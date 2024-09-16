Трампа пытались убить ради Украины

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Американским букмекерам впору принимать ставки не только на победу Дональда Трампа на президентских выборах, но и на то, доживет ли он до этих выборов. 15 сентября на республиканца было совершено второе покушение.

Правда, на этот раз злоумышленник не успел выстрелить. Судя по всему, он хотел убить Трампа на поле для гольфа, для чего пробрался на поле трамповского Международного гольф-клуба с автоматом Калашникова (по другой версии, с самозарядным карабином Симонова, или СКС).

К счастью, подозреваемый был замечен Секретной службой – причем в последний момент, когда, если верить Fox News, «ствол его автомата был направлен через сетчатое ограждение на одну лунку впереди того места, где играл Трамп». Стрелка попытались ликвидировать на месте (именно эти выстрелы и слышали посетители гольф-клуба, включая Трампа), но не попали.

Стрелку удалось бросить автомат, сбежать с поля и уехать на внедорожнике, однако его заметил один из очевидцев. Он сфотографировал машину и номерной знак, передал информацию шерифу – и в итоге служба шерифа смогла стрелка задержать. И что самое главное и неприятное для некоторых американских политиков, именно взять живым.

Предположить в покушении пресловутый «российский след» очень сложно. Да, оружие было советского образца, но и АК-47, и СКС свободно продаются на оружейных прилавках Соединенных Штатов.

Зато украинский след настолько очевиден, что его не могут игнорировать даже демократические СМИ. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Раут был не просто преступником с большим криминальным прошлым, но и проукраинским активистом – причем ярым.

Он не просто писал посты в соцсетях и призывал «сжечь Кремль дотла» – Раут попытался отправиться в Киев воевать. После того, как ему отказали из-за возраста и отсутствия военной подготовки, он занимался наймом бойцов для киевского режима. Причем как граждан Соединенных Штатов, так и бывших солдат афганской армии, которые бежали от «Талибана*». Снимался в агитационном ролике для террористической группировки «Азов», раздавал интервью. А затем выпустил книжку, где писал, что в войне на Украине «невозможно победить».

И, по всей видимости, он посчитал, что победить невозможно в том числе из-за Трампа. А значит, это препятствие необходимо устранить чисто физически.

Демократическая пресса США распространяет мысль о том, что республиканский кандидат в случае победы на выборах будет сворачивать войну. Что его мирный план, по сути, является согласием сдать Москве на Украине всё что угодно или выпутаться из украинской истории и сосредоточиться на противостоянии Китаю. И поскольку сам Райан Уэсли Раут говорил о том, что «в украинском конфликте есть черное и белое», то он посчитал, что Трамп на стороне черного – после чего решил спасти то дело, на которое он положил столько усилий.

Конечно, сейчас демократы постараются максимально замять как украинский, так и демократический аспекты истории (по сути, Райан Уэсли Раут – один из многих радикальных демократов, которым промыли мозги демонизирующие Трампа либеральные СМИ и политики). Камала Харрис и прочие демократические ВИПы (сенаторы, конгрессмены) отписались как под копирку – фразой «мы рады, что с Трампом все хорошо, в Америке нет места политическому насилию».

Не исключено (даже скорее вероятно), что перед судом будет проведена психиатрическая экспертиза подозреваемого, по итогам которой он будет признан невменяемым. После чего СМИ попытаются не уделять этой истории дополнительного внимания – ни касательно распространения атмосферы ненависти в отношении Трампа, ни токсичности украинского вопроса для американского общества.

В котором и без того растет число граждан, выступающих за ограничение или даже прекращение помощи киевскому режиму. Помощи, которая стоит Штатам денег, людей, вооружений – а также едва не стоила жизни кандидату в президенты.

А вот республиканцы, скорее всего, за покушение зацепятся. Причем сразу в нескольких плоскостях.

Во-первых, будут раскручивать тему правительственного заговора. «Штат Флорида проведет свое собственное расследование предполагаемого покушения на убийство в международном гольф-клубе Трампа. Народ заслуживает знать правду о несостоявшемся убийце и о том, как он смог подобраться на 500 ярдов (450 метров – прим. ВЗГЛЯД) к бывшему президенту и нынешнему кандидату в президенты от Республиканской партии», – пишет губернатор штата Флорида Рон Десантис.

И здесь на самом деле есть нестыковки. Не только в плане того, как террориста могли допустить на поле, но и того, как агенты Секретной службы могли выпустить его с этого поля.

Во-вторых, республиканцы будут обвинять демократов в раскручивании атмосферы ненависти. В том, что они, не имея возможности противостоять Трампу политическими методами, фактически призывают к его убийству. Ну а значит они по определению достойны не управлять Соединенными Штатами, а сидеть в тюрьме.

Сам же республиканский кандидат уже использует попытку покушения для того, чтобы мобилизовать свой республиканский электорат и вызвать не жалость, а именно симпатию за стойкость у неопределившихся избирателей. «Меня ничто не остановит, я никогда не сдамся», – заявил сам Трамп после покушения.