В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.8 комментариев
Появились кадры с единственным выжившим при штурме ИК-11 пленным ВСУ
В сети публиковано видео с пленным бойцом ВСУ, участвовавшим в штурме колонии в Малой Локне, которую героически обороняли бойцы ВС России.
Юрий Радченко – солдат 95-й аэромобильной штурмовой бригады. Был насильно мобилизован в мае 2024 года. После трехмесячного обучения его подразделение отправили на границу с Россией.
«По прибытии в Курскую область построили и приказали идти на штурм. В противном случае нам угрожали расстрелом», – рассказывает он, передает «Российская газета».
Он добавил, что его подразделение «под угрозой смерти» пошло на штурм.
«Все мои товарищи погибли. Я был ранен и сдался в плен», – пояснил российский военнослужащий.
Напомним, бойцы 30 мотострелкового полка 72 дивизии 44 армейского корпуса превратили здание ИК-11 в настоящую крепость.
Персонал и заключенные колонии были предварительно эвакуированы. Мотострелки несколько дней бились с превосходящими силами противника.