Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?0 комментариев
Адвокат Добровинский отказался комментировать задержание Пашаева
Адвокат потерпевших по делу Ефремова Добровинский отказался комментировать задержание Пашаева
Адвокат Александр Добровинский отказался комментировать задержание экс-коллеги Эльмана Пашаева, с которым жестко спорил во время процесса по делу актера Михаила Ефремова.
«Задержан человек. Ко мне это никакого отношения не имеет. Поэтому все, что связано с Пашаевым – это вне меня», – заявил «Газета.ру» Александр Добровинский.
Бывшего адвоката Эльмана Пашаева 17 сентября задержали в Москве. Юрист, как считает следствие, убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновский Алексея, что поможет им избежать уголовной ответственности за крупную сумму. Блиновский, по версии следователей, передал Пашаеву 18,5 млн руб. и 300 тыс. долларов США. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Адвокат Блиновской Наталия Сальникова не стала комментировать, как история с Пашаевым может повлиять на ход дела самой «королевы марафонов».
Ранее во вторник по заявлению Алексея Блиновского провели проверку, после чего в отношении Пашаева завели уголовное дело. 30 апреля Эльман Пашаев получил тяжелое ранение ноги во время боев, будучи участником СВО.
Напомним, Пашаев защищал актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон. В итоге Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.