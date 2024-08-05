Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.13 комментариев
Из-за повреждения инфраструктуры в Полтавской области на Украине стали задерживаться поезда
Четыре поезда следуют с отставанием от расписания от 2,5 до 5 часов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области Украины, сообщили в компании «Укржелдорога».
Как сообщили в компании, больше суток несколько поездов «догоняют» график после вчерашнего изменения маршрутов, передает ТАСС.
Там добавили, что поезда Львов – Харьков и Львов – Краматорск (находится на подконтрольной Киеву части ДНР) задерживаются более чем на пять часов, поезд Ивано-Франковск – Харьков – на 2,5 часа, также опаздывает состав Ворохта (Ивано-Франковская область) – Харьков.
Напомним, в воскресенье воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.