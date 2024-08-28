В Саратовской области опровергли слухи о проникновении украинских диверсантов

Власти Саратовской области опровергли слухи о проникновении украинских диверсантов

Tекст: Александра Юдина

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, подчеркнув, что подобные слухи распространяются с целью дестабилизации обстановки, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Янина.

К опровержению фейковых новостей присоединились и главы других районов Саратовской области. Так, главы Озинского, Базарно-Карабулакского, Лысогорского и Аткарского районов также заявили о недостоверности информации о проникновении диверсионных групп.

В своих сообщениях руководители районов отметили, что подобные фейки, как правило, распространяются иностранными государствами с целью дезинформировать население и посеять хаос.

Власти Саратовской области призывают жителей получать информацию только из официальных источников и не распространять непроверенные данные.

Ранее в Саратове и Энгельсе создали оперативные штабы после атаки дронов ВСУ.