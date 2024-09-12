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Астроном пообещал «светопредставление» в небе над Россией в ночь на пятницу
Астроном Попов рассказал о будущих последствиях удара облака солнечной плазмы о Землю
«С наступлением темноты, как только появятся первые звезды, почти над всей территорией России можно будет уловить всполохи сияния», – сказал газете ВЗГЛЯД директор клуба космонавтики имени Гагарина, основатель первого лагеря космической подготовки для детей «Шумгам» Никита Попов, комментируя надвигающееся на Землю облако солнечной плазмы.
В Российской академии наук предупредили, что по Земле ударит облако солнечной плазмы. По прогнозам ученых, это произойдет 12 сентября в вечернее время.
«Это не первое такое «облако плазмы» даже в сентябре и, судя по пику солнечной активности, не последнее в этом сезоне. Год вообще очень богат на яркие явления, связанные с плазмой и магнитными бурями, Солнце в пике своей активности», – говорит Попов. По словам астронома, бояться данного явления сильно не стоит, хотя не исключает, что могут наблюдаться помехи радиосвязи.
Попов напоминает, что в августе было одно из чудес для любителей наблюдения неба: метеорный поток Персеид и полярное сияние одновременно. По его словам, мало кто такое явление видел своими глазами, тем более в наших широтах летом.
«Сегодня тоже обещается светопреставление. Пока параметры со спутников говорят о том, что с наступлением темноты, как только появятся первые звезды, почти над всей территорией России можно будет уловить всполохи сияния – те самые моменты, когда заряженные частицы солнечного ветра на огромной скорости врезаются в магнитосферу Земли», – делится специалист.
Для повышения шансов что-то увидеть, собеседник рекомендует переместиться туда, где минимальное количество посторонней засветки – огней города, фар часто проезжающих машин. Но придется определить, где север.
«Если заметите какую-то необычную дымку на небе, которая меняет форму, то попробуйте ее сфотографировать в ночном режиме телефона или на фотоаппарат с большой выдержкой. Увидели на экране зеленоватые или красноватые оттенки – да, это оно, продолжаем наблюдения. Ну и, конечно, небо должно быть ясным и чистым, без облаков. Астронаблюдения – это всегда лотерея в наших регионах», – заключил Попов.
Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что на Солнце произошел мощный выброс корональной массы, который привел к образованию крупного плазменного облака. Оно достигло Земли, и специалисты зафиксировали возмущения магнитного поля нашей планеты.