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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему мы не уничтожаем Киев

    Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война стала не политикой, а вопросом выживания

    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

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    29 августа 2024, 12:57 • Новости дня

    Песков: Путин готовит поручения по борьбе с инфляцией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин ведет подготовку поручений по борьбе с инфляцией и «кредитным перегревом», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Перечень поручений по итогам экономического совещания находится «на выпуске», в него включат поручения, связанные с борьбой с инфляцией и с «кредитным перегревом», сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявлял, что борьба с инфляцией должна вестись за счет роста предложения товаров и услуг.

    26 августа 2024, 15:49 • Новости дня
    Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях поручил обеспечить финансирование из бюджета подразделений территориальной обороны в этих регионах.

    Кроме того, глава государства поручил обеспечить на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей организацию бесперебойного доступа к подвижной радиотелефонной связи и интернету, сообщается на сайте Кремля.

    Президент дал поручение обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи пострадавшим жителям указанных регионов.

    Также поручено рассмотреть возможность организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской областях.

    Глава государства ждет доклад по этим вопросам до 15 сентября.

    Ранее Путин поддержал автоматические выплаты уехавшим из приграничья жителям Курской области.

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    26 августа 2024, 17:56 • Новости дня
    Депутат: Успех России в СВО положительно отразится на развитии страны

    Депутат Матвейчев: Экономика России растет, несмотря на СВО и внешнее давление

    Депутат: Успех России в СВО положительно отразится на развитии страны
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на серьезное внешнее давление, Россия продолжает демонстрировать экономический рост. Когда же все цели спецоперации будут достигнуты, страна будет прогрессировать еще большими темпами, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. В понедельник президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что успешное завершение СВО является основным условием для реализации долгосрочных планов развития России.

    «Достижение Россией всех целей СВО – это важнейшее условие для развития государства. Ни для кого не секрет, что противник открыто ставит своей целью уничтожение нашей страны, разрушение экономики и обнищание граждан», – пояснил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Но сколько бы Запад не утверждал, что их экономики больше или сильнее нашей, они не выдержат конкуренции с Россией. Даже в условиях серьезного внешнего давления мы продолжаем расти экономически, а наш авторитет усиливается на международной арене», – добавляет собеседник.

    По его мнению, когда все цели спецоперации будут достигнуты, а «мы этого добьемся», Россия будет прогрессировать еще большими темпами. «Это при том, что уже сейчас экономика России растет быстрее, чем в прошлом году. Страна полностью оправилась от санкций, которые были введены в 2022 году. Мы наладили новые логистические цепочки и запустили процессы, связанные с импортозамещением в критических отраслях», – продолжил спикер.

    «Санкции для Запада стали ошибкой – это уже признают и их ведущие экономисты. Но ЕС и НАТО боятся потерять лицо. Они выбирают между плохим и очень плохим вариантами. А у нас все в порядке. В ближайшие годы те проекты, которые были запущены, дадут эффект, и экономика покажет еще больший рост», – резюмировал Матвейчев.

    В понедельник президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. «C коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции. А это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – сказал президент во вступительном слове.

     Он отметил, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами. «По оценке за первое полугодие, валовой внутренний продукт прибавил 4,6%, на 4,4% вырос объем промышленного производства», – сообщил президент.

    Глава государства также подчеркнул, что остается сильным потребительский спрос, растет оборот розничной торговли. «Причем отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении с учетом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1 процента за январь–май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4 процента», – сказал глава государства.

    Растут и доходы федерального бюджета – за первые семь месяцев этого года они приблизились к 20 триллионам рублей. «Это на 36% выше, чем в прошлом году», – подчеркнул Путин.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    27 августа 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Развитие астраханских портов и флота имеет огромное значение для России

    Политолог Рудаков: Астраханские верфи загружены работой на годы вперед

    Эксперт: Развитие астраханских портов и флота имеет огромное значение для России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Особое внимание президента Владимира Путина к Астраханской области объясняется тем, что это форпост сотрудничества России со странами «Каспийской пятерки», а один из драйверов роста товарооборота страны – это астраханский узел международного коридора «Север – Юг», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Во вторник Путин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

    «Президент лично контролирует развитие регионов России. В случае Астраханской области особое внимание уделено вопросам демографии, расселения ветхого жилья. В последнее время в регионе стали активнее реализовываться социально значимые проекты, увеличены различные выплаты и пособия», – пояснил Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.

