Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.5 комментариев
ФБР решило проверить заявления несостоявшегося убийцы Трампа о вербовке для ВСУ
ФБР начало проверку сообщений о планах подозреваемого в покушении на Трампа Рута завербовать наемников для ВСУ
Проводится проверка в связи с заявлениями Райана Рута, который подозревается в попытке покушения на Дональда Трампа, о планах завербовать наемников для отправки на Украину, сообщил специальный агент ФБР Джеффри Велтри.
Велтри сообщил, что ФБР проверяет заявления СМИ и самого Рута «о том, что он хотел завербовать афганских солдат и других людей» для участия в боевых действиях на Украине. «ФБР направило несколько запросов в компании с просьбой предоставить данные о телефонах и аккаунтах субъекта в социальных сетях», – рассказал Велтри, добавив. что несколько ответов уже получено.
Кроме того, ФБР «допросило семь гражданских свидетелей», сообщил Велтри. Начались допросы «членов семьи, друзей и бывших коллег подозреваемого», передает ТАСС.
Минюст США сообщил, что Рут дважды привлекался к ответственности за преступления: «В 2002 году он совершил преступление в Северной Каролине и второе в марте 2010 году, поэтому не имел права владеть оружием», – передает РИА «Новости».
Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено новое покушение. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом. Он сам пытался отправиться в Киев воевать, а когда ему отказали из-за возраста и отсутствия военной подготовки, занимался наймом бойцов для киевского режима.
В вооруженных силах Украины признали, что Рут несколько раз связывался с ВСУ. При этом в ВСУ заявили, что Рут «предлагал ВСУ большое количество рекрутов из разных стран, но им было очевидно, что его предложения нереалистичны».