  • Новость часаВ Газпроме связали рост цен на газ в Европе с событиями в Судже
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    Провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России»
    Кимаковский: ВС России почти зачистили Ивановку в ДНР
    Эксперт: США могут тайно разрешить ВСУ бить ракетами ATACMS по Курской области
    Автоэксперт предложил запретить «Буханки» для общих дорог
    Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшие дни
    В Госдуме назвали два вывода после атаки ВСУ на Курскую область
    ВКС России бомбой ФАБ-3000 поразили скопления ВСУ в Сумской области
    В Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России
    ФСБ задержала жителя Курской области за передачу видео атаки ВСУ на Украину
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    28 комментариев
    9 августа 2024, 17:10 • Новости дня

    Людям с расстройством сексуального поведения предложили запретить водить авто

    Минздрав предложил запретить водить авто людям с расстройством сексуального поведения

    Людям с расстройством сексуального поведения предложили запретить водить авто
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения России предложило утвердить новый список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

    Согласно проекту распоряжения правительства России, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в перечень войдут десять наименований групп заболеваний, передает ТАСС.

    Это заболевания, связанные с психическими расстройствами, невротические заболевания, расстройства поведения, эпилепсия, аномалии цветового зрения и бинокулярная слепота.

    В списке также указаны расстройства сексуального предпочтения, включая фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм. Кроме того, в перечень внесены расстройства половой идентификации, в том числе транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте.

    Если распоряжение будет подписано, оно должно будет вступить в силу с сентября следующего года.

    8 августа 2024, 19:37 • Новости дня
    В США назвали возможную цель нападения ВСУ на Курскую область

    WP: Киев мог организовать операцию в Курской области, чтобы сорвать поставки газа в Европу

    В США назвали возможную цель нападения ВСУ на Курскую область
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью операции украинской армии в Курской области мог быть срыв всех поставок газа в европейские страны, пишет The Washington Post (WP).

    «Некоторые аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления», – пишет WP, передает Lenta.Ru.

    В публикации отмечается, что в четверг поставки газа в Европу все еще осуществлялись через Суджу – последнюю действующую измерительную станцию перед границей с Украиной.

    В статье со ссылкой на неназванного советника Офиса президента Украины также сообщается, что Вашингтон не стал критиковать решение Киева об атаке на Курскую область.

    Ранее цены на газ в Европе подскочили из-за пограничного инцидента в Курской области.

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    8 августа 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин упростил передачу конфискованного оружия в зону СВО
    Путин упростил передачу конфискованного оружия в зону СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий передачу конфискованного оружия в зону специальной военной операции.

    Закон позволяет напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и другие государственные военизированные организации, передает РИА «Новости».

    Порядок передачи конфискованного оружия в зону СВО определит правительство, а администрировать процесс будет Росгвардия, говорится в документе. Ведомство также сможет определять порядок уничтожения оружия или патронов, оно наделяется правом использовать подлежащее уничтожению оружие или патроны и передавать их в другие государственные военизированные организации для использования.

    В июле правительство России поддержало законопроект, упрощающий порядок передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону специальной военной операции.

    Ранее сообщалось, что из 250 тыс. единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Оно, как правило, исправно и может быть использовано.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    9 августа 2024, 12:03 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк

    Военный эксперт Климов: Главной целью ударов ВСУ по Липецкой области был военный аэродром

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк
    @ t.me/lipobl

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ пытаются нанести максимальный ущерб военной инфраструктуре России. Кроме того, атака на Липецк призвана создать ощущение масштабности угрозы со стороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА.

    «Киев давно составил список российских городов, до которых могут дотянуться украинские БПЛА. В настоящий момент противник, судя по всему, попросту проходит по доступному ему перечню населенных пунктов. Что касается конкретно Липецка, то он мог оказаться под прицелом из-за военного аэродрома. В условиях активизации боевых действий эта цель приобрела особую значимость», – заметил военный эксперт Максим Климов.