    «Более трети населения области оказывается социальная поддержка, строятся школы и детские сады. Начиная с 2019 года построены семь школ и 18 дошкольных учреждений, еще пять детских садов будут сданы в эксплуатацию до конца нынешнего года. Полным ходом идет программа ликвидации аварийного жилья, в рамках которой предполагается расселить 13,7 тыс. человек – фактически это население небольшого города», – продолжил он.

    Говоря об экономике региона, эксперт отметил, что одной из приоритетных и имеющих большой потенциал для роста отраслей в Астраханской области является судостроение. «Флот нуждается в обновлении, и для этого созданы все необходимые условия. Построены восемь новых сухогрузов, астраханские верфи загружены работой на годы вперед», – указал он.

    «Важный драйвер роста – создание астраханского узла международного транспортного коридора «Север – Юг». По поручению главы государства идет углубление дна Волго-Каспийского судоходного канала и развитие дорожной сети. Грузооборот через порты растет», – детализировал он.

    Кроме того, в рамках развития транспортно-логистической инфраструктуры в Астраханской области ведется развитие Каспийского кластера, а также модернизация и расширение грузовых терминалов. «Международный транспортный коридор «Север – Юг» играет огромную роль для России, его грузооборот ежегодно растет. Планируется, что в 2024 году мощность астраханских портов достигнет 5 млн тонн», – напомнил спикер.

    «При этом освоение потенциала Каспия требует крайне внимательного отношения к экологической проблематике. Проблема обмеления Каспия может стать серьезным вызовом в будущем, и решать ее нужно уже сейчас. Поэтому в ближайших планах – проведение научного анализа состояния Волги и Каспийского моря, чтобы предотвратить обмеление Каспия», – заметил эксперт.

    «Также важно помнить, что Астраханская область – это форпост на юге России, важнейший регион для сотрудничества со странами «Каспийской пятерки». Международные связи постоянно укрепляются», – указал аналитик.

    Эксперт отметил, что Россия настроена на активную работу и укрепление своих позиций в Каспийском регионе как зоне мира, согласия, добрососедства. «Астраханская область является деятельным участником этого процесса, активным проводником межгосударственного сотрудничества в Прикаспии», – объяснил собеседник.

    Он напомнил, что региональные власти проделали большую работу над увеличением торгового оборота со всеми прикаспийскими государствами. «Параллельно идет развитие гуманитарных связей. Так, в астраханских учреждениях высшего и среднего образования учатся более 3 тыс. граждан прикаспийских стран», – резюмировал Рудаков.

    Во вторник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Глава региона информировал президента о социально-экономической ситуации в области, в частности о реализации национального проекта «Образование», мерах поддержки участников СВО и их семей, программе расселения аварийного жилья. Отдельно обсуждалось функционирование Волго-Каспийского канала и проблема обмеления Каспия.

    «В этом году мы ожидаем, что через наши порты будет перевалено 5 млн тонн, – такого результата не было никогда, – отчитался Бабушкин. – Обновляется флот, наши судостроительные предприятия обеспечены работой на два года вперед с общим кредитным портфелем около 50 млрд рублей. Суда обновляются, восемь сухогрузов в ближайшее время выйдут как раз в Каспийское море, строится контейнерный грузовой флот, дноуглубительный флот».

    Президент в ходе встречи похвалил губернатора за развитие социальной сферы региона. «Вы молодец просто», – сказал Путин, когда Бабушкин сообщил о достижениях в рамках нацпроекта «Образование». Как указал глава региона, «в области построили семь школ – две из них откроем в День знаний в этом году, 18 детских садов, еще пять сдадим до конца года». Также в регионе полностью ликвидирована очередь в детские сады для дошкольников старше полутора лет.

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    28 августа 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт объяснила, как Ярославская область опередила Москву по темпу роста инвестиций

    Политолог Федорова: Развитие инфраструктуры и туризма сделали Ярославскую область привлекательной для инвестиций

    Эксперт объяснила, как Ярославская область опередила Москву по темпу роста инвестиций
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Грамотная политика властей Ярославской области при федеральной поддержке привела к развитию промышленности, социальной сферы и росту инвестиций в регионе, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту Владимиру Путину о модернизации транспорта, а также инфраструктурных проектах.

