Рар: Парижу нужна публичная порка Дурова

Политолог Рар: Власти Франции дали Дурову время, чтобы пойти на сотрудничество

Tекст: Анастасия Куликова

«Дело Павла Дурова касается шести возможных правонарушений. И все эти обвинения звучат устрашающе», – сказал германский политолог Александр Рар. Собеседник полагает, что судебный процесс станет «показательным». «Цель – запугать других строптивых владельцев соцсетей», – уточнил эксперт.

«Правящие элиты Запада стоят перед решающей битвой за сохранение либеральной демократической системы. Все возможные медийные и правоохранительные органы брошены на борьбу с такими «антидемократическими силами», как, например, Дональд Трамп, Марин Ле Пен, партия «Альтернатива для Германии». Преследование и устрашение Дурова – это часть большой игры», – убежден он.

Говоря о решении поместить Дурова под судебный надзор, спикер подчеркнул: для бизнесмена «эпопея не закончена». «Ему дали время на то, чтобы пойти на сотрудничество с властями. Стоит ожидать, что на основателя Telegram будут продолжать оказывать давление, его будут запугивать. Впереди еще много допросов», – считает политолог.

При этом французские власти не собираются сдаваться в том числе перед общественным мнением. «Парижу нужна публичная порка основателя Telegram», – акцентировал собеседник. Впрочем, поддержка бизнесмена оказалось довольно сдержанной, добавил он. «Дуров, как российский предприниматель, не пользуется большой популярностью у западной либеральной прессы, которая определяет общественное мнение. А НПО, которые, как правило, сражаются за права человека, не считают бизнесмена героем, каковым для них был Джулиан Ассанж», – заключил Рар.

Ранее Павла Дурова освободили под судебный надзор. Основатель Telegram должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Ему также запрещено покидать территорию Франции, бизнесмен обязан дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там.

Дуров обвиняется в шести правонарушениях. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций (преступление, влекущее максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере 500 тыс. евро), отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег.

Напомним, Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Вплоть до вечера 28 августа он находился под стражей без официального предъявления обвинений. Предварительное расследование против Telegram началось в феврале после того, как профильные ведомства констатировали, что Telegram почти не отвечает на запросы о сотрудничестве по уголовным делам против сексуального насилия над детьми, торговли наркотиками и онлайн-преступлений на этой почве, следует из заявления прокуратуры Парижа, которое приводит ТАСС.

«Именно это побудило Национальный офис по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа начать расследование на предмет возможной уголовной ответственности руководителей этого мессенджера за совершение этих преступлений», – сказано в документе. Издание Politico накануне сообщало, что власти Франции выдали ордера на арест Дурова и его брата Николая еще в марте 2024 года. Однако на данном этапе дело не затрагивает родственника Павла, также пишет ТАСС со ссылкой на источники в парижской прокуратуре.

Задержание Дурова вызвало широкую общественную критику во многих странах. На этом фоне Эммануэлю Макрону пришлось объясняться: он заявил, что дело не является «политически мотивированным». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.