    «ВСУ пытаются нанести максимально возможный ущерб военной инфраструктуре России. Все это происходит на фоне попытки прорыва противника в Курской области. Скорее всего, офис Зеленского хочет в информационном поле создать эффект масштабности угрозы со стороны Украины», – подчеркивает собеседник.

    «При этом любой массированный налет на какой-либо российский город дает ВСУ много данных о состоянии нашей ПВО, а также о методах работы. Не исключаю, что обстрел Липецка мог проводиться в качестве тренировки перед атакой по более важной и крупной цели», – прогнозирует эксперт.

    «Отмечу, что за последнее время мы значительно усилили противовоздушную оборону. Работа ведется, причем крайне успешно. Однако, на мой взгляд, российской ПВО не хватает воздушной поддержки. С земли отбить налет сложно, сохраняется риск перегруза доступных систем», – уточняет он.

    «Поэтому очень важно направить наши усилия на создание структур авиационного обеспечения ПВО тыловой зоны. Данное решение могло бы кардинально изменить ситуацию с атаками ВСУ и значительно повысить скорость реакции на те или иные угрозы», – заключил Климов.

    Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА. В результате падения беспилотника был поврежден объект критической инфраструктуры, в городе нарушено электроснабжение. Также произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

    На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС, объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов, сообщалось в Telegram-канале губернатора региона Игоря Артамонова. В зону вывоза населения попадают 416 домовладений. При этом часть жителей приняли решение остаться и укрыться в подвалах. Также ГУ МЧС заявило о возгорании на военном аэродроме.

    Число пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область выросло до девяти человек. Всем гражданам оказывается срочная медицинская помощь в больницах областного центра. В целом за минувшую ночь над Россией было уничтожено в общей сложности 75 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    26 дронов удалось перехватить над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один – над Орловской. Еще пять аппаратов ликвидированы над Республикой Крым. При этом в акватории Черного моря уничтожили восемь БПЛА и семь безэкипажных катеров (БЭК).

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    8 августа 2024, 20:36 • Новости дня
    Военкор Коц рассказал о FPV-дронах на дороге в Суджу Курской области
    Военкор Коц рассказал о FPV-дронах на дороге в Суджу Курской области
    @ t.me/sashakots

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц попытался проехать в четверг на автомобиле из Суджи в село Большое Солдатское в Курской области, но прервал поездку из-за обнаруженного в небе FPV-дрона.

    «Город наш, за Суджу противник пока не прошел. Ходили слухи, что его бронегруппы уже под Большим Солдатским, но это не так, я там сегодня четыре раза проехал. Это пока беспокойный, но тыл», – написал он в своем Telegram-канале.

    Во время поездки Коца поразило поведение местных жителей: «Некоторые выезжают из Суджи в Солдатское в магазин и возвращаются в город. Мимо сожженных по обочинам машин».

    «Мы попытались проехать, но нарвались на FPV-дрон. Ушли. Так себе лотерея», – рассказал военкор.

    Ранее сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказал, что ВСУ охотятся на жителей Суджи с помощью дронов.

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    8 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    Российские рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты

    Путин подписал закон, обязывающий рестораны выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты

    Российские рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все предприятия общественного питания в стране выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета.

    Закон также дает клиентам возможность отказаться от получения электронных чеков на номер телефона или электронную почту, следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Новые нормы вступают в силу с 1 марта следующего года.

    От потребителей поступало множество жалоб на отказ в предоставлении бумажного чека в заведениях общепита, ожидается, что закон решит эту проблему.

    Как отметили в Минфине, нововведения также позволят сократить расходы бизнеса, поскольку вместо двух документов (счета и чека) достаточно будет выдать покупателю только один – бумажный чек.

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    8 августа 2024, 20:02 • Новости дня
    Суд в США обвинил россиянина в кибермошенничестве
    Суд в США обвинил россиянина в кибермошенничестве
    @ Pogiba Aleksandra/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный суд Флориды выдвинул обвинения в кибермошенничестве гражданину России Павлу Клублицкому и гражданину Казахстана Александру Ходыреву, следует из электронной базы суда.

    Клублицкому и Ходыреву вменяется «сговор с целью торговли несанкционированными устройствами доступа и владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа», говорится в документах суда, передает ТАСС.

