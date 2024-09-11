Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.0 комментариев
Маслякова проводили в последний путь аплодисментами
В московском концертном зале «Планета КВН» закончилось прощание с телеведущим Александром Масляковым, его проводили аплодисментами.
На прощание пришли гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, директор ТНТ Тина Канделаки, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные, актер Константин Райкин, передает ТАСС.
Панихиду посетили игроки многих известных команд КВН, в их числе – телеведущий Азамат Мусагалиев, участница шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина, телеведущий Дмитрий Хрусталев, стендап-комик Иван Абрамов, актер и ведущий Сергей Писаренко, ведущий Виктор Васильев, актер и телеведущий Вадим Галыгин.
Всего на прощание пришли около 1,5 тыс. человек.
Напомним, президент Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым.