23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.2 комментария
Украинский военный усомнился в целесообразности наступления в Курскую область
Украинский офицер Дмитрий Глущенко в беседе с украинским политологом Юрием Романенко выразил сомнение в наличии четкой стратегической цели у украинских военных при вторжении в Курскую область.
По его мнению, данная операция могла быть инициирована политическим руководством страны с целью отвлечь внимание общественности от внутренних проблем, передает ТАСС.
Также в ходе беседы с украинским политологом Глущенко отметил, что стратегическая цель данной операции все еще остается неясной.
«Не просматривается пока четких, понятных целей. Для чего это все затевалось», – заметил он.
Военный предположил, что целью таких действий могло быть отвлечение внимания украинцев от сложной ситуации на фронте, а также от проблем в экономике и энергетике, а также от вопросов коррупции на Украине.
Тем временем замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские войска успешно отбили несколько населенных пунктов у ВСУ на Курском направлении, Киев выводит часть подразделений из Курской области.