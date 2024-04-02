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СК нашел организатора квеста в Москве, в ходе которого девочка сломала позвоночник
В столице малолетняя девочка в ходе прохождения квеста в торговом центре упала с высоты двух метров, у нее зафиксировали компрессионный перелом пяти грудных позвонков, установлен организатор квеста, сообщили в ГСУ СК по Москве.
Инцидент произошел 30 марта в ТЦ на улице Автозаводская. Девятилетняя девочка провалилась в открывшуюся нишу с высоты более двух метров и получила перелом нескольких позвонков, сообщило ведомство на своем сайте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Установлен организатор квеста, осмотрено место происшествия, допрашиваются сотрудники организации и участники квеста. Изъяты видеозаписи, на которых попало произошедшее, также изъята организационно-распорядительная документация организации.
Планируется назначить несколько судебных экспертиз, включая медицинскую.