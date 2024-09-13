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В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья трудовых мигрантов
Трудовые мигранты из Таджикистана заявили, что сталкиваются с «тяжелыми условиями труда и ограниченным доступом к медицине», и это способствует росту числа случаев ВИЧ и туберкулеза, а также психических заболеваний «из-за постоянного стресса и изоляции».
Таджикские трудовые мигранты являются одной из наиболее уязвимых групп населения из-за тяжелых условий труда и ограниченного доступа к медицинской помощи, отмечает Asia-Plus. По данным издания, они сталкиваются с серьезными проблемами, влияющими на здоровье, такими как психические и инфекционные заболевания. Однообразное питание, низкий уровень дохода и высокий уровень стресса ослабляют их иммунитет, что увеличивает риск заражения инфекциями, такими как ВИЧ и туберкулез, указывает Asia-Plus. В 2022 году около 19% пациентов в Таджикистане заразились туберкулезом во время миграции.
В частности, доктор Комрон Парпиев отмечает, что деятельность мигрантов сама по себе не увеличивает риск заражения туберкулезом, однако способствует распространению инфекции, особенно в местах с большим скоплением людей.
Помимо инфекционных заболеваний, мигранты страдают от психических расстройств «из-за изоляции, нестабильности и трудных условий работы». Так, врач-психиатр Мария Гончарова отмечает, что эти факторы приводят к развитию депрессии, тревожных расстройств и других психических проблем. Она подчеркивает, что многие мигранты сталкиваются с чувством одиночества, что усугубляет ситуацию.
Издание приводит диаграмму частоты различных расстройств у вернувшихся мигрантов, в том числе более 16% пожаловались на головные боли, почти 13% – на нервозность, 11,3% – на раздражительность, агрессию и потерю контроля над собой. Кроме того, там указано, что 7% опрошенных пожаловались на «чрезмерную задумчивость».
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