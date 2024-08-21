Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Алаудинов в эфире Первого канала, украинские войска ранее контролировали несколько населенных пунктов на Курском направлении, однако российским подразделениям удалось вытеснить их оттуда. По его словам, в настоящее время российские силы занимают эти населенные пункты, хотя украинские военные продолжают оказывать сопротивление на окраинах, передает РИА «Новости».

«Сейчас есть несколько населенных пунктов, которые занимаем мы, где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся», – уточнил он. Алаудинов подчеркнул, что основные удары украинских вооруженных сил приходились именно на те участки фронта, где действовали возглавляемые им подразделения.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла до 300 человек и шесть танков.