Песков: Подготовка визита Путина в Турцию продолжается

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы надеемся, визит состоится после того, как будет завершена подготовка – она ведется давно», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что визит ждут обе стороны.

Также Песков оставил без комментариев утверждения ближневосточной прессы о том, что Путин якобы требует сопровождения своего борта самолетами ВКС России.

Представитель Кремля отметил, что российское руководство рассчитывает на встречу президента России и президента Турции Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани в октябре.