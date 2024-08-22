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Врио главы Курской области заявил об участившихся воздушных атаках со стороны ВСУ
Врио главы Курской области Смирнов заявил об участившихся воздушных атаках со стороны ВСУ
Количество воздушных атак, совершаемых Украиной на Курскую область, значительно увеличилось, заявил временно исполняющий главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничье.
«Все мероприятия осложняются существенно возросшим количеством воздушных атак, которым подвергается в настоящее время Курская область», – сказал он, передает РИА «Новости».
При этом ситуация находится на контроле, регионы в круглосуточном режиме взаимодействуют со всеми министерствами и ведомствами, добавил Смирнов.
Ранее Смирнов сообщил, что в Курской области решили создать централизованную аварийную службу.