Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.10 комментариев
Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову
ОАЭ направили Франции запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову
Франции направлен запрос на срочное предоставление всех консульских услуг основателю Telegram Павлу Дурову, сообщил МИД ОАЭ.
В сообщении сказано, что власти страны «внимательно следят за делом гражданина Эмиратов», передает ТАСС со ссылкой на WAM.
В заявлении МИД подчеркивается, что для ОАЭ защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан является приоритетом, передает РИА «Новости».
Напомним, Дуров жил в Дубае с 2017 года, он получил гражданство ОАЭ. Кроме того, в 2021 году Дуров получил гражданство Франции. В субботу он был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях. Россия направила официальный запрос Франции с просьбой предоставить доступ к российскому бизнесмену.