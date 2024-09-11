Определились победители конкурса «Билет в Арктику»

Жюри выбрало победителей конкурса «Билет в Арктику» для участия в арктической экспедиции на Ямал

Tекст: Антон Антонов

В конкурсе приняли участие более 250 тыс. человек со всей России. В число победителей второго сезона вошли студенты и аспиранты из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Тюмени. Победители представляют топовые вузы страны: МФТИ, НИЯУ МИФИ, МАИ, НИУ ВШЭ, Томский политехнический университет, СПбГУ и другие. 20 финалистов представили свои проекты 11 сентября в музее «Атом» на ВДНХ.

Конкурс организован АНО «Чистая Арктика», его провели в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Для выхода в финал конкурсанты успешно прошли тестирование и решили бизнес-кейс от индустриального партнера по одному из пяти тематических направлений. Участники конкурса предложили свое решение задания на выбор: провести сравнительный анализ нефтегазовых месторождений, спроектировать вертолетный ангар в условиях экстремального холода, придумать концепцию по снижению негативного воздействия судоходства в особых экологических районах Севморпути, предложить способы вовлечения в экономику нефелинового концентрата, реализовать маршрут для головного универсального атомного ледокола «Арктика» в Карском море. Экспертный совет конкурса – ученые, специализирующиеся на Арктике, – отобрали для финала 20 лучших работ.

В финале конкурса участники представили расширенные заявки собственных решений. Финалисты прорабатывали оптимальный маршрут для головного универсального атомного ледокола «Арктика» в Карском море, проектировали вертолетные ангары в условиях вечной мерзлоты, предлагали решения по защите окружающей среды в Арктике, предлагали наиболее оптимальные варианты платформ для нефтегазовых месторождений, находили решения по вовлечению в экономику нефелинового концентрата.

Наградил победителей конкурса заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский. Он назвал исследование Арктики одним из приоритетов научно-технологического развития страны.

«Научные исследования и разработки критически важны для освоения и развития региона. Задача проекта «Билет в Арктику» – привлечь молодежь – будущих исследователей – к изучению Арктики», – сказал Секиринский.

Руководитель проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин заявил: «Наша цель – показать возможности для молодых ученых в Арктической зоне, вдохновить и замотивировать их на «покорение» Русского Севера».

Победителей ждет арктическая экспедиция на Ямал. Они примут участие в программе Конгресса молодых ученых.

Они изучат работу карбонового полигона «Семь лиственниц», исследуют месторождение хромовых руд «Центральное», научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод», побывают в Арктическом научно-исследовательском стационаре Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги и отправятся в национальный парк «Ингилор», а также получат уникальную возможность посетить производственную площадку в ЯНАО.

Партнерами конкурса выступили Росатом, ФосАгро, «Вертолеты России», Российское общество «Знание», Росмолодежь.

Напомним, проект направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, проводится второй год подряд при грантовой поддержке Минобрнауки России. В 2023 году в проекте приняло участие более 300 тыс. человек со всей страны.