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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему патриарх отказался канонизировать Ивана Грозного

    Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    20 комментариев
    5 августа 2024, 12:28 • Новости дня

    Осужденный бывший вице-премьер Дагестана Исаев вернулся из зоны СВО

    Осужденный на 4,5 года бывший вице-премьер Дагестана Исаев вернулся из зоны СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев, который был осужден за мошенничество, вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО), сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев.

    По его словам, Исаев приехал в отпуск в Дагестан, где провел встречу со своими родными и друзьями, пишет «Газета.ру».

    Напомним, в 2020 году Исаева осудили за пособничество в растрате в особо крупном размере.

    4 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям

    «Царьград»: ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска преодолели канал Северский Донец – Донбасс и заняли позиции на западном берегу Часова Яра в микрорайоне Новый, зашли в тыл к ВСУ по подземным тоннелям, сообщил «Царьград».

    Информация о прорыве российских войск была опубликована украинскими СМИ и медиа. Отмечается, что российские войска использовали старые подземные коммуникации, прорвали оборону ВСУ и зашли в тыл противника, пишет «Царьград».

    Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины.


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    5 августа 2024, 05:11 • Новости дня
    Ударом «Искандера-М» уничтожено 80 иностранных наемников в районе Балаклеи
    Ударом «Искандера-М» уничтожено 80 иностранных наемников в районе Балаклеи
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожило пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками в районе Балаклеи Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

    Бигма заявил, что удар «Искандером» был нанесен ракетным подразделением группировки «Запад», пункт временной дислокации наемников в районе Балаклеи уничтожен вместе с 80 боевиками, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников.

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    4 августа 2024, 18:50 • Новости дня
    Эксперт: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard

    Военный эксперт Онуфриенко: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard

    Эксперт: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Переданные Украине десять F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО. Самолеты будут уничтожаться так же, как и ранее стоявшая на вооружении ВСУ авиация советского образца, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «F-16 был разработан корпорацией General Dynamics ровно 50 лет назад. Первый полет совершил 47 лет назад. Это нормальный самолет 80-х годов, аналогичный тем советским образцам, которые стояли на вооружении ВСУ. При этом модернизированные F-16, судя по всему, не дают», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Напомню, что в распоряжении ВСУ на февраль 2022 года было 240 рабочих самолетов. И где они сейчас? Конечно, легче нам не будет, но одна эскадрилья не изменит расклад сил в зоне СВО. Вроде бы Запад обещал Киеву всего 79 самолетов, но в течение нескольких лет. К моменту поставки следующей партии нынешние F-16 вряд ли будут живы», – заметил он.

    «Украинские националисты так и не поняли, что Западу нужна не победа Украины, а война с Россией. Они лишь продлевают боевые действия. Потому и дают ВСУ авиацию в соответствующей дозировке. То же самое касалось и некоторых других видов техники, включая танки», – добавил собеседник.

    «В общем, у Зеленского главная задача – радовать подмандатное население. Вот он и использует такие поводы для объявления «перемог». Ну а российские силы после уничтожения Abrams и Leopard начинают охоту за F-16», – резюмировал Онуфриенко.

    В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber прогнозируют, что сейчас украинская сторона получит «максимум медийного эффекта», но затем наступит «чугунная реальность».

    По мнению аналитиков, в ближайшее время выяснится, где расположены «гнезда» F-16, после чего начнется охота и на самолеты, и на аэродромы. «В принципе, она уже началась. Сезон охоты объявляется открытым. Желающих их сбить – тьма», – отмечают эксперты.

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что F-16 находятся на Украине и уже эксплуатируются украинскими летчиками. Он также опубликовал видео, на котором он выступает перед летчиками на фоне самолетов.

    Как пишет Economist, первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля, через год после того, как президент США Джо Байден дал «зеленый свет» на их отправку. Издание отмечает, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей, остальные прибудут партиями к 2025 году.

    Издание Wall Street Journal сообщало, что F-16 оснастят ракетами класса «воздух – воздух», а также противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM класса «воздух – земля», ракетами класса «воздух – воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.

    При этом украинский главком Александр Сырский заявил, что F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми. Однако позволят Украине укрепить силы ПВО.

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    5 августа 2024, 03:11 • Новости дня
    Переданные Украине F-16 разместили на границе с Румынией

    Condottiero: Переданные Украине F-16 размещены на аэродроме Лиманское на границе с Румынией

    Переданные Украине F-16 разместили на границе с Румынией
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные Украине истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, куда они будут прилетать с базы НАТО, сообщил Telegram-канал Condottiero.

    Из публикации Telegram-канала Condottiero следует, что британский военный самолет Airbus A330 Stratotanker приземлился в воскресенье в Констанце в Румынии, он будет осуществлять дозаправку F-16, взлетающих с авиабазы НАТО для перелета в Лиманское, куда приехал для торжественной церемонии Владимир Зеленский, пишет «Лента.ру».

    Канал отмечает, что на аэродром были доставлены зенитные комплексы Patriot и две IRIS-T для защиты.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16.

    Военкоры сообщили, что переданные Украине первые истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности.

    Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что российская шпионская сеть распространилась вокруг украинских аэродромов для противодействия истребителям F-16.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.

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    4 августа 2024, 23:36 • Новости дня
    Раскрыто вооружение переданных Украине истребителей F-16

    «ВО»: Переданные Украине истребители F-16 оснащены ракетами средней дальности

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные Украине первые истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности, сообщили военкоры.

    Истребители несут ракеты «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16. Он опубликовал видео, на котором он выступает перед украинскими летчиками на фоне этих боевых самолетов.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.

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    4 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России освободили Новоселовку Первую в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска освободили населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российские Вооруженные силы продолжают успешно вести наступательные действия на различных направлениях. Так, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР. Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка Донецкой народной республики. Отражена контратака противника.

