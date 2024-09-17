Источник: Блиновского признали потерпевшим в деле Пашаева

Tекст: Алексей Дегтярев

По заявлению Блиновского провели проверку, после чего в отношении Пашаева завели уголовное дело, сообщил собеседник ТАСС.

Пашаев, по словам источника, сам предложил решить вопрос об освобождении супруги Блиновского Елены от уголовной ответственности. За это он попросил наличные деньги.

Алексей Блиновский признан потерпевшим.

Другой собеседник в правоохранительных органах пояснил, что о статусе потерпевшего Блиновскому сообщат после очной ставки с Пашаевым.

Самого бывшего адвоката задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, в феврале 2024 года при личной встрече с Блиновским Пашаев убедил его, что за деньги может освободить его жену от ответственности по делу о неуплате налогов.

Подозреваемый в данный момент является военнослужащим, потому меру пресечения ему изберет военный суд. СК ранее сообщал о его задержании, с ним ведутся следственные действия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно данным реестра адвокатов Минюста, Пашаев шесть раз был лишен статуса адвоката и пять раз восстанавливал его в разных регионах России. Сейчас он не обладает таким статусом.

Ранее источник сообщал, что Пашаев за свои «услуги» якобы запрашивал у Блиновского 46 млн рублей.

До этого сообщалось, что сам Алексей Блиновский решил отправиться на СВО, его объявили в розыск, а потом задержали. Его жена не стала отвечать на вопрос о судьбе мужа.