    Следствие утверждает, что они причастны к деятельности платформы WWH в даркнете, где якобы можно приобрести украденные номера банковских счетов, поддельные документы и нанять хакеров. Отмечается также, что обвиняемые, несмотря на отсутствие официального трудоустройства, вели роскошный образ жизни.

    В прошлом году США предъявили россиянину обвинения в отмывании 1 млрд долларов.

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    8 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    ООН выразила обеспокоенность ситуацией в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нападение украинских войск на Курскую область вызывает беспокойство, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

    «Развитие событий вызывает настоящую обеспокоенность», – сказал он в ходе брифинга, передает ТАСС. Хак добавил, что ООН призывает стороны «действовать ответственно» и обеспечить защиту мирного населения.

    Ранее сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказал, что ВСУ охотятся на жителей Суджи с помощью дронов.

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    9 августа 2024, 14:29 • Новости дня
    Эксперт: США могут тайно разрешить ВСУ бить ракетами ATACMS по Курской области

    Военный эксперт Козюлин: США могут одобрить запрос Украины на применение ATACMS в Курской области

    Эксперт: США могут тайно разрешить ВСУ бить ракетами ATACMS по Курской области
    @ Sgt. 1st Class Andrew Dickson/dvidshub.net

    Tекст: Евгений Поздняков

    США уже разрешили ВСУ применять дальнобойные ракеты по Белгородской области. Так что Вашингтон может повторить этот опыт и с Курском. Правда, согласование, скорее всего, будет тайным, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее СМИ сообщили о просьбе офиса Зеленского к Пентагону одобрить применение ATACMS по объектам в Курской области.

    «Вашингтон вполне может одобрить применение ATACMS для ударов по Курской области. Мы уже видели, как Белый дом разрешил ВСУ применять американские ракеты при обстреле Белгорода. Однако в публичном поле США пытаются занимать нейтральную позицию в этом вопросе», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Конечно, подобное решение Вашингтон сможет принять только после длительного обдумывания возможных последствий. Тем не менее Штаты могут дать добро на удары по Курской области завуалированно, подчеркнув, что Украина вольна сама принимать решения», – отмечает он.

    «Напомню, что в отношении серьезных видов вооружения, каковым являются и ракеты ATACMS, США четко ограничивают пределы их использования. Более того, можно предположить, что Вашингтон все-таки одобрил действия ВСУ в приграничье. Если это так, то линия на поддержку операции украинской армии продолжится», – подчеркивает собеседник.

    «Одобрение на применение данного боеприпаса, с точки зрения Штатов, может быть дано как в случае успехов Украины, так и при провале их планов. Сейчас ВСУ покинули зону действия их ПВО. Соответственно, значительные потери с их стороны неизбежны. Можно ожидать, что Вашингтон попытается оказать поддержку в столь сложной для них ситуации», – указывает эксперт.

    «В большей степени согласование со стороны США по вопросу применения ВСУ ATACMS будет зависеть от политической решимости Белого дома. Мы видим, что администрация Байдена придерживается активной поддержки офиса Зеленского. Поэтому одобрения на использование американских ракет все же стоит ожидать», – заключил Козюлин.

    Ранее Украина попросила Пентагон разрешить применение ATACMS для атак по Курской области. Об этом сообщает издание The Washington Post. По данным газеты, ВСУ планируют использовать боеприпасы для ударов по военным аэродромам, которые используются Россией при отражении атак в приграничье.

    По словам советника Зеленского, пожелавшего остаться анонимным, ATACMS якобы позволят удержать часть территории Курской области. Кроме того, он отметил, что это решение даст Украине «необходимые рычаги воздействия для переговоров» с Москвой. Ранее газета сообщала, что целью ВСУ в приграничье может быть прекращение поставок российского газа в Европу.

    Напомним, боевые действия на Курском направлении начались во вторник. По данным Министерства обороны за этот период противник потерял до 945 солдат и 102 единицы бронетехники. Среди них 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 ББМ, а также 12 автомобилей.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие цели преследует операция ВСУ в российском приграничье.

