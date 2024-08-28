Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
Песков назвал искажением реальности новости об «отправке срочников в Курскую область»
Новости о якобы отправке призывников для участия в боевых действиях в Курской области нередко искажают действительность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Такие сообщения чаще всего являются «абсолютным искажением реальности», Кремль не считает нужным их комментировать, сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об отправке срочников в этот регион, передает ТАСС.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали из зоны боевых действий в Курской области более 50 военнослужащих срочной службы.