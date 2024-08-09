С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.11 комментариев
В МИД России заявили об отсутствии россиян на борту разбившегося в Бразилии самолета
От бразильских властей не поступало в генконсульство России информации о россиянах на борту разбившегося самолета в пригороде Сан-Паулу.
Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
«Согласно информации от генконсульства России, местные власти не передавали данные о гражданах РФ, находившихся на борту», – отметили в департаменте.
Напомним, в пятницу пассажирский самолет ATR-72 потерпел крушение в Бразилии. Все, кто находился на борту, погибли.