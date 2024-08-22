Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.8 комментариев
Путин призвал решать выявленные в ходе диспансеризации проблемы у школьников
Проблемы со здоровьем у школьников, выявленные в ходе диспансеризации, необходимо решать, указал президент России Владимир Путин главе Минздрава Михаилу Мурашко в ходе совещания с правительством.
На фоне приближения начала учебного года Путин предложил начать совещание с вопросов детского здравоохранения, передает ТАСС.
«Мы с вами хорошо знаем, что за диспансеризацией – а она действительно проводится у нас масштабно, в прошлом году, да и в этом – должны следовать конкретные меры по устранению проблем, связанных у ребенка со здоровьем, если такие проблемы в ходе диспансеризации выявляются», – подчеркнул президент.
Он призвал уделять особое внимание вопросам детского здравоохранения, чтобы они никогда не исчезали из поля зрения властей.
Накануне Путин в ходе визита в строящийся Детский клинический центр имени Рошаля пообщался с самим хирургом Леонидом Рошалем, в честь которого назвали учреждение, а также медицинскими сотрудниками, которые будут там работать.