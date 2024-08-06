Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.2 комментария
Легкомоторный самолет пропал с радаров в Приморье
В Приморском крае начались поиски частного борта, пропавшего с радаров во вторник, сообщили в окружной транспортной прокуратуре.
На борту воздушного судна находились два человека. Исчезновение борта с радаров диспетчеры зафиксировали примерно в 15.11 по местному времени (8.11 по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
В момент исчезновения легкомоторный самолет находился в районе горы Лысой, в 30 км от которой располагается взлетно-посадочная полоса. После пропажи самолета с радаров диспетчеры не смогли установить связь с экипажем.
Поисково-спасательные работы в районе предполагаемой пропажи воздушного судна уже стартовали.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в аэропорту Нижнекамска смерч повредил самолеты и вертолет.