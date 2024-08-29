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Рар: Парижу нужна публичная порка Дурова
Политолог Рар: Власти Франции дали Дурову время, чтобы пойти на сотрудничество
Эпопея для Павла Дурова не закончена, впереди его ждет много допросов. Сам процесс может стать показательным, ведь западные элиты стоят перед решающей битвой за сохранение либеральной демократической системы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Дурова отпустили под подписку о невыезде с обязательством отмечаться в полиции.
«Дело Павла Дурова касается шести возможных правонарушений. И все эти обвинения звучат устрашающе», – сказал германский политолог Александр Рар. Собеседник полагает, что судебный процесс станет «показательным». «Цель – запугать других строптивых владельцев соцсетей», – уточнил эксперт.
«Правящие элиты Запада стоят перед решающей битвой за сохранение либеральной демократической системы. Все возможные медийные и правоохранительные органы брошены на борьбу с такими «антидемократическими силами», как, например, Дональд Трамп, Марин Ле Пен, партия «Альтернатива для Германии». Преследование и устрашение Дурова – это часть большой игры», – убежден он.
Говоря о решении поместить Дурова под судебный надзор, спикер подчеркнул: для бизнесмена «эпопея не закончена». «Ему дали время на то, чтобы пойти на сотрудничество с властями. Стоит ожидать, что на основателя Telegram будут продолжать оказывать давление, его будут запугивать. Впереди еще много допросов», – считает политолог.
При этом французские власти не собираются сдаваться в том числе перед общественным мнением. «Парижу нужна публичная порка основателя Telegram», – акцентировал собеседник. Впрочем, поддержка бизнесмена оказалось довольно сдержанной, добавил он. «Дуров, как российский предприниматель, не пользуется большой популярностью у западной либеральной прессы, которая определяет общественное мнение. А НПО, которые, как правило, сражаются за права человека, не считают бизнесмена героем, каковым для них был Джулиан Ассанж», – заключил Рар.
Ранее Павла Дурова освободили под судебный надзор. Основатель Telegram должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Ему также запрещено покидать территорию Франции, бизнесмен обязан дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там.
Дуров обвиняется в шести правонарушениях. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций (преступление, влекущее максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере 500 тыс. евро), отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег.
Напомним, Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Вплоть до вечера 28 августа он находился под стражей без официального предъявления обвинений. Предварительное расследование против Telegram началось в феврале после того, как профильные ведомства констатировали, что Telegram почти не отвечает на запросы о сотрудничестве по уголовным делам против сексуального насилия над детьми, торговли наркотиками и онлайн-преступлений на этой почве, следует из заявления прокуратуры Парижа, которое приводит ТАСС.
«Именно это побудило Национальный офис по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа начать расследование на предмет возможной уголовной ответственности руководителей этого мессенджера за совершение этих преступлений», – сказано в документе. Издание Politico накануне сообщало, что власти Франции выдали ордера на арест Дурова и его брата Николая еще в марте 2024 года. Однако на данном этапе дело не затрагивает родственника Павла, также пишет ТАСС со ссылкой на источники в парижской прокуратуре.
Задержание Дурова вызвало широкую общественную критику во многих странах. На этом фоне Эммануэлю Макрону пришлось объясняться: он заявил, что дело не является «политически мотивированным». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.