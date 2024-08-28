Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
В Саратовской области опровергли слухи о проникновении украинских диверсантов
Власти Саратовской области опровергли слухи о проникновении украинских диверсантов
Распространяемые в соцсетях сообщения о якобы проникновении украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию региона не соответствуют действительности, сообщает глава Пугачевского района Алексей Янин.
Власти призывают жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, подчеркнув, что подобные слухи распространяются с целью дестабилизации обстановки, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Янина.
К опровержению фейковых новостей присоединились и главы других районов Саратовской области. Так, главы Озинского, Базарно-Карабулакского, Лысогорского и Аткарского районов также заявили о недостоверности информации о проникновении диверсионных групп.
В своих сообщениях руководители районов отметили, что подобные фейки, как правило, распространяются иностранными государствами с целью дезинформировать население и посеять хаос.
Власти Саратовской области призывают жителей получать информацию только из официальных источников и не распространять непроверенные данные.
Ранее в Саратове и Энгельсе создали оперативные штабы после атаки дронов ВСУ.