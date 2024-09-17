Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.2 комментария
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта на Урале
ФСБ: Ликвидирован агент разведки Киева, готовивший подрыв сотрудника предприятия на Урале
ФСБ ликвидировала готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области агента военной разведки Украины, ообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Как указывается в сообщении, ФСБ пресекла деятельность россиянина, 1984 года рождения, который являлся агентом ГУР и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации.
По версии следствия, он – по заданию украинских кураторов – изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое предназначалось для подрыва машины одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия в Свердловской области, передает ТАСС.
При задержании в момент закладки СВУ в тайник подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.
Ранее сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали выходца одной из стран СНГ, он подозревается в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб.