Путин потребовал от Центробанка и кабмина повысить эффективность борьбы с инфляцией

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вновь обращаю внимание и правительства, и Центрального банка России: нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции», – передает ТАСС слова Путина.

«Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования», – указал президент.

Путин заявил также, что объемы банковского кредитования в России растут опережающими темпами, даже несмотря на увеличение ключевой ставки.

«Что касается денежно-кредитной политики, то, как известно, для сдерживания инфляции Банк России меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования. А здесь динамика опережающая. Как это ни странно, но, несмотря на повышение ключевой ставки, мы наблюдаем эту динамику», – указал он.

Так, пояснил глава государства, по итогам июня объем кредитов бизнесу вырос в годовом выражении более чем на 20%, задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 трлн рублей. «По оценкам специалистов, экспертов, такая ситуация в значительной степени и стимулирует потребительский спрос, и способствует росту инфляции. Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, – тонкая вещь», – предупредил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.