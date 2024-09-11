Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.0 комментариев
От отравления угарным газом погибли двое жителей Рязани
В многоквартирном доме в Рязани два человека погибли от отравления угарным газом
Два рязанца погибли в результате отравления угарным газом в многоквартирном доме; пятеро, в том числе, четверо детей, отправлены на лечение.
«11 сентября в квартире дома № 4 по улице Поселковой города Рязани обнаружены тела двух мужчин 1965 и 1988 годов рождения. Пять жильцов доставлены в больницу», – указано в сообщении СУ СК по Рязанской области.
Железнодорожным межрайонным следственным отделом города проводится доследственная проверка по этому факту.
В июле две девушки погибли в комнате прохождения квестов в Махачкале. Одна из них погибла от ожогов, другая, предположительно, от отравления угарным газом.