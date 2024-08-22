Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.8 комментариев
Силуанов: Решение по отсрочке уплаты налогов в Курской области будет принято на этой неделе
Вопрос отсрочки по уплате налогов для Курской области будет решен министерством финансов в течение этой недели, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина по ситуации в приграничье.
Соответствующее решение уже принято по Белгородской области, сообщил Силуанов, передает ТАСС.
Глава Минфина добавил, что власти продолжат поддерживать компании малого и среднего бизнеса в этих регионах. Он уточнил, что в Белгороде субъектам МСП предоставлялись выплаты в размере МРОТ на каждого работника в сфере потребительского рынка и на индивидуальных предпринимателей. «Такую поддержку также продолжим для оказания этой помощи», – подчеркнул Силуанов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил дать отсрочку уплаты налогов предпринимателям Курской области.