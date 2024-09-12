Блиновская проигнорировала вопрос о судьбе мужа, задержанного в зоне СВО

Путин предложил рассмотреть ограничение экспорта урана, титана и никеля

Tекст: Елизавета Шишкова

«Вот к нам ограничивают поставки ряда товаров. Ну, может быть, нам тоже определенные ограничения [ввести]?» – сказал Путин. Он указал, что речь идет о некоторых видах товаров, которые РФ в большом количестве поставляет на мировой рынок, передает ТАСС.

«Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», – сказал президент.

«Михаил Владимирович, у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров (...) Я не говорю завтра же это сделать, но подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других... Потом, пожалуйста, отдельно доложите», – сказал Путин.





Ранее Путин заявил, что Россия в 2023 году заняла лидирующие позиции по выпуску никеля, алюминия, титановой продукции.