    «Ярославская область ассоциируется в первую очередь с туризмом, с Золотым кольцом. В этой связи есть важный показатель: в регионе растет продолжительность пребывания туристов. В два раза увечилось количество приезжих из других регионов, которые там ночуют», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «В итоге не только Ярославль, но и Углич, и Переславль-Залесский получили новую жизнь. Я помню, как выглядели небольшие города региона 20 лет назад. Поверьте, это было очень тяжкое зрелище. А сейчас это один из туристических центров России, где растут доходы населения», – отметила собеседница.

    «Что касается промышленности, социального развития и инвестиций – это заслуга губернатора, который активно привлекает инвесторов к работе в регионе. Важно, что власти области при поддержке федерального центра вкладывают средства в развитие инфраструктуры, ведь в запущенный регион инвесторы не придут. Как результат – Ярославская область стала пятой в ЦФО по темпу роста инвестиций в основной капитал и даже Москву опередила», – заметила она.

    В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту Владимиру Путину о промышленном развитии области, модернизации транспорта и здравоохранения, мерах по профориентации молодежи, а также инфраструктурных проектах, включая строительство моста через Волгу.

    «Я хотел бы начать, конечно же, с мер поддержки участников СВО, членов их семей. У нас предусмотрена единовременная выплата и меры по социальной реабилитации и медицинской реабилитации, льготы членам семей участников СВО. Активную помощь мы оказываем Акимовскому району Запорожской области, это наш подшефный район», – сказал Евраев.

    Он подарил Путину шеврон, переданный президенту артиллеристами с линии соприкосновения.

    «Мы динамично развиваемся. У нас рост промышленного производства составил более 6%. Это, конечно, такие отрасли, как двигателестроение, судостроение, химия, нефтехимия, фармацевтика. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 5%. Физический объем инвестиций вырос более чем на 6%», – продолжил глава региона.

    «Областной бюджет: мы выросли за два года на 40%, до 133 млрд рублей. ВРП вырос за год на 7,25%. По средней заработной плате мы вышли на 54 тыс. рублей. И мы проиндексировали заработную плату работников бюджетной сферы за два года на 33%», – добавил Евраев.

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    27 августа 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков: В России принимаются меры для снижения инфляции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правительство и Центробанк России принимают меры для снижения лишней инфляционной напряженности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Инфляция находится выше целевых показателей, Центробанк и правительство страны принимают меры для снижения «инфляционной напряженности, инфляционного давления», сказал Песков, передает ТАСС.

    В понедельник президент Владимир Путин заявил, что борьба с инфляцией должна идти в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг. Он потребовал от ЦБ и правительства эффективнее координировать действия по снижению инфляции.

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    28 августа 2024, 14:33 • Новости дня
    Путин назвал Рыбинск подходящим местом для создания передовой инженерной школы

    Tекст: Ольга Иванова

    Город Рыбинск является подходящим местом для создания передовой инженерной школы в Ярославской области, считает президент России Владимир Путин.

    Путин провел рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Евраевым, который рассказал президенту, что Ярославская область выиграла финансирование передовой инженерной школы в Рыбинске. Евраев добавил, что регион вместе с индустриальным партнером ГК «Ростех» проектируют кампус мирового уровня «Меркурий», передает ТАСС.

    «Рыбинск – подходящее место», – сказал Путин.

    Губернатор также пояснил, что в Рыбинске «только Ростеха более десяти заводов и спрос на инженерные кадры огромен».

    Ранее Евраев доложил Путину, что проблема обманутых дольщиков в регионе полностью решена.

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    27 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Моди заверил Путина в готовности помочь в урегулировании ситуации на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора заверил президента России Владимира Путина в готовности помочь в урегулировании украинского кризиса, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В ходе разговора Моди рассказал о недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

    Путин в беседе с Моди назвал деструктивной позицию Киева и его западных покровителей.

    Кроме того, лидеры обсудили двустороннее партнерство.

    Напомним, премьер-министр Индии в ходе визита на Украину призвал стороны конфликта не тратить время и перейти к диалогу для его завершения.

