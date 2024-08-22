Под опекой ОНФ оказались 152 тыс. жителей приграничья Курской области

Особого внимания требуют девять районов, из них шесть – приграничные (Беловский, Суджанский, Глушковский, Рыльский, Кореневский, Хомутовский).

Всего в распределительный центр поступило 580,66 тонн смешанного гуманитарного груза (продукты питания, средства гигиены, бытовая химия, одежда и другое) и 129,5 т. бутилированной питьевой воды. На сегодняшний день в работе задействовано более 1,7 тыс. волонтеров, сформировано и передано в муниципалитеты и точки выдачи на территории области более 56 тыс. гуманитарных наборов.

«Мы разгружаем фуры, которые приходят, фасуем гуманитарные наборы и отправляем их в те места, где необходима помощь. Здесь порядка 40 человек нашей команды, ребята со всей страны хотят приехать помогать, и в ближайшее время ждем пополнение. Тогда мы сможем увеличить объемы нашей помощи в два-три раза», – рассказал координатор Молодежного крыла Народного фронта в Крыму Александр Карданов.

Сбор гумпомощи для пострадавших жителей Курской области продолжается в разных регионах России. Директор школы №28 поселка Яблоновского Республики Адыгея Сара Барчо объединила вокруг доброго дела педагогов, сотрудников, родителей и даже будущих учеников – ведь школа новая и откроется только в сентябре.

Вместе они собрали 28 коробок самого необходимого: медикаменты, средства личной гигиены, детское питание, продукты длительного хранения, бытовую химию и многое другое. Совсем скоро эта помощь отправится в Курскую область, чтобы поддержать тех, кому сейчас особенно трудно.

В Крыму сотрудники и учащиеся колледжей, волонтеры и коллектив МДЦ «Артек» за один день передали в Народный фронт пять тонн помощи для жителей Курской области.

«Чужой беды не бывает. Мы, крымчане, в 2014 году ощутили это на себе – нам помогала вся страна. Поэтому коллектив нашего колледжа собрал средства и закупил помощь для маломобильных граждан – это средства личной гигиены, подгузники, пеленки, моющие средства, а также детское питание», – поделилась заместитель директора по учебно-производственной работе Симферопольский колледж радиоэлектроники Алла Кирейшина.



Оказывается помощь и военнослужащим, отражающим атаки врага на курском приграничье. Закупленные на средства сбора Народного фронта защитникам Курской области системы РЭБ, квадрокоптеры и FPV-дроны, тепловизоры, цифровые прицелы, стройматериалы и медикаменты поступают на склад фонда «Все для Победы!» в Курске и оперативно передаются подразделениям.

«Сегодня принимаем груз, большую поставку “Мавиков” для военнослужащих, которые помогут им получать точные разведданные. Также получили аптечки для выдачи добровольным народным дружинам», – рассказал координатор Молодежного крыла Народного фронта в Свердловской области Александр Мезенин.

О специальном сборе фонда «Все для Победы!» для защитников курского приграничья Галина Ивановна узнала из новостей по телевизору. Тогда же 85-летняя пенсионерка из Челябинска решила принять в нем участие.

«Каждый месяц на Донбасс мы с сестрой посылаем по две тысячи. А вот сейчас я принесла три тысячи, чтобы отправить в Курск. Теперь будем ежемесячно посылать и курянам, потому что там нужно будет все восстанавливать. Купите, что надо, потому что мне 85 лет, я не могу ходить по магазинам. Жители Донбасса страдали 8 лет в подвалах. Не хочу, чтобы и в Курской области случилось такое же», – сказала Галина Ивановна.