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    8 августа 2024, 19:12 • Новости дня
    В Курской области начали борьбу с необоснованным повышением цен

    Смирнов пообещал бороться с необоснованным повышением цен в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил своим заместителям и региональному управлению Федеральной антимонопольной службы проверить случаи необоснованного повышения цен в регионе.

    Подобные случаи зафиксированы в торговых точках, гостиницах и пунктах общественного питания, сообщил Смирнов на встрече по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Врио главы Курской области подчеркнул, что «наживаться на пострадавших людях недопустимо», и пообещал бороться с подобными случаями.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании распоряжения о выделении 1,8 млрд рублей на поддержку жителей Курской области.

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    9 августа 2024, 15:28 • Новости дня
    В Госдуме призвали проверить дизайнера Лебедева после интервью Дудю

    В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить дизайнера Лебедева после интервью Дудю

    В Госдуме призвали проверить дизайнера Лебедева после интервью Дудю
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральную прокуратуру попросили провести проверку на предмет нарушения российского законодательства после интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в России).

    Соответствующий запрос в Генпрокуратуру направила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, передает РИА «Новости».

    В обращении депутаты указали, что интервью «переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций», в частности в нем прозвучали негативные высказывания в адрес Всероссийской общественной организации пострадавших от терактов «Голос Беслана» и Ассоциации террористических актов «Матери Беслана».

    Подобные заявления звучат «особенно цинично и недопустимо» на фоне нападений ВСУ на Курскую и Белгородскую области, а также теракта в «Крокусе».

    Ранее Высший совет осетин обратился в Генпрокуратуру и СК из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана».

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    8 августа 2024, 21:46 • Новости дня
    Якушев рассказал о помощи «Единой России» находящимся в ПВР жителям Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Волонтеры «Единой России» и «Молодая гвардия Единой России» занимаются сбором адресной помощи для жителей Курской области, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР), сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

    Партия уже передала для организации ПВР холодильники, микроволновые печи и другую технику, а также воду и продукты, однако потребностей гораздо больше, отметил Якушев.

    «Чтобы их систематизировать и закрыть, наши волонтеры соберут список запросов, который распределим между региональными отделениями», – сообщил он, его слова приводит сайт «Единой России».

    Якушев также подчеркнул, что активисты помогут в организации перевозки жителей Курской области. «Все желающие выехать должны получить такую возможность. Особая поддержка в организации логистики требуется маломобильным категориям, семьям с детьми, пожилым людям», – указал он.

    Ранее молодогвардейцы уже помогали в организации такой работы в Ростовской, Белгородской областях и в новых регионах, отметил Якушев. Координировать их будет руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин и председатель МГЕР Антон Демидов, сообщил он.

    Ранее «Единая Россия» доставила гуманитарную помощь в ПВР в Курской области.

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    8 августа 2024, 18:31 • Новости дня
    Российские регионы направили помощь Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регионы России начали оказывать помощь Курской области, подвергшейся масштабной атаке со стороны Украины.

    Первую партию гуманитарной помощи накануне направила Воронежская область, в нее вошли стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор для обустройства временного размещения, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Прорабатывается вопрос размещения в регионе 30 детей из Беловского детского дома Курской области.

    Московская область направила в Курскую область 15 автобусов для эвакуации жителей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Подготовили более 400 мест в детских лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкино. В случае необходимости разместим пострадавших в больницах», – написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, Подмосковье направило в Курскую область семь бригад скорой помощи и 22 врача.

    Орловская область приняла 77 человек, покинувших приграничные территории Курской области, сообщил глава региона Андрей Клычков. Начат сбор гуманитарной помощи.

    К сбору гуманитарной помощи также приступил Ставропольский край. Кроме того, губернатор Ставрополья поручил подготовить в регионе пункт временного размещения на 100 человек.

    Власти Карачаево-Черкесской Республики формируют гуманитарный груз из товаров первой необходимости – медикаменты, вода и средства гигиены, продукты питания. Также в республике организован сбор средств для помощи курянам.