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    26 августа 2024, 13:47 • Новости дня
    Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани

    Путин пригласил президента Палестины Аббаса на саммит БРИКС в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил официальное приглашение палестинскому лидеру Махмуду Аббасу принять участие в саммите БРИКС в Казани в октябре.

    Об этом сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.

    Ранее Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева посетить мероприятия СНГ и БРИКС.

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    28 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Песков: Моди не предлагал Путину план украинского урегулирования

    Песков: Моди не предлагал Путину свой план украинского урегулирования

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным не предлагал мирный план по Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Моди в ходе телефонного разговора заверил Путина в готовности помочь в урегулировании украинского кризиса.

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    27 августа 2024, 12:28 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Астраханской области

    Песков: Путин сегодня встретится с губернатором Астраханской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в течение дня у Путина пройдут совещания и встречи, одна из них с руководителем Астраханской области Игорем Бабушкиным, передает ТАСС.

    Остальные совещания у президента пройдут в закрытом режиме.

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    27 августа 2024, 12:49 • Новости дня
    Путин: Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными странами АТР

    Tекст: Александра Юдина

    Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, настроена на активное взаимодействие для построения более справедливой системы международных отношений, указано в приветствии президента Владимира Путина участникам IX Восточного экономического форума.

    «Роль АТР в международных делах стремительно возрастает. Здесь открываются новые возможности для продуктивной кооперации, в том числе в рамках таких авторитетных многосторонних структур, как ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС», – подчеркнуты слова президента на сайте Кремля.

    Путин добавил, что Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными партнерами на азиатско-тихоокеанском пространстве.

    Кроме того, глава государства указал на активное взаимодействие страны в целях построения более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии, свободной от диктата, силового и санкционного давления.

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    28 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    Губернатор Ярославской области заверил Путина в решении проблем обманутых дольщиков

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту Владимиру Путину, что проблема обманутых дольщиков в регионе полностью решена.

    «Полностью на сегодняшний день решена проблема обманутых дольщиков», – передает ТАСС его слова.

    Евраев отметил, что решение проблемы – во многом заслуга предыдущего состава правительства во главе с Дмитрием Мироновым.

    «У нас таких домов было более 90, сейчас их вообще нет», – заключил он.

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    28 августа 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с ярославским губернатором Евраевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду президент Владимир Путин намерен провести встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча состоится в Кремле, президент примет Евраева, сказал Песков, передает ТАСС.

    Во вторник Путин провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

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    29 августа 2024, 13:08 • Новости дня
    Кремль анонсировал визит Путина на ВЭФ

    Песков: Путин приедет на ВЭФ, у него будет обширная программа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин традиционно примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке на следующей неделе. У него запланирована обширная программа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке, к этому готовится и президент, поскольку там будет обширная программа, передает ТАСС.

    По словам Пескова, о международных мероприятиях вскоре расскажет помощник президента Юрий Ушаков. «Будет, разумеется, пленарное заседание, на котором выступит президент. Будет пленарное обсуждение. Это очень важное мероприятие», – сказал он.

    Напомним, в ноябре 2023 года в Фонде Росконгресс сообщили, что ВЭФ пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года.

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    29 августа 2024, 12:55 • Новости дня
    Кремль анонсировал рабочую встречу Путина с главой «Промсвязьбанка»

    Песков: Путин проведет рабочую встречу с главой «Промсвязьбанка» Петром Фрадковым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин встретится с главой «Промсвязьбанка» Петром Фрадковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Путину в четверг предстоит череда встреч и внутренних совещаний в Кремле, в частности будет важная встреча с председателем «Промсвязьбанка» (ПСБ) Петром Фрадковым, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что ПСБ – это «банк большой, важный, вставший на ноги и играющий все большую роль в банковской сфере на очень ответственных участках».

    «Будет доклад об итогах промежуточных в работе финансово-кредитного учреждения», – подытожил Песков.

    Ранее «Промсвязьбанк» объявил о покупке банков в Донецкой и Луганской народных республиках.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      России нужен тихоокеанский фасад

      В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему мы не уничтожаем Киев

      Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Война стала не политикой, а вопросом выживания

      Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

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    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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