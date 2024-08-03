ЕС предрекли катастрофические последствия из-за кредитного рейтинга Украины

Евродепутат Мариани: ЕС ждут колоссальные финансовые издержки из-за снижения кредитного рейтинга Украины

Tекст: Вера Басилая

Мариани отметил, что колоссальная помощь, предоставленная Украине в виде займов, никогда не будет выплачена обратно, а значит издержки для ЕС будут катастрофические, передает РИА «Новости».

Ранее международное рейтинговое агентство S&P сообщило, что кредитный рейтинг Украины понижен с «CC/C» до уровня «SD/SD» («выборочный дефолт»).

Напомним, в конце июля Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте до уровня «C». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Украинский лидер Владимир Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, что позволяет Украине приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября.