Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.0 комментариев
Песков: Подготовка визита Путина в Турцию продолжается
Продолжается подготовка поездки президента России Владимира Путина в Турцию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы надеемся, визит состоится после того, как будет завершена подготовка – она ведется давно», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что визит ждут обе стороны.
Также Песков оставил без комментариев утверждения ближневосточной прессы о том, что Путин якобы требует сопровождения своего борта самолетами ВКС России.
Представитель Кремля отметил, что российское руководство рассчитывает на встречу президента России и президента Турции Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани в октябре.