  • Новость часаПо факту нападения школьника в Челябинске возбуждено дело по двум статьям
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Оружие подозреваемого в покушении на Трампа вызвало споры у экспертов
    Зеленский захотел лишить россиян комфортной жизни
    Названы причины объявления Слепакова иноагентом
    Рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом
    ВС России поразили живую силу и технику ВСУ у Обухово под Киевом
    Взрыв произошел в центре Кельна
    Боррель раскритиковал ограничения на удары ВСУ по России
    Медведев предположил причастность Киева к покушению на Трампа
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

    3 комментария
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    8 комментариев
    16 сентября 2024, 11:22 • В мире

    Трампа пытались убить ради Украины

    Трампа пытались убить ради Украины
    @ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено новое покушение. Его обстоятельства до сих пор в чем-то загадочны, но, к счастью, подозреваемого удалось взять живым. Этот человек интересен прежде всего яростной поддержкой киевского режима. И похоже, что это прямо связано с обстоятельствами покушения.

    Американским букмекерам впору принимать ставки не только на победу Дональда Трампа на президентских выборах, но и на то, доживет ли он до этих выборов. 15 сентября на республиканца было совершено второе покушение.

    Правда, на этот раз злоумышленник не успел выстрелить. Судя по всему, он хотел убить Трампа на поле для гольфа, для чего пробрался на поле трамповского Международного гольф-клуба с автоматом Калашникова (по другой версии, с самозарядным карабином Симонова, или СКС).

    К счастью, подозреваемый был замечен Секретной службой – причем в последний момент, когда, если верить Fox News, «ствол его автомата был направлен через сетчатое ограждение на одну лунку впереди того места, где играл Трамп». Стрелка попытались ликвидировать на месте (именно эти выстрелы и слышали посетители гольф-клуба, включая Трампа), но не попали.

    Стрелку удалось бросить автомат, сбежать с поля и уехать на внедорожнике, однако его заметил один из очевидцев. Он сфотографировал машину и номерной знак, передал информацию шерифу – и в итоге служба шерифа смогла стрелка задержать. И что самое главное и неприятное для некоторых американских политиков, именно взять живым.

    Предположить в покушении пресловутый «российский след» очень сложно. Да, оружие было советского образца, но и АК-47, и СКС свободно продаются на оружейных прилавках Соединенных Штатов.

    Зато украинский след настолько очевиден, что его не могут игнорировать даже демократические СМИ. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Раут был не просто преступником с большим криминальным прошлым, но и проукраинским активистом – причем ярым.

    Он не просто писал посты в соцсетях и призывал «сжечь Кремль дотла» – Раут попытался отправиться в Киев воевать. После того, как ему отказали из-за возраста и отсутствия военной подготовки, он занимался наймом бойцов для киевского режима. Причем как граждан Соединенных Штатов, так и бывших солдат афганской армии, которые бежали от «Талибана*». Снимался в агитационном ролике для террористической группировки «Азов», раздавал интервью. А затем выпустил книжку, где писал, что в войне на Украине «невозможно победить».

    И, по всей видимости, он посчитал, что победить невозможно в том числе из-за Трампа. А значит, это препятствие необходимо устранить чисто физически.

    Демократическая пресса США распространяет мысль о том, что республиканский кандидат в случае победы на выборах будет сворачивать войну. Что его мирный план, по сути, является согласием сдать Москве на Украине всё что угодно или выпутаться из украинской истории и сосредоточиться на противостоянии Китаю. И поскольку сам Райан Уэсли Раут говорил о том, что «в украинском конфликте есть черное и белое», то он посчитал, что Трамп на стороне черного – после чего решил спасти то дело, на которое он положил столько усилий.

    Конечно, сейчас демократы постараются максимально замять как украинский, так и демократический аспекты истории (по сути, Райан Уэсли Раут – один из многих радикальных демократов, которым промыли мозги демонизирующие Трампа либеральные СМИ и политики). Камала Харрис и прочие демократические ВИПы (сенаторы, конгрессмены) отписались как под копирку – фразой «мы рады, что с Трампом все хорошо, в Америке нет места политическому насилию».

    Не исключено (даже скорее вероятно), что перед судом будет проведена психиатрическая экспертиза подозреваемого, по итогам которой он будет признан невменяемым. После чего СМИ попытаются не уделять этой истории дополнительного внимания – ни касательно распространения атмосферы ненависти в отношении Трампа, ни токсичности украинского вопроса для американского общества.

    В котором и без того растет число граждан, выступающих за ограничение или даже прекращение помощи киевскому режиму. Помощи, которая стоит Штатам денег, людей, вооружений – а также едва не стоила жизни кандидату в президенты.

    А вот республиканцы, скорее всего, за покушение зацепятся. Причем сразу в нескольких плоскостях.

    Во-первых, будут раскручивать тему правительственного заговора. «Штат Флорида проведет свое собственное расследование предполагаемого покушения на убийство в международном гольф-клубе Трампа. Народ заслуживает знать правду о несостоявшемся убийце и о том, как он смог подобраться на 500 ярдов (450 метров – прим. ВЗГЛЯД) к бывшему президенту и нынешнему кандидату в президенты от Республиканской партии», – пишет губернатор штата Флорида Рон Десантис.

    И здесь на самом деле есть нестыковки. Не только в плане того, как террориста могли допустить на поле, но и того, как агенты Секретной службы могли выпустить его с этого поля.

    Во-вторых, республиканцы будут обвинять демократов в раскручивании атмосферы ненависти. В том, что они, не имея возможности противостоять Трампу политическими методами, фактически призывают к его убийству. Ну а значит они по определению достойны не управлять Соединенными Штатами, а сидеть в тюрьме.

    Сам же республиканский кандидат уже использует попытку покушения для того, чтобы мобилизовать свой республиканский электорат и вызвать не жалость, а именно симпатию за стойкость у неопределившихся избирателей. «Меня ничто не остановит, я никогда не сдамся», – заявил сам Трамп после покушения.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Напавший на учеников и педагогов школьник в Челябинске задержан
    СВР сообщила о планах Киева инсценировать ракетный удар по детскому учреждению
    Зеленский пожаловался на неспособность Киева оснастить четыре бригады ВСУ
    Командовавший обороной Малой Локни рассказал о выходе из окружения
    Взятые в плен украинские десантники попросили Киев об обмене
    Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт
    После массовой драки со стрельбой на севере Москвы задержали более 20 человек

    О чем МВФ начинает торговаться с Россией

    16 сентября впервые с 2021 года Международный валютный фонд (МВФ) возобновляет официальные контакты с Россией. Это уже вызвало возмущение целого ряда стран Запада. И действительно, зачем один из главных финансовых инструментов западного финансового господства планирует отослать в Москву своих представителей? О чем будут эти переговоры и что нужно МВФ от России? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Трампа пытались убить ради Украины

    На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено новое покушение. Его обстоятельства до сих пор в чем-то загадочны, но, к счастью, подозреваемого удалось взять живым. Этот человек интересен прежде всего яростной поддержкой киевского режима. И похоже, что это прямо связано с обстоятельствами покушения. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным – и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............