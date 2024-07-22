То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».2 комментария
СК завел дело после гибели девушек в квест-комнате Махачкалы
СК завел уголовное дело после гибели девушек из-за пожара в квест-комнате Махачкалы
Уголовное дело заведено после гибели двух девушек из-за возгорания в квест-комнате в Махачкале, инцидент произошел во время игрового сеанса, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Около 2.00 мск в подвале строения на улице Расула Гамзатова во время игрового сеанса воспламенился бензин, две посетительницы умерли от ожогов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.
Между тем в министерстве здравоохранения региона пояснили, что одна жертва умерла от отравления угарным газом, а вторая – в результате ожогов всей поверхности тела.
Когда девушек доставили в ожоговый центр республиканской клинической больницы, они были в крайне тяжелом состоянии, у них были повреждения, несовместимые с жизнью.
В апреле в Москве малолетняя девочка в ходе прохождения квеста в торговом центре упала с высоты двух метров, у нее зафиксировали компрессионный перелом пяти грудных позвонков.