Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ за этот период потеряли там 26 единиц бронетехники, включая шесть танков, три БТР, 17 боевых бронированных машин, два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две установки РСЗО, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии сорвала попытки украинских штурмовиков пройти в сторону Комаровки, Коренево, Малой Локни и Русской Конопельки.

Украинская сторона в результате этих попыток потеряла свыше 45 человек убитыми и ранеными, двое попали в плен, уничтожены два танка, американский БТР М113 и шесть бронемашин.

В лесных массивах продолжаются поиски украинских ДРГ, пытающихся проникнуть вглубь региона.

Авиация, артиллерия и обороняющиеся войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Апанасовки, Борки, Вишневки, Косицы, Нижнего Клина, Снагостя, Свердликово и Казачьей Локни.

Авиация поразила районы сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в Сумской области: 22-й и 41-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона у Белополья, Бояро-Лежачей, Глухова, Краснополья, Новых Вирок, Покровки, Писаревки, Могрицы и Юнаковки.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 4400 человек, 65 танков, 27 БМП, 53 БТРа, 316 бронемашин, 133 автомобиля, 31 артиллерийское орудие, пять ЗРК, девять РСЗО, включая три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций РЭБ, четыре единицы инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.