    Отмечается, что потери противника за сутки составили до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

    Как указали в пресс-службе, на других направлениях также достигнуты успехи. Так, подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Юг» и «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике противника, уничтожили склады боеприпасов и военную технику.

    В сообщении говорится, что подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах Старицы, Волчанска Харьковской области, Мирополье и Басовки Сумской области. В ведомстве указали, что потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов, две 155-мм гаубицы М777, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы TCI и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

    В частности, подразделения группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили несколько западных танков Leopard и артиллерийских систем. Подразделения группировки войск «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся поражение украинским формированиям и отразив контратаки противника. Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, уничтожив несколько западных самоходных артиллерийских установок.

    В ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 54-й и 100-й механизированных, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Красногоровка, Северск и Серебрянка ДНР. ВС РФ ликвидировали до 690 украинских военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, 155-мм гаубицу FH-70, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», 105-мм орудие М109.

    Как указали в Минобороны, подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области и Казацкое Херсонской области. В ведомстве добавили, что потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил в течение суток поражены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot, склад горючего, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника. Средствами противовоздушной обороны сбиты украинский самолет Су-27, несколько реактивных снарядов HIMARS и большое количество беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что подразделения ВС России продолжают продвижение в районе высотных домов в центре Волчанска, заняли уже практически его половину.

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    5 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Минобороны: Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные ликвидировали два немецких танка Leopard в Харьковской области при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и высокоточного снаряда «Краснополь», сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, разведчики группировки «Запад» обнаружили и зафиксировали огневые позиции украинских танков, которые обстреливали позиции российских подразделений, передает ТАСС.

    Решение о нанесении точечного удара было принято после тщательного анализа данных, полученных в ходе разведывательных мероприятий.

    «В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь», оба танка были уничтожены», – сообщило Минобороны.

    В пятницу подполье сообщило об уничтожении двух систем Patriot в Одессе.

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    5 августа 2024, 00:31 • Новости дня
    Взрывы произошли в Харькове

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Отмечается, что серия взрывов произошла на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.

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    5 августа 2024, 02:47 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской и Винницкой областях Украины

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Винницкой областях

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов прогремела в Киевской и Винницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Зеркало недели» со ссылкой на местные паблики пишет о взрывах в Киевской и Винницкой областях, передает РИА «Новости».

    Ранее в Киевской, Винницкой, Черкасской областях, а также в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога

    До этого украинские СМИ сообщали о новом взрыве в пригороде Харькова и в самом городе.

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    4 августа 2024, 23:01 • Новости дня
    В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

    Согласно данным ресурса, сначала сигнал тревоги был объявлен в Сумской области, затем ракетная опасность зазвучала в Полтавской и Днепропетровской областях, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Полтавской областях Украины.

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    5 августа 2024, 06:00 • Новости дня
    ВС России уничтожили в Харьковской области замаскированные позиции ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили в Харьковской области замаскированные позиции ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» с использованием беспилотников вскрыли в лесополосе замаскированные позиции, пулеметные точки и боевиков ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России.

    Координаты ВСУ были переданы на пункт управления, а затем экипажам БМП-2М, оснащенным боевым модулем «Бережок» с 30-миллиметровой пушкой, которая пробивает бетонные укрытия, а также ПТРК «Корнет», передает РИА «Новости».

    По словам, наводчика-оператора БМП-2М с позывным «Утюг», в «машине» стоит тепловизор, что позволяет в пределах 5 км наблюдать за целью и видеть все передвижения противника.

    Ранее ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожило пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками в районе Балаклеи Харьковской области.

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    5 августа 2024, 03:29 • Новости дня
    При новом ударе ВСУ по Шебекино пострадала женщина

    Гладков: ВСУ нанесли новый удар по Шебекино, пострадала женщина

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли очередной удар по Шебекино, местная жительница получила баротравму, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По словам губернатора, женщина доставлена в больницу, в трех домах повреждено остекление, в одном – газовая труба, после прилета снаряда загорелись четыре автомобиля. На месте работают оперативные и аварийные службы.

    Ранее Гладков сообщал, что в результате атаки ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино погибла мирная жительница.

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    5 августа 2024, 12:07 • Новости дня
    Подразделения нескольких бригад ВСУ оказались в окружении на Покровском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения минимум трех бригад ВСУ попали в окружение в селе Желанное на покровском направлении, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, в воскресенье Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда части трех бригад, которые сразу же попали в окружение.

    Он добавил, что ВСУ пытаются исправить положение на этом участке фронта при помощи беспилотников, которые с успехом подавляют российские системы РЭБ.

    Ранее источник сообщал, что часть группировки ВСУ под селом Желанное на Покровском направлении попала в клещи.

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    5 августа 2024, 05:39 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена на всей Белгородской области

    Гладков: Ракетная опасность объявлена на всей Белгородской области,

    Tекст: Вера Басилая

    На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, населению рекомендовано отправиться в укрытия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Вся территория Белгородской области – ракетная опасность», – написал Гладков в Telegram-канале.

    Губернатор призвал спуститься в подвал и оставаться там, до отмены тревоги.

    Ранее Гладков сообщал, что в результате атаки ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино погибла мирная жительница.

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    5 августа 2024, 06:25 • Новости дня
    ВСУ за сутки 11 раз обстреляли Белгородскую область

    Гладков: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли Белгородскую область, пять человек получили ранения

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска 11 раз обстреляли территорию Белгородской области. одна женщина погибла, пять человек получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, женщина погибла после атаки беспилотного летательного аппарата. Гладков принес соболезнования близким погибшей.

    Также он сообщил, что ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области.

    Накануне Гладков сообщал, что в Шебекине в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погибла женщина.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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