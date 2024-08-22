Путин призвал решать выявленные в ходе диспансеризации проблемы у школьников

Tекст: Валерия Городецкая

На фоне приближения начала учебного года Путин предложил начать совещание с вопросов детского здравоохранения, передает ТАСС.

«Мы с вами хорошо знаем, что за диспансеризацией – а она действительно проводится у нас масштабно, в прошлом году, да и в этом – должны следовать конкретные меры по устранению проблем, связанных у ребенка со здоровьем, если такие проблемы в ходе диспансеризации выявляются», – подчеркнул президент.

Он призвал уделять особое внимание вопросам детского здравоохранения, чтобы они никогда не исчезали из поля зрения властей.

Накануне Путин в ходе визита в строящийся Детский клинический центр имени Рошаля пообщался с самим хирургом Леонидом Рошалем, в честь которого назвали учреждение, а также медицинскими сотрудниками, которые будут там работать.