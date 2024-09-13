В «Сенеже» завершилась первая стратегическая сессия программы «Дизайн для государства»

Tекст: Дарья Григоренко

Инициатором мероприятия стала мастерская госдизайна, созданная на базе «Сенежа» в июне этого года. Цель сессии – выработать предложения по совершенствованию системы государственного дизайна и создать единую платформу для взаимодействия дизайнеров и государственных органов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отметил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич, дизайн стал важнейшим инструментом коммуникации между властью и обществом. Он подчеркнул необходимость для государства научиться «говорить на языке дизайна», чтобы эффективно доносить до граждан информацию о государственной политике.

Участники сессии – представители федеральных и региональных органов власти, дизайнеры, эксперты и представители образовательных учреждений – обсудили широкий спектр вопросов, включая формирование отраслевых стандартов, совершенствование нормативного регулирования и развитие кадрового потенциала.

По мнению доцента факультета политологии МГУ Антонины Селезневой, для успешного развития государственного дизайна необходимо сочетать тренды национальной политики с ожиданиями граждан.

В рамках сессии были определены ключевые тренды и вызовы развития России до 2030 года, а также обсуждены возможности повышения эффективности применения дизайна в реализации национальных проектов. Участники также разработали предложения по созданию единого информационного пространства в сфере государственного дизайна.

Как отметил руководитель направления «Мастерская государственного дизайна» Вячеслав Правдзинский, стратегическая сессия стала лишь первым шагом на пути развития госдизайна в России. В ближайшее время планируется проведение серии вебинаров, запуск образовательного онлайн-курса и проведение первого отраслевого форума.

«В октябре планируется запуск образовательного онлайн-курса «Дизайн для государства», ориентированного на формирование компетенций заказчика дизайна. В декабре планируется первый отраслевой форум и выставка «Дизайн для государства», – отметил он.