Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Кадыров рассказал об эвакуации 50 срочников в Курской области
Кадыров: Более 50 срочников эвакуированы из зоны боевых действий в Курской области
Бойцы полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России эвакуировали из зоны боевых действий в Курской области более 50 военнослужащих срочной службы, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
По его словам, бойцы полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали 51 военнослужащего срочной службы из зоны боевых действий в населенном пункте Уланок, передает ТАСС. Кадыров добавил, что бойцы под плотным минометным огнем ВСУ прорвались в населенный пункт и тремя рейсами вывезли оттуда солдат, в числе которых находились и без вести пропавшие срочники Кужугет Сайын и Куулар Алаш родители которых обращались в Совет Федерации России с просьбой их найти.
Ранее бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области.