РИА «Новости» рассказал, что посольство направило запрос, но ответ так и не поступил.

    Дурова в среду доставили в суд во Франции.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет «политической подоплеки».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

    Коментарии (0)
    28 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    Прокуратура Парижа опровергла допрос Дурова по делу о насилии над ребенком

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские следователи не допрашивали сооснователя Telegram Павла Дурова по делу о возможном насилии в отношении его ребенка после задержания в Париже. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.

    «(Это дело) не имеет отношения к настоящему разбирательству, он не был заслушан по этому другому делу», – заявили ТАСС в прокуратуре. 

    Напомним, что основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    Ему были предъявлены обвинения в 12 преступлениях. Французские власти до сих пор не предоставили российским дипломатам доступ к Дурову.

    Ранее сообщалось, что в Швейцарии начали расследовать жалобу бывшей девушки Дурова из-за насилия над ребенком. Ирина Болгар подала заявление по трем эпизодам насильственных действий, которые Дуров якобы совершил в отношении их общего сына.


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    28 августа 2024, 21:43 • Новости дня
    Во Франции началась церемония открытия Паралимпийских игр

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Елисейских полях в Париже стартовала церемония открытия летних Паралимпийских игр 2024 года.

    Спортсмены из России, которым разрешено участвовать в Играх под нейтральным статусом, не присутствуют на церемонии, передает РИА «Новости».

    Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске 88 российских паралимпийцев.

    Ранее сообщалось, что на Игры не аккредитовали российских журналистов. В МИД России решение властей Франции назвали нарушением свободы доступа к информации и подрывом идеалов олимпийского движения.

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    28 августа 2024, 16:33 • Новости дня
    Прокуратура Парижа подтвердила перевод Дурова в суд

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следователь дал распоряжение о переводе основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова в суд, сообщили в парижской прокуратуре в среду.

    Дурову в суде могут предъявить обвинение, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Дурова в среду доставили в суд во Франции.

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    28 августа 2024, 17:26 • Новости дня
    В МИД назвали отказы журналистам в аккредитации на Паралимпиаду подрывом идеалов олимпизма

    В МИД назвали отказы журналистам РФ в аккредитации на Паралимпиаду подрывом идеалов олимпизма

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отказ российским журналистам в аккредитации на Паралимпийские игры в Париже нарушают принципы свободы доступа к информации и подрывает идеалы олимпийского движения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Показательно, что такая практика стала системной и превратилась в конвейер репрессий против неугодных медиа. Регулярные отказы в аккредитации со стороны французских властей явно указывают на то, что единственной причиной является принадлежность журналистов к российским СМИ», – передает ТАСС слова Захаровой.

    Она также назвала «проявлением нездорового мышления» заявления о том, что работа спортивных корреспондентов на Паралимпийских играх якобы связана с вопросами национальной безопасности.

    Захарова подчеркнула, что Франция «отравляет своим мстительным отношением к российским СМИ то, что должно быть праздником спорта международного уровня».

    Дипломат обратила внимание на то, что Париж, который еще недавно считался защитником свободы слова на глобальном уровне, теперь предпринимает шаги, заставляющие задуматься о том, осталась ли в стране хоть какая-то свобода слова.

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    Россия бросила вызов макаронной державе Италии

    Россия как мировой лидер по экспорту пшеницы параллельно наращивает экспорт продукции переработки из нее. Уже четыре года растут поставки российской муки, а теперь настала очередь для взлета макаронных изделий. Доходность от их экспорта в разы превышает доходность от экспорта пшеницы. Подробности

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    Зачем Индии понадобилась «трехходовка» с Украиной

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о своем визите в Киев и встрече с Владимиром Зеленским. Сам Зеленский не в восторге от этих итогов, что видно по его хамоватым комментариям, но его можно понять: игра, которую ведет Индия, не учитывает интересы Украины. Подробности

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    Военным потребовался универсальный мессенджер

    Мессенджер Telegram зарекомендовал себя помощником военных в зоне СВО. Однако задержание Павла Дурова во Франции ставит вопросы о доверии к приложению и о создании альтернативной версии программы в интересах Вооруженных сил России. Каким должен быть военный мессенджер солдата XXI века? Подробности

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    Главным вопросом выборов президента США стала третья мировая война

    Дональд Трамп увеличил шансы на победу на президентских выборах в США в ноябре, заручившись поддержкой Роберта Кеннеди–младшего – самого адекватного кандидата, если судить по отношению к Украине и конфликту с Россией. Риск третьей мировой войны из-за вторжения ВСУ в Курскую область становится одной из главных тем кампании, но демократы пытаются заглушить опасную повестку. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      России нужен тихоокеанский фасад

      В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему мы не уничтожаем Киев

      Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Война стала не политикой, а вопросом выживания

      Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

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    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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