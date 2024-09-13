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ITV: Стармер исключил одобрение ударов вглубь России на встрече с Байденом
Британия и США не собираются в пятницу на встрече лидеров двух стран давать Украине разрешение на использование западного вооружения для ударов по целям на территории России, сообщает канал ITV со ссылкой на британского премьера Кира Стармера.
Как говорится в сообщении, Стармер в самолете по пути в Вашингтон дал понять, что во время его встречи в Белом доме с Байденом Украине не разрешат использовать западные ракеты для нанесения ударов по России, передает РИА «Новости».
Стармер заявил, что решение о расширении возможностей применения ракет Storm Shadow является «тактическим», тогда как обсуждения с Байденом будут полностью сосредоточены на стратегии. При этом глава британского правительства добавил, что с Белым домом будут согласованы новые стратегические рамки, которые затем определят окончательный ответ для Владимира Зеленского по использованию Storm Shadow, сказано в материале.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.