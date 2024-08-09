С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.7 комментариев
Опубликовано первое видео с Поддубным сразу после попадания дрона
Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала видеозапись с военным корреспондентом Евгением Поддубным, на которой он запечатлен сразу после попадания беспилотника-камикадзе в его машину.
В ролике, снятом на камеру автомобильного регистратора, запечатлен Поддубный. Он с окровавленным лицом притормозил автомобиль и попросил водителя отвезти его в лечебное учреждение.
Видео опубликовано в Telegram-канале Скабеевой. «Человек-скала», – отреагировала телеведущая на поведение военкора.
Ранее спасший журналиста мужчина рассказывал, как вывозил военкора с места атаки. Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков сообщал, что Поддубный все еще находится в тяжелом состоянии.