ВС России уничтожили под Суджей силы спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», российские вооруженные силы нанесли поражение украинским силам под Суджей. В ходе сражений были уничтожены несколько тысяч солдат и сотни единиц техники противника.

«Аид» сообщил, что среди уничтоженных подразделений были 61-я, 80-я и 82-я бригады ВСУ, а после этого в Курскую область были переброшены дополнительные силы в виде 92-й штурмовой бригады и 106-й бригады теробороны, а также новый батальон 80-й бригады и другие подразделения.

По информации командира, украинские ССО и американская частная военная компания Forward также были вовлечены в боевые действия в этом районе. «Аид» подчеркнул, что Forward является профессиональной военной структурой и не должна сравниваться с иностранным легионом. Он подтвердил, что все вновь прибывшие силы также понесли значительные потери.

Ранее «Аид» сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».