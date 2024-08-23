На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.3 комментария
Боррель: ЕС должен стать «участником игры» на Украине
Европейский союз (ЕС) должен присоединиться к «игре» на Украине, поскольку безопасность объединения зависит от итогов конфликта, такое мнение выразил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«Я думаю, что то, что случится на Украине, определит наше геополитическое будущее. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры», – сказал он в ходе выступления в Мадриде, запись которого опубликована в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
Боррель подчеркнул, что ЕС не является стороной конфликта, но является его частью. «То, как будет разрешен конфликт, повлияет на нашу безопасность», – считает он.
Ранее Боррель высказался в поддержку украинского вторжения в Курскую область.