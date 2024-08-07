В Финляндии заблокировали сделки с недвижимостью у «связанного с Россией» бизнесмена

Глава финского МО заблокировал сделки с недвижимостью у бизнесмена, связанного с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению издания, 61-летний предприниматель, компания которого специализируется на производстве спутниковых навигационных приемников и антенн и находится в санкционных списках Украины, хотел приобрести недвижимость для отдыха, передает ТАСС.

Uutissuomalaisen утверждает, что решение Хяккянена пока не имеет юридической силы, поскольку было обжаловано.

Напомним, в мае рабочая группа финского минобороны рекомендовала ввести полный запрет на приобретение недвижимости в стране для граждан и организаций из России.