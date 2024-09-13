Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в октябре

Эксперт: Рост интереса к БРИКС в мире стал дипломатической победой Москвы

Политолог Данилин: БРИКС становится «клубом будущего»

Tекст: Олег Исайченко

«БРИКС превратилась в важнейшую международную организацию, влияние которой с каждым годом растет. В состав объединения входят мощные державы, каждая из которых задает политический тон в своем регионе. Неудивительно, что к этому «клубу будущего» хотят присоединиться многие страны», – сказал политолог Павел Данилин.

«Рост интереса к БРИКС является огромной дипломатическо победой Москвы. Россия стояла у самых истоков формирования организации, прошла вместе с ней колоссальный путь развития и сегодня достойно занимает место председателя объединения», – отмечает он.

При этом, по словам политолога, председательство в БРИКС – большая ответственность для России. «Москва заинтересована в дальнейшем процветании БРИКС и прикладывает немало усилий для развития организации в будущем. За этот год было реализовано много важных инициатив», – подчеркивает собеседник.

«Встреча Владимира Путина с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности – одна из них. Сегодня обсуждение международной стабильности без взвешенного мнения со стороны БРИКС попросту невозможно. Замечательно, что представления наших стран о мире во многом сходятся», – акцентирует эксперт.

По его мнению, участники объединения готовы вместе бороться с давлением глобалистских идей, продвигать «колоссальные проекты по снижению роли доллара в мировой торговле, создавать общие экономические институты, сообща решать проблемы безопасности». «За БРИКС следит большая часть населения Земли, и для них это объединение давно стало символом блестящего будущего», – заключил Данилин.

В четверг Владимир Путин встретился с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Мероприятие прошло в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Глава государства заявил на встерче, что в рамках будущего саммита лидерами стран-участниц объединения предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнёрства стран – участников БРИКС, а также утвердить пакет договоренностей по различным отраслям и направлениям сотрудничества.

Владимир Путин также рассказал о растущем интересе к объединению во всем мире. «На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения заявило уже свыше трех десятков стран, точнее 34 государства», – подчеркнул он. При этом в рамках БРИКС планируется создание совета по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов.

Напомним, в этом году место председателя объединения занимает Россия. Владимир Путин сообщал, что программа действий страны на этом посту выполнена на 70%, то есть из более 200 мероприятий уже было проведено порядка 150. Среди них президент особо выделил парламентские и межпарламентские форумы, заседания министров образования, спорта, глав прокурорских служб, председателей верховных судов и высших органов аудита.