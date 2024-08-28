Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
ВС России поразили лагерь иностранных наемников на Украине
В последние сутки ВС России ударили по лагерю иностранных наемников на контролируемой киевским режимом территории, сообщило российское Минобороны в среду.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили лагерь наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 148 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО уничтожили две французские управляемые авиабомбы Hammer, три снаряда HIMARS и 49 дронов.
С начала СВО уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30 613 дронов, 575 ЗРК, 17 589 танков и других бронемашин, 1426 машин РСЗО, 13 720 орудий полевой артиллерии и минометов.