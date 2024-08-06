Легкомоторный самолет пропал с радаров в Приморье

Tекст: Борис Эльфанд

На борту воздушного судна находились два человека. Исчезновение борта с радаров диспетчеры зафиксировали примерно в 15.11 по местному времени (8.11 по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В момент исчезновения легкомоторный самолет находился в районе горы Лысой, в 30 км от которой располагается взлетно-посадочная полоса. После пропажи самолета с радаров диспетчеры не смогли установить связь с экипажем.

Поисково-спасательные работы в районе предполагаемой пропажи воздушного судна уже стартовали.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в аэропорту Нижнекамска смерч повредил самолеты и вертолет.