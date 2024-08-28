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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американцы проморгали Telegram

    Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

    14 комментариев
    28 августа 2024, 12:27 • Новости дня

    ВС России поразили лагерь иностранных наемников на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России ударили по лагерю иностранных наемников на контролируемой киевским режимом территории, сообщило российское Минобороны в среду.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили лагерь наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 148 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО уничтожили две французские управляемые авиабомбы Hammer, три снаряда HIMARS и 49 дронов.

    С начала СВО уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30 613 дронов, 575 ЗРК, 17 589 танков и других бронемашин, 1426 машин РСЗО, 13 720 орудий полевой артиллерии и минометов.

    27 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о предложениях провести войска НАТО под Смоленск
    Лукашенко рассказал о предложениях провести войска НАТО под Смоленск
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Республиканского педагогического совета назвал неприемлемыми призывы других стран отказаться от сотрудничества с Россией и поддержать Украину.

    «Нам сейчас советуют… Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России», – передает БелТА его слова.

    Лукашенко заверил, что звучат предложения провести войска НАТО под Смоленск.

    Президент Белоруссии заверил, что страна переживает очень сложный период, когда приходится держать в поле зрения события на Украине и планы Запада по дестабилизации обстановки.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками».

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    27 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое жителей Одессы, опасаясь мобилизации, пересекли реку Днепр на резиновой лодке и сдались российским десантникам, дислоцированным на Кинбурнской косе, сообщил командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Смерч».

    По его словам, 18 августа российские военные обнаружили на берегу плавсредство, из которого вышли двое мужчин с белыми флагами, передает «Газета.Ru».

    В ходе допроса мужчины рассказали, что приплыли из Одессы и приняли решение сдаться российским войскам, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.

    Ранее российский автомобилист в Курской области помог сдаться в плен солдату ВСУ.

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    28 августа 2024, 08:16 • Новости дня
    Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев» на севере ЛНР

    Марочко: ВС России заманили в ловушку и уничтожили до взвода «азовцев» на севере ЛНР

    Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев» на севере ЛНР
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев» (украинская бригада «Азов» признана террористической организацией и запрещена в РФ) около села Нововодяное на севере ЛНР, радикалы потеряли около взвода, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, разведка выяснила, что группа боевиков из 12-й бригады спецназначения «Азов» планирует штурмовать северо-западнее населенного пункта Макеевка, после чего было принято решение о временном оставлении нескольких передовых позиций в районе Нововодяного для заманивания в них противника, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что нацисты повелись на уловку и, зайдя на позиции ВС России, попали в огневой мешок, после чего, потеряв около взвода, отошли на изначальные рубежи.

    Ранее Марочко заявил, что подразделения ВСУ перешли к позиционным боям у Волчанска Харьковской области из-за нехватки сил и средств.

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    27 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    На Украине решили закупить у Болгарии российские атомные реакторы
    На Украине решили закупить у Болгарии российские атомные реакторы
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство задумало выкупить два ядерных реактора ВВЭР-1000, произведенные Россией, заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко.

    Киевский режим нуждается в атомной энергетике, потому намерен закупить эти реакторы у Болгарии, сказал Галущенко Politico, передает РИА «Новости».

    Он добавил, с помощью этих реакторов рассчитывают расширить Хмельницкую атомную электростанцию на западе Украины.

    В январе Галущенко заявлял о строительстве четырех новых ядерных реакторов летом или осенью 2024 года, он пояснял, что два из них построят на основе оборудования российского производства, которое закупят у Болгарии.

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    27 августа 2024, 23:26 • Новости дня
    Медведев: Мигранты в России должны жить по нашим правилам

    Медведев указал на угрозу для страны при игнорировании вопросов миграционной политики

    Медведев: Мигранты в России должны жить по нашим правилам
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Государства Запада продемонстрировали, что в случае провала миграционной политики страна «может просто треснуть», заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от партии на выборах разного уровня.

    Медведев отметил, что «миграционная политика – это очень сложная и тонкая вещь». По его словам, нельзя просто заявить, что на Западе «все провалили», а «мы молодцы». Медведев признал, что в России «в этой сфере тоже очень много проблем», передает ТАСС.

    Как подчеркнул Медведев, опыт стран Запада демонстрирует, что «вообще может произойти» с государством, если «в угоду каким-то либеральным ценностям» игнорировать проблемы миграционной политики. «Страна может просто треснуть», – заявил он.

    Медведев указал, что простого решения миграционного вопроса нет, поскольку необходимы трудовые ресурсы. Однако, подчеркнул он, приезжие «должны жить по нашим правилам». Они «должны чувствовать себя частью страны», понимать историю России, владеть русским языком, «правильно себя вести» и не «навязывать нам никакие порядки».

    Медведев подчеркнул, что не должно быть «испытательного срока» – если мигрант не уважает «законы страны пребывания», от него следует «моментально избавляться», осуществив «высылку в максимально короткий срок». Как указал Медведев, такова «практика и других стран». При этом, заметил он, универсального средства в данном вопросе нет.

    Напомним, представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что количество пунктов сдачи экзаменов по русскому языку иностранцами в России сократилось в пять раз с декабря из-за выявленных нарушений. Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи.

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    27 августа 2024, 14:42 • Новости дня
    Лавров: Москва не клюнет на тупиковую «формулу мира» Зеленского
    Лавров: Москва не клюнет на тупиковую «формулу мира» Зеленского
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не «клюнет» на саммиты, продвигающие так называемую формулу мира главы киевского режима Владимира Зеленского, на это могут рассчитывать только мечтатели на Украине и на Западе, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции после переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани Лавров подчеркнул, что суть всех саммитов по Украине – «абсолютно бесперспективная, тупиковая формула мира», выдвинутая Зеленским, передает ТАСС.

    По словам министра, Россию пытаются поставить в ситуацию, когда она «клюнет» на что-то, что устраивает украинского лидера.

    «Речь может идти, как неоднократно говорил президент, о переговорах, на которых никто никаких ультиматумов никому не выдвигает, как это было в феврале 2014 года, когда [Виктор] Янукович, тогдашний президент [Украины], договорился с оппозицией под гарантии Франции, Германии и Польши о том, что они создадут правительство национального единства и проведут общественные национальные выборы», – указал он.

    Если Запад на самом деле хочет стабилизировать ситуацию в Европе, необходимо вести переговоры без «формулы» Зеленского, заявил Лавров.

    «Президент [РФ Владимир Путин] подтвердил, что мы к этому были готовы. Я сейчас привел три примера, когда мы поддерживали такие переговоры. Но теперь уже трижды совравши, кто тебе поверит. Но посмотрим. Они должны сделать выводы», – подчеркнул министр.

    Ранее глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что киевский режим пытается любыми способами добиться перемирия с Россией и выйти на новый раунд переговоров в формате «Минск-3», чтобы получить передышку и нарастить военную мощь.

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    28 августа 2024, 02:59 • Новости дня
    Украина захотела достроить Чигиринскую АЭС

    Украинский «Энергоатом» собрался завершить замороженную в 1989 году стройку Чигиринской АЭС

    Украина захотела достроить Чигиринскую АЭС
    @ Край Х/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская энергетическая компания «Энергоатом» хочет достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области, проект заморозили в 1989 году из-за аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила компания.

    Компания сообщила, что «готовится к реализации проекта по строительству», ведется поиск «новых площадок для строительства». Самым перспективным назван «Чигиринский, вблизи городка Орбита Черкасской области», передает РИА «Новости».

    Там хотят построить четыре новых энергоблока по американской технологии AP1000 (водо-водяной ядерный реактор). Проект должен быть реализован в рамках программы по наращиванию «мощности атомной генерации» на Украине. Программа предусмотрена на период до 2050 года.

    Под проект выделен участок площадью более 38 га. Планируется возродить населенный пункт Орбита. Глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что из Орбиты хотят сделать «один из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша».

    Кроме того, идут ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках Хмельницкой АЭС, где хотят построить реакторы типа ВВЭР-1000. Также на ХАЭС стартовал проект по строительству пятого и шестого энергоблоков по американской технологии.

    Напомним, украинский министр энергетики Герман Галущенко в январе заявил, что строительство четырех новых ядерных реакторов может начаться летом или осенью 2024 года.

    В 2023 году сообщалось, что Украина планирует за три года начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440. Американцы методом проб и ошибок пытаются добиться совместимости своего топлива с реакторами советской постройки, что грозит аварийными ситуациями. Украина будет выступать как субподрядчик, дешевая сырьевая база и полигон для американцев.

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    28 августа 2024, 06:33 • Новости дня
    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области

    В связи с атакой БПЛА в двух населенных пунктах Воронежской области провели временную эвакуацию жителей

    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области
    @ ГУ МЧС России по Воронежской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей двух населенных пунктов Воронежской области решили временно эвакуировать, так как обломки сбитого БПЛА вызвали пожар вблизи взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что в Россошанском районе силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, но в результате падения обломков БПЛА произошло «возгорание вблизи взрывоопасных объектов».

    Подчеркивается, что детонации не было. Однако оперативные службы решили временно эвакуировать жителей двух населенных пунктов. Пожар потушили местными силами, жители возвращаются домой, сообщил Гусев.

    В субботу в Острогожском районе региона ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков беспилотников произошла детонация взрывоопасных объектов.

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    27 августа 2024, 14:15 • Новости дня
    Коц: Бойцы в Малой Локне повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости
    Коц: Бойцы в Малой Локне повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В поселке Малая Локня военнослужащие ВС России сдерживали наступление украинских боевиков с первого дня вторжения в Курской области, они построили крепость, сравнимую с Брестской времен Великой Отечественной, заявил военкор Александр Коц.

    Бойцы с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне крепость, сравнимую по неприступности с Брестской времен Великой Отечественной войны. Таким образом ситуацию в регионе описал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Малая Локня находится в приграничной зоне Курской области, военнослужащие 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса «уперлись лбом», не давая ВСУ прорваться вперед, пояснил Коц в материале «Комсомольской правды».

    Замкомандира батальона с позывным «Кадет» пояснил, что напор украинских военных помогли преодолеть морпехи 810-й бригады Черноморского флота.

    В один момент ВСУ начали брать российские силы в окружение, комбат попытался прорваться к ним, но увяз в боях.

    Один из бойцов «Кадета» родом из Суджи застал вторжение в городе, куда его отпустили починить автомобиль. Он решил эвакуировать беременную с двумя детьми на ВАЗ-2107, но вслед ему открыли огонь из пулемета. По словам военнослужащего, от обстрела погибла как женщина, так и дети, а сам он получил пулю в бедро. Бойцу удалось через лес пройти к своим.

    Во вторник Минобороны сообщило, что ВС России отразили попытку ВСУ захватить Малую Локню, превратив здание исправительной колонии № 11 в неприступную крепость.

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    27 августа 2024, 14:57 • Новости дня
    Сырский признал, что атакой на Курскую область не удалось отвлечь ВС России
    Сырский признал, что атакой на Курскую область не удалось отвлечь ВС России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с Красноармейского (Покровского) направления, однако попытка провалилась.

    По его словам, одним из заданий нападения на Курском направлении было отвлечение значительных сил ВС России с других направлений, в первую очередь Покровского и Кураховского, но Россия эти планы разгадала, поэтому «продолжает сосредотачивать основные усилия на покровском направлении», передает ТАСС.

    Сырский добавил, что ситуация на Красноармейском направлении остается «довольно сложной» для ВСУ, а командование пытается сделать «все возможное для стабилизации обстановки».

    Ранее во вторник сообщалось, что оставшаяся в Гродовке под Красноармейском группировка ВСУ попала в окружение.

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    27 августа 2024, 15:38 • Новости дня
    Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС
    Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший в Россию, пояснил, что его визит на Курскую АЭС связан с близостью боевых действий и опасностью ядерного инцидента.

    Он заявил, что на Курской атомной электростанции в Курчатове зафиксированы следы ударов беспилотников, передает ТАСС.

    По его словам, атомная станция не должна быть «объектом военных действий» ни при каких условиях. Глава агентства пояснил, что Курская АЭС – это работающий атомный объект, там совершенно другие эксплуатационные температуры, в случае внешнего воздействия на станцию последствия «могут оказаться крайне серьезными».

    Напомним, Гросси прибыл во вторник в Курчатов, где находится Курская АЭС.

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    28 августа 2024, 01:56 • Новости дня
    Зеленский отказался считать предложения Китая «мирным планом»

    Зеленский назвал мирный план Китая по Украине «просто политическим заявлением»

    Зеленский отказался считать предложения Китая «мирным планом»
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.

    Зеленский в интервью O Globo отметил, что команда президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы передала Киеву «резолюцию» еще до июньской конференции по Украине в Бюргенштоке, передает ТАСС.

    Однако, как подчеркнул Зеленский, Лула да Силва отказался участвовать в конференции. Зеленский указал, что Бразилия не желает присоединяться к так называемому мирному плану Украины, но «присоединилась к китайскому плану».

    По словам Зеленского, глава правительства Индии Нарендра Моди во время визита на Украину спросил о том, как украинский лидер относится к предложениям Пекина. Зеленский ответил, что китайский план по урегулированию – «не план», а «просто политическое заявление».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что между украинской «формулой мира» и планом по урегулированию конфликта на Украине, который продвигают Бразилия и Китай, есть конкуренция.

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    28 августа 2024, 05:54 • Новости дня
    Украинские власти сбежали из Селидово в ДНР

    Украинские власти сбежали и оставили Селидово в ДНР без коммунальных служб

    Украинские власти сбежали из Селидово в ДНР
    @ Nariman El-Mofty/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Из города Селидово в ДНР, который контролируют вооруженные силы Украины, уехали украинская администрация и «все службы», в том числе коммунальные, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что из города «выехали все службы – нет коммунальных служб», налоговой, а «администрация выехала еще в начале августа», забрав «все документы».

    Как сообщил источник, город живет практически без связи, «нет воды, газа, света». «На сегодняшний день вообще ничего нет, воду берем из единственной скважины», – сказал он.

    При этом источник отметил, что не так давно «в городе вообще никого не было», имея в виду не только городские службы, но и военных. Сейчас же в Селидово «активно заходят украинские военные», которые готовятся вести бои в городской черте.

    Напомним, украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска, Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться. Однако, по словам источника, жители Селидово запасаются едой, оборудовали подвалы.


    Коментарии (5)
    28 августа 2024, 05:28 • Новости дня
    Экс-сотрудницу администрации Белгородской области обвинили в подготовке теракта

    Бывшей сотруднице администрации Белгородской области Шинкарук предъявлено обвинение в подготовке теракта

    Экс-сотрудницу администрации Белгородской области обвинили в подготовке теракта
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук и ее сообщнику Александру Холодкову предъявлено обвинение в подготовке теракта, сообщили в правоохранительных органах.

    Во Втором Западном окружном военном суде рассматривается уголовное дело по статьям об участии в террористическом сообществе, о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору, о приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и об их обороте, а также о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, передает ТАСС.

    В правоохранительных органах заявили, что Шинкарук участвовала в террористическом сообществе с целью совершения теракта. По версии следствия, осенью 2022 года она сняла и спрятала в тайник более 100 тыс. рублей «с целью совершения преступления». Ей помогал Холодков, который «перемещал в тайники взрывчатые устройства и осуществил передачу денежных средств на сумму свыше 400 тыс. рублей».

    Следствие считает, что деньги предназначались пока не установленным сообщникам, которые собирались устроить теракт. Через мессенджеры преступники связывались с кураторами с Украины.

    Шинкарук отрицает вину и утверждает, что деньги передавала по просьбе мужа. Холодков также не признает вину. Холодкова арестовали в ноябре 2022 года, тогда же была задержана и заключена под стражу Шинкарук.

    В августе ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины. В Москве был задержан ученый по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб. В Кургане задержали жителя соседнего региона, сотрудничавшего с украинским министерством обороны.

    Коментарии (2)
    27 августа 2024, 19:30 • Новости дня
    Медведев: СВО изменила военную науку
    Медведев: СВО изменила военную науку
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку, заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от партии на выборах разного уровня.

    Сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО, завил Медведев, передает ТАСС.

    «Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно», – сказал он.

    Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
      Зеленский сжигает мосты

      Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

      125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Американцы проморгали Telegram

      Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

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    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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