    В правительстве Иркутской области состоялось заседание рабочей группы по Курской области, на котором был принят ряд решений, в том числе об организации ПВР на 40 мест на базе социально-оздоровительного центра Олхинский в Шелеховском районе, подготовке к приему детей из Курской области и организации сбора гуманитарной помощи.

    Оказать необходимую помощь вызвалась и Томская область. «Томская область готова оказать всю необходимую помощь курянам, принять и разместить у себя эвакуированных из опасной зоны мирных людей, стариков, детей», – написал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Мазур. Томский фонд «Волонтеры-медики» объявил сбор помощи жителям Курской области.

    Глава Мордовии поручил администрации и правительству республики подготовить гуманитарную помощь и места для размещения жителей Курской области.

    Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил властям проработать вопрос размещения детей из Курской области в детских лагерях региона. «Будем забирать столько, сколько необходимо», – подчеркнул он.

    Волонтеры проекта «Мы Вместе» в Псковской области и Карелии начали срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курска.

    В Магадане и населенных пунктах Магаданской области проходят акции в знак солидарности и поддержки «Курск, мы с вами!». Глава региона Сергей Носов поручил региональному правительству оперативно оказывать необходимую помощь.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал напрямую работать с пострадавшими жителями Курской области.

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    9 августа 2024, 14:24 • Новости дня
    В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного

    В НИИ им. Склифосовского рассказали о стабильно тяжелом состоянии Поддубного

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в Курской области в результате атаки украинского дрона, по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщил директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков.

    Журналист находится в тяжелом, но стабильном состоянии, что внушает оптимизм, сообщил Петриков, передает РИА «Новости».

    Поддубный продолжает получать все необходимое лечение, добавил он.

    Ранее спасший Поддубного мужчина рассказал, как вывозил военкора с места атаки.

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    9 августа 2024, 15:42 • Новости дня
    Детей из центра соцпомощи в Курской области начали эвакуировать из-за обстрелов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за продолжающихся атак со стороны украинской армии в Курской области начата эвакуация воспитанников Льговского центра соцпомощи, сообщила региональный детский омбудсмен Наталья Листопадова.

    По словам Листопадовой, в этом реабилитационном центре обычно находятся от 15 до 25 детей, передает ТАСС.

    Она также сообщила, что детей из Беловского детского дома уже эвакуировали в Воронеж. «Детки там тяжелобольные, лежачие», – сказала она.

    Ранее в Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России.

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    9 августа 2024, 16:31 • Новости дня
    Посольство России запросило доступ к задержанному в Париже россиянину

    Посольство России во Франции запросило консульский доступ к задержанному за «дестабилизацию» ОИ россиянину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России по Франции выяснило, где содержится задержанный за якобы планы по дестабилизации Олимпийских игр россиянин.

    Сразу после появления в СМИ информации о задержании в Париже гражданина России посольство запросило разъяснения у французских властей, передает РИА «Новости».

    «По состоянию на сегодняшний день получили от МИД Франции подтверждение факта задержания россиянина и сведения о месте его содержания», – сообщили в диппредставительстве.

    В компетентные французские органы направлен запрос о предоставлении консульского доступа к задержанному россиянину, добавили в посольстве.

    В июле французская полиция задержала гражданина России, которого подозревают в якобы попытке дестабилизировать обстановку во время проведения летних Олимпийских игр в Париже.

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    ВСУ дорого заплатят за вторжение в Курскую область

    Спустя трое суток атаки ВСУ на Курскую область можно говорить о контурах украинского плана на данном участке. В чем именно он заключался и почему итогом этой авантюры для ВСУ с высокой вероятностью окажется потеря двух ударных бригад, а может и части Сумской области Украины? Подробности

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    Провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России»

    Зараженная вода в Сене, еда с червями и картонные кровати для спортсменов в Олимпийской деревне. Все это – неполный список претензий и насмешек, которые прямо сейчас звучат в адрес организаторов парижской Олимпиады. Однако, по мнению западных аналитиков, во всем этом виноваты не французские власти, а «российская дезинформация». Каким образом? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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