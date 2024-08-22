В Москву прибыла военная делегация сухопутных войск армии Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении Минобороны делегация сухопутных войск НОАК во главе с командующим Сухопутными войсками генерал-полковником Ли Цяоминем прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества, передает ТАСС.

Там добавили, что в начале работы делегации под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова состоялось возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Ранее в Кремле сообщали, что Россия и Китай будут углублять взаимодействие в военной области и расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки.