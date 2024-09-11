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Определились победители конкурса «Билет в Арктику»
Жюри выбрало победителей конкурса «Билет в Арктику» для участия в арктической экспедиции на Ямал
Завершился мультиформатный конкурс для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику», жюри определило 10 победителей, которые отправятся в арктическую экспедицию на Ямал, где посетят ведущие научные и производственные площадки региона.
В конкурсе приняли участие более 250 тыс. человек со всей России. В число победителей второго сезона вошли студенты и аспиранты из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Тюмени. Победители представляют топовые вузы страны: МФТИ, НИЯУ МИФИ, МАИ, НИУ ВШЭ, Томский политехнический университет, СПбГУ и другие. 20 финалистов представили свои проекты 11 сентября в музее «Атом» на ВДНХ.
Конкурс организован АНО «Чистая Арктика», его провели в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России.
Для выхода в финал конкурсанты успешно прошли тестирование и решили бизнес-кейс от индустриального партнера по одному из пяти тематических направлений. Участники конкурса предложили свое решение задания на выбор: провести сравнительный анализ нефтегазовых месторождений, спроектировать вертолетный ангар в условиях экстремального холода, придумать концепцию по снижению негативного воздействия судоходства в особых экологических районах Севморпути, предложить способы вовлечения в экономику нефелинового концентрата, реализовать маршрут для головного универсального атомного ледокола «Арктика» в Карском море. Экспертный совет конкурса – ученые, специализирующиеся на Арктике, – отобрали для финала 20 лучших работ.
В финале конкурса участники представили расширенные заявки собственных решений. Финалисты прорабатывали оптимальный маршрут для головного универсального атомного ледокола «Арктика» в Карском море, проектировали вертолетные ангары в условиях вечной мерзлоты, предлагали решения по защите окружающей среды в Арктике, предлагали наиболее оптимальные варианты платформ для нефтегазовых месторождений, находили решения по вовлечению в экономику нефелинового концентрата.
Наградил победителей конкурса заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский. Он назвал исследование Арктики одним из приоритетов научно-технологического развития страны.
«Научные исследования и разработки критически важны для освоения и развития региона. Задача проекта «Билет в Арктику» – привлечь молодежь – будущих исследователей – к изучению Арктики», – сказал Секиринский.
Руководитель проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин заявил: «Наша цель – показать возможности для молодых ученых в Арктической зоне, вдохновить и замотивировать их на «покорение» Русского Севера».
Победителей ждет арктическая экспедиция на Ямал. Они примут участие в программе Конгресса молодых ученых.
Они изучат работу карбонового полигона «Семь лиственниц», исследуют месторождение хромовых руд «Центральное», научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод», побывают в Арктическом научно-исследовательском стационаре Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги и отправятся в национальный парк «Ингилор», а также получат уникальную возможность посетить производственную площадку в ЯНАО.
Партнерами конкурса выступили Росатом, ФосАгро, «Вертолеты России», Российское общество «Знание», Росмолодежь.
Напомним, проект направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, проводится второй год подряд при грантовой поддержке Минобрнауки России. В 2023 году в проекте приняло участие более 300 тыс. человек со всей страны.