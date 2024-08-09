С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.6 комментариев
Людям с расстройством сексуального поведения предложили запретить водить авто
Минздрав предложил запретить водить авто людям с расстройством сексуального поведения
Министерство здравоохранения России предложило утвердить новый список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Согласно проекту распоряжения правительства России, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в перечень войдут десять наименований групп заболеваний, передает ТАСС.
Это заболевания, связанные с психическими расстройствами, невротические заболевания, расстройства поведения, эпилепсия, аномалии цветового зрения и бинокулярная слепота.
В списке также указаны расстройства сексуального предпочтения, включая фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм. Кроме того, в перечень внесены расстройства половой идентификации, в том числе транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте.
Если распоряжение будет подписано, оно должно будет вступить в силу с сентября следующего года.