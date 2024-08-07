«Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.0 комментариев
В Финляндии заблокировали сделки с недвижимостью у «связанного с Россией» бизнесмена
Глава финского МО заблокировал сделки с недвижимостью у бизнесмена, связанного с Россией
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заблокировал сделки с недвижимостью, которые планировал заключить бизнесмен с гражданством России и Швейцарии, сообщила группа региональных изданий Uutissuomalaisen.
По сообщению издания, 61-летний предприниматель, компания которого специализируется на производстве спутниковых навигационных приемников и антенн и находится в санкционных списках Украины, хотел приобрести недвижимость для отдыха, передает ТАСС.
Uutissuomalaisen утверждает, что решение Хяккянена пока не имеет юридической силы, поскольку было обжаловано.
Напомним, в мае рабочая группа финского минобороны рекомендовала ввести полный запрет на приобретение недвижимости в стране для граждан и организаций из России.