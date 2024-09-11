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    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

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    Константин Косачев Константин Косачев Европа недооценила свою зависимость от России

    Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

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    11 сентября 2024, 12:47 • Новости дня

    Песков: Подготовка визита Путина в Турцию продолжается

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Продолжается подготовка поездки президента России Владимира Путина в Турцию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Мы надеемся, визит состоится после того, как будет завершена подготовка – она ведется давно», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что визит ждут обе стороны.

    Также Песков оставил без комментариев утверждения ближневосточной прессы о том, что Путин якобы требует сопровождения своего борта самолетами ВКС России.

    Представитель Кремля отметил, что российское руководство рассчитывает на встречу президента России и президента Турции Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани в октябре.

    10 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный главнокомандующий Владимир Путин во вторник в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

    Путин участвует в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», сообщается в Telegram-канале Кремля. Глава государства наблюдает за маневрами из ситуационного центра.

    Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава.

    В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.

    В ходе учений будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделено укреплению военного сотрудничества с дружественными России государствами.

    После вступительного слова президента министр обороны Андрей Белоусов, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев и командующие флотами выступят с докладами.

    В предыдущий раз Путин участвовал в учениях в 2022 году – тогда он наблюдал за маневрами «Восток-2022» в Приморье.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    10 сентября 2024, 16:08 • Новости дня
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    Путин: Россия должна быть готова отразить любую военную агрессию
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России должны быть готовы к отражению возможной военной агрессии вне зависимости от того, откуда исходит угроза, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши Вооруженные силы – обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», – сказал он в ходе вступительного слова в рамках учений «Океан-2024», передает ТАСС.

    По словам Путина, основную роль в решении этой задачи играет Военно-морской флот.

    Напомним, Путин во вторник принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024».

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    10 сентября 2024, 17:53 • Видео
    На Украине появятся «языковые инспекторы»

    Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    Коментарии (2)
    10 сентября 2024, 21:19 • Новости дня
    В Турции подтвердили визит Эрдогана на саммит БРИКС в Казани
    В Турции подтвердили визит Эрдогана на саммит БРИКС в Казани
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган в октябре прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на источники.

    По данным Haber Global, Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани 23-24 октября, передает РИА «Новости».

    Перед этим он примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а в ноябре у него запланировано участие в климатическом саммите COP-2 в Баку и саммите лидеров G20 в Бразилии.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о подготовке к рассмотрению заявки Турции на полноформатное членство в БРИКС.

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    10 сентября 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин поручил проводить конкурс «Это у нас семейное» каждый год
    Путин поручил проводить конкурс «Это у нас семейное» каждый год
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с АНО «Россия – страна возможностей» организовать ежегодное проведение конкурса «Это у нас семейное».

    «Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» обеспечить ежегодное проведение Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», предусмотрев его финансирование за счет средств федерального бюджета», – следует из перечня поручений главы государства, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

    О результатах исполнения поручения предписано сообщить президенту до 1 сентября 2025 года, далее – докладывать один раз в год.

    Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и ректор президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    Также глава государства поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей конкурса «Это у нас семейное».

    Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек из всех регионов РФ. В финал конкурса, который проходил с 5 по 8 июля этого года, вышли 300 семейных команд из 83 субъектов России. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. Более 30 семей-победителей получили сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все семьи-финалисты получили путевки в семейные путешествия.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телевизионных передач, в которых рассказывается об этапах жизни многодетных семей.

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    10 сентября 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин: США наращивают военное присутствие у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США желают нанести России стратегическое поражение, для чего наращивают военное присутствие у ее границ, заявил президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024».

    «Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранять свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее во вторник Путин в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

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    10 сентября 2024, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал героями моряков на СВО
    Путин назвал героями моряков на СВО
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин высоко оценил действия участвующих в специальной военной операции моряков, которые «наносят сокрушительные удары по противнику».

    «Наши моряки всегда мужественно стояли на страже безопасности Родины. Сегодня в ходе специальной военной операции они самоотверженно сражаются в самых горячих точках на линии боевого соприкосновения, наносят сокрушительные удары по противнику, эффективно уничтожают его военные объекты и инфраструктуру, действуют смело и профессионально», – передает ТАСС слова Путина в обращении к участникам командно-штабных учений «Океан-2024».

    «Они настоящие герои», – уверен Путин.

    Ранее Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ЧФ героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области.

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    10 сентября 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия впервые за 30 лет проводит такие масштабные учения, как «Океан-2024»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы впервые за три десятилетия проводят столь масштабные командно-штабные учения, как «Океан-2024». Такую оценку дал президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы маневров.

    «Начинается активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. Отмечу, что за последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море», – передает ТАСС слова российского лидера.

    По словам президента, учения одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного и Каспийского и Балтийского морей, в них примут участие не только корабли ВМФ, но и дальняя, и военно-транспортная авиация.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    10 сентября 2024, 23:52 • Новости дня
    Кнайсль назвала Путина очень умным человеком

    Кнайсль назвала Путина очень умным человеком и джентльменом

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль на площадке выставки «Мой Петербург» назвала президента России Владимира Путина джентльменом, очень хорошо понимающим человеческую природу.

    «Он очень умный человек и при этом джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, чтобы управлять людьми, чтобы возглавить их усилия, необходимо очень хорошо понимать человеческую природу», – цитирует ТАСС Кнайсль.

    Она также отметила талант Путина подбирать подходящие кандидатуры на необходимые должности, поэтому, по ее словам, президент России собрал вокруг себя хорошую команду.

    Кнайсль также заявила, что Путин впечатляющим образом изменил Россию. Она подчеркнула, что очень уважает человека, который так преобразовал страну, учитывая, какой была Россия в конце 90-х годов.

    Ранее Кнайсль заявила, что с удовольствием повторила бы танец с Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года.

    Напомним, в октябре 2023 года Кнайсль призналась, что чувствует себя в России как дома. А в марте 2024 года она сообщила, что окончательно переехала в Россию.

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    10 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин назвал цели учений «Океан-2024»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе учений «Океан-2024» планируется отработать удары высокоточным оружием и проверить слаженность Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, заявил президент Владимир Путин.

    «Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий», – цитирует Путина ТАСС.

    Планируется отработать комплексное применение высокоточного оружия и другие современные и перспективные образцы вооружений, в том числе с учетом опыта СВО.

    Напомним, Минобороны заявило о начале масштабных учений «Океан-2024», в них по видеосвязи принял участие президент Владимир Путин.

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    10 сентября 2024, 16:32 • Новости дня
    Путин указал на отработку США развертывания своих ракет в Азии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы США уже приступили к отработке переброски и развертывания в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) своих перспективных ракетных систем, заявил президент России Владимир Путин.

    Принимая в формате видеосвязи участие в учениях «Океан-2024», Путин указал, что Вашингтон и его союзники открыто заявляют о своих планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в так называемых передовых зонах, передает ТАСС.

    «В качестве приоритетных направлений для их размещения в том числе рассматриваются территории островов в западной части Тихого океана, а также некоторых стран в АТР. При этом американские вооруженные силы уже отрабатывают переброску и развертывание в АТР перспективных ракетных систем», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД.

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    10 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин встретился с председателем Национального собрания Вьетнама

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин был проинформирован о прошедших ранее переговорах Чан Тхань Мана с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, сообщил Песков, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин и Чан Тхань Ман обсудили темы в развитие российско-вьетнамских переговоров в ходе недавнего визита российского лидера во Вьетнам, добавил представитель Кремля.

    Напомним, председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман прибыл с официальным визитом в Россию в воскресенье.

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    10 сентября 2024, 16:14 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит укреплять ВМФ и его ядерную составляющую

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона продолжит укрепление Военно-морского флота, в том числе его стратегической ядерной составляющей, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам учений «Океан-2024».

    «Будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать их ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта, делать все необходимое для надежной защиты России и наших граждан, для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире», – цитирует Путина ТАСС.

    В понедельник Минобороны сообщило о масштабных учениях «Океан-2024», в них по видеосвязи принял участие президент Владимир Путин.

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    10 сентября 2024, 18:25 • Новости дня
    Путин выразил надежду на участие главы Вьетнама в мероприятиях БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном выразил надежду, что вьетнамский лидер То Лам сможет принять участие в мероприятиях БРИКС в Казани.

    Путин также передал То Ламу привет и наилучшие пожелания, передает ТАСС.

    «Я прошу передать мои самые лучшие пожелания президенту [Вьетнама] товарищу То Ламу, – сказал российский лидер. – Надеюсь, что он сможет воспользоваться переданным приглашением принять участие в мероприятиях БРИКС в формате «аутрич».

    Напомним, президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана.

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    11 сентября 2024, 12:43 • Новости дня
    Песков: Трамп и Харрис должны оставить имя Путина в покое

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидатам в президенты США следует оставить в покое имя президента России Владимира Путина, которое используют как инструмент во внутриполитической борьбе, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе США. Нам это весьма не нравится, мы все-таки надеемся, что они оставят в покое имя нашего президента», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, в ходе дебатов Харрис заявила о передаче президенту Украины Владимиру Зеленскому данных разведки США перед началом СВО. Трамп выразил мнение, что США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах».

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    11 сентября 2024, 13:10 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию регионов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду у президента Владимира Путина запланировано совещание с правительством, где обсудят индивидуальные программы развития регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин в среду работает в Ново-Огареве, оттуда же проведет совещание, сказал Песков, передает ТАСС.

    На совещании обсудят индивидуальные программы развития регионов, исполнение госпрограммы развития Калининградской области. Докладчиками станут министр экономического развития Максим Решетников и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

    Встреча будет открыта для прессы.

    Другие встречи президента в среду будут носить непубличный